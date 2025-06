«Это мог быть мой последний матч на «РГ». Не знаю, что будет через год». Новак — о карьере

38-летний Новак Джокович в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2025. На пресс-конференции после матча рекордсмен по количеству титулов «Большого шлема» рассуждал о своей дальнейшей карьере. Серб заявил, что не знает, будет ли ещё играть через год или это был его последний поединок в Париже, а также сказал, что его лучшим шансом взять ещё один «Шлем» окажется Уимблдон.

«Уимблдон — мой лучший шанс выиграть ещё один «Шлем»

— Огромное ощущение благодарности за невероятную поддержку, которую я получил. Мне кажется, за всю мою карьеру меня ещё никогда так не поддерживали на этом стадионе в больших матчах с лучшими игроками мира. Я не рад поражению, но я постарался показать свою благодарность болельщикам, они были потрясающими в моментах, когда всё складывалось в его пользу. Они придавали мне сил, заводили играть дальше и бороться до последнего мяча. Поздравляю Янника с ещё одним очень солидным выступлением. Ментально он заслуживает уважения, что держался в тяжёлых моментах, когда стадион поддерживал меня. У меня были сетболы, однако он смог выдать хорошие удары и показал, почему он номер один в мире. Сегодня он был слишком солиден для меня.

— Вы говорили о благодарности, как будто прощались со стадионом. Если через год у вас будет всё в порядке со здоровьем, ожидаете вернуться сюда?

— Это мог быть мой последний матч, что я здесь сыграл, так что не знаю. Поэтому в концовке оказалось столько эмоций. Но если это был мой прощальный поединок на «Ролан Гаррос», он был прекрасным в плане атмосферы и того, что я получил от трибун.

— Как давно вы почувствовали, что это может быть ваш последний раз здесь?

— Недавно. На данный момент не знаю, что принесёт завтрашний день в моей карьере. Я буду продолжать, дальше — Уимблдон, мой любимый турнир детства. Сделаю всё возможное, чтобы быть готовым к нему. Думаю, мой лучший шанс выиграть ещё один «Шлем» — это Уимблдон или более быстрый хард-корд. Может, Австралия. Однако должен сказать, что горжусь своей борьбой на этом турнире. На «Ролан Гаррос» я приехал не в лучшей форме, и сегодня Янник оказался слишком хорош для меня. У меня были шансы, в третьем сете у меня был сетбол, я ударил форхендом и не попал. Такие ребята, как Синнер и Алькарас, постоянно оказывают давление на корте и усиливают его по ходу матча. И шансов дают немного, от этого ты сильнее переживаешь, хочешь рискнуть с ударом. Так и случилось, я не попал. Ну, хорошо, что не «баранка» от Синнера, которые он на этом турнире много раздал.

По уровню тенниса это были три равных сета, второй и третий могли сложиться и в мою пользу. Но он заслужил победу. Я постоянно чувствовал давление, он не давал мне времени хорошо замахнуться, постоянно заставлял обороняться. Желаю ему удачи в финале, они с Карлосом сейчас – два лучших игрока в мире.

«Это мог быть мой последний матч на «Ролан Гаррос». Не знаю, что будет через год»

— Вы сказали, что это может быть ваш последний раз здесь. Что это значит, что вы рассматриваете все варианты или склоняетесь к этому?

— Я сказал, что это может быть мой последний матч. Не говорил, что он был последним. Сейчас не знаю, что будет, на данном этапе карьеры 12 месяцев – это долгий срок. Хочу ли я играть дальше? Да, хочу. Однако смогу ли сыграть здесь через год, не знаю.

— Как сейчас расставляете цели по расписанию? Вы сказали, что сейчас хотите подготовиться к Уимблдону, а дальше? Потом будете думать, хотите ли поехать на US Open?

— На данный момент буду стараться придерживаться плана. То есть выступать на «Шлемах». Эти турниры являются приоритетом. Уимблдон и US Open — в планах, это всё, что я могу сейчас сказать. Если ничего не случится, я хочу выступить на Уимблдоне и US Open. А по остальному — не уверен.

— Вы столько раз заходили далеко здесь и на других турнирах, в вас всегда горела надежда на победу. Чувствовали в какой-то момент, что это начинает ускользать от вас в третьем сете?

— Янник – такой игрок, который любит поддерживать высокий темп на протяжении всей встречи. Он прекрасно готов физически и наносит невероятные удары, редко теряет баланс. Сейчас он просто показывает лучший теннис в своей жизни. На любом турнире в матчах с ним понимаешь, что темп будет высоким весь поединок. Я не то чтобы против этого, наоборот, это с самого начала приводит меня в состояние боевой готовности.

Слушайте, в первом сете он действовал лучше, но я всё равно не отпускал его далеко. Во втором сете у меня были брейк-пойнты, был брейк, обратный брейк. Он подавал на матч, я совершил камбэк, вёл 40:15, проиграл. Он всё равно заслуженно победил во втором сете. Считаю, в третьем сете я показал свой лучший теннис в матче и был ближе к победе в этом сете. Однако в важные моменты он наносил правильные удары, показал правильный менталитет. Надо просто поздравить его, сегодня он точно был лучше. Да, я проиграл в трёх сетах, но мне кажется, что оказал ему достойное сопротивление. Я сделал, что мог, это спорт, надо просто пожать руку лучшему игроку и двигаться дальше.

«Такие противостояния, как у Янника с Карлосом, точно нужны нашему спорту»

— Согласны, что сегодня вы играли лучше, чем против Зверева? Пару лет назад вы сказали, что Синнер выглядит, как вы несколько лет назад?

— Не знаю, может быть, может, нет. Мы все разные. Однако когда я был на пике, то тоже играл в высоком темпе весь матч. Но он другой игрок, не хочу сравнивать наши стили. Он по-своему уникальный.

А играл ли я лучше, чем против Зверева? Нет, я же уступил. Если бы выиграл… Это был совсем другой матч, другой соперник. Со Зверевым у меня было больше времени на линии, чтобы использовать разные тактики, больше времени для подготовки удара. С Янником этого времени не было. Думаю, я показывал очень хороший уровень, временами очень высокий. Но и он — тоже, он просто был на уровень выше меня сегодня.

— А что у вас была за проблема с ногой сегодня? Вы даже перед матчем её растягивали.

— Она беспокоила меня весь турнир в длинных встречах. Проблема с мышцами, над которой надо поработать. Но чем дальше проходишь по турниру, тем больше выматывающих матчей играешь, что усугубляет проблему. Однако сильных проблем нога мне не доставляла, не мешала мне играть. Я всё равно двигался почти на 100%. Всё нормально, не стал бы обращать на это внимание.

— Когда-нибудь мы сможем сравнивать противостояние Янника и Карлоса с другими великими противостояниями, например, вашим с Роджером или Рафой?

— На данный момент это тяжело, им надо хотя бы лет 10 поиграть друг против друга без остановки. Но такое противостояние, как у них, точно нужно нашему спорту. Однако, когда я смотрю на то, как они играют, как ведут теннисную жизнь, думаю, у них будут успешные карьеры. Уверен, мы часто будем видеть, как они поднимают большие трофеи.