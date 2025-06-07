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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Кори Гауфф, Арина Соболенко, расписание, результаты, сетки, где смотреть, история встреч

Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Даниил Сальников
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»!
Комментарии
В Париже подходит к концу главный грунтовый турнир. В субботу женщины определят чемпионку.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У мужчин будет выходной перед финалом, а вот женщины как раз определят чемпионку в решающем матче. До этой стадии добрались первая и вторая ракетки мира — Арина Соболенко и Кори Гауфф. У первой в активе три титула ТБШ, у второй — один. Арина ни разу не была в финале «РГ», а Кори играла в 2022-м, но уступила Иге Швёнтек. Девушки ранее встречались 10 раз, и счёт личных встреч пока равный — 5:5. Кто окажется сильнее в субботу?

Ролан Гаррос – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события в пятницу на «Ролан Гаррос», читайте в нашем прошлом лайве дня.

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09:02 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются финальные матчи. На корт выйдут Арина Соболенко и Кори Гауфф, чтобы сразиться за титул в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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