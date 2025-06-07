Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У мужчин будет выходной перед финалом, а вот женщины как раз определят чемпионку в решающем матче. До этой стадии добрались первая и вторая ракетки мира — Арина Соболенко и Кори Гауфф. У первой в активе три титула ТБШ, у второй — один. Арина ни разу не была в финале «РГ», а Кори играла в 2022-м, но уступила Иге Швёнтек. Девушки ранее встречались 10 раз, и счёт личных встреч пока равный — 5:5. Кто окажется сильнее в субботу?