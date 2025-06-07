Мирра Андреева заработала € 514 тыс.: призовые всех россиян на «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» осталось провести решающие встречи, но для российских теннисистов и теннисисток турнир уже закончен. Дольше всех держались Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но и они в парном полуфинале проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини — в четвёртый раз в пяти матчах. Во всех пяти сетках «РГ»-2025 выступили 20 российских теннисистов и теннисисток, однако во вторую неделю вышли только восемь участников. Дабы не повторяться, отсылаем вас к предыдущему материалу с итогами выступления наших в первую неделю.

А теперь посчитаем, сколько заработали россияне, закончившие выступать на «РГ» во вторую неделю.

Мужчины. Одиночный разряд

Андрей Рублёв

Во вторую неделю «Ролан Гаррос» Рублёв не выиграл ни одного матча. Хотя винить его в этом вряд ли можно, ведь его соперником в 1/8 финала был трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, первая ракетка мира. Синнер не отдал россиянину ни одного сета — 6:1, 6:3, 6:4. Андрей впервые закончил «РГ» именно в четвёртом круге. Ранее он дважды выходил здесь в четвертьфинал. За выступление на парижском мэйджоре Рублёв заработал € 265 тыс. В рейтинге ATP он останется на 15-й строчке.

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева

Все российские болельщики с нетерпением ожидали, какой результат на «РГ» покажет 18-летняя Андреева. Год назад юная теннисистка дошла здесь до полуфинала, а в этот раз закончила борьбу стадией раньше. С бывшей россиянкой, а ныне австралийкой Дарьей Касаткиной Мирра справилась (6:3, 7:5), а вот в матче с Лоис Буассон пришлось сражаться не только с соперницей, но и с трибунами — 7:6 (8:6), 6:3 в пользу француженки. Андреева-младшая увезёт из Парижа € 440 тыс. В рейтинге WTA Мирра останется шестой.

Людмила Самсонова

Самсоновой в четвёртом круге досталась сложная соперница — олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь, завоевавшая золото Игр как раз на кортах «Ролан Гаррос». Россиянка в матче с китаянкой выиграла на один гейм больше, но во всей встрече уступила — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3 в пользу Чжэн. В любом случае Людмила впервые дошла до 1/8 финала на «РГ». Её призовые за это достижение составят € 265 тыс. В ближайший понедельник Самсонова останется на 18-й строчке в рейтинге.

Екатерина Александрова

И для Александровой четвёртая игра на турнире стала последней. Россиянка получила от Кори Гауфф «баранку» — 6:0, 7:5 в пользу американки. Ранее Екатерина никогда не выходила во вторую неделю на «Ролан Гаррос», так что личный рекорд она побила. За выход в 1/8 финала турнира Александрова получит € 265 тыс. В рейтинге она с 20-й позиции переместится на 19-ю.

Женщины. Парный разряд

Мирра Андреева/Диана Шнайдер

В этом виде российские болельщики также не без оснований надеялись, что их любимицы завоюют титул. В начале второй недели всё шло по плану. В третьем круге Андреева и Шнайдер навесили «баранку» Каролин Гарсии и Диан Парри — 6:0, 7:5. В четвертьфинале наши девушки одолели сербско-российский тандем Ольга Данилович/Анастасия Потапова — 6:3, 7:5. А вот в полуфинале Мирру и Диану ждал оглушительный провал. Сара Эррани и Жасмин Паолини в четвёртый раз за последний год обыграли Андрееву и Шнайдер, и победа на «РГ» стала самой крупной в их противостоянии — 6:0, 6:1. За выход в полуфинал Мирра и Диана заработали по € 148 тыс., то есть по € 74 тыс. на каждую. В парном рейтинге Шнайдер потеряет одно место и станет 10-й, а Андреева останется 14-й. А в Чемпионской гонке россиянки останутся вторыми, если Эррани и Паолини проиграют в финале, и опустятся на третью строчку в случае победы итальянок в матче за титул.

Вероника Кудерметова

Кудерметова-старшая и бельгийка Элисе Мертенс сумели выиграть одну встречу во вторую неделю «Ролан Гаррос». Лючию Бронцетти и Энн Ли в третьем круге они победили уверенно — 6:2, 6:3. А вот Сара Эррани и Жасмин Паолини в 1/4 финала оказались сильнее — те же 6:2, 6:3, только уже в пользу соперниц. Кудерметова и Мертенс получат € 80 тыс. — по € 40 тыс. на каждую. В парном рейтинге WTA Вероника останется девятой, если Анна Данилина из Казахстана и её сербская напарница Александра Крунич уступят в финале, и опустится на 10-е место в противном случае.

Камилла Рахимова

Рахимова и её напарница из Чехии Яна Сискова проиграли в начале второй недели «Ролан Гаррос». В матче третьего круга (то есть в 1/8 финала) Ирина Бегу и Янина Викмайер одержали волевую победу над российско-чешским дуэтом — 4:6, 6:4, 6:3. Призовые Рахимовой и Сисковой на этом «РГ» составили € 43,5 тыс., которые они поделят пополам и заберут по € 21 750. В ближайший понедельник Камилла, 78-я ракетка мира в парном рейтинге, поднимется на 15 строчек и обнаружит себя на 63-м месте.

Камилла Рахимова Фото: Adam Pretty/Getty Images

Анастасия Потапова

Потапова и Ольга Данилович из Сербии выиграли один матч во вторую неделю. В третьем круге они с удивительным счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0 прошли Терезу Михаликову и Оливию Николлс. А вот в четвертьфинальной встрече Мирра Андреева и Диана Шнайдер были лучше — 6:3, 7:5. Потапова и Данилович увезут из столицы Франции по € 40 тыс. за выступление в парном разряде. В соответствующем рейтинге Потапова взлетит сразу на 64 позиции и станет 105-й ракеткой мира.

Призовые российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2025

В первой тройке собрались исключительно женщины. Больше всех заработала Мирра Андреева, которая и в одиночке, и в паре показала наилучшие результаты среди россиян (в паре — вместе с Дианой Шнайдер). Андрей Рублёв, не игравший в парном разряде, не попал в первую тройку, ну а Даниил Медведев разделил 14-17-е места. На этом турнире он заработал примерно в 6,5 раза меньше Андреевой-младшей.