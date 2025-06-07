Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»

В субботу, 7 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялся финал в женском одиночном разряде. На титул претендовали первая ракетка мира Арина Соболенко, возглавившая посев, и второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф, вторая сеяная. Обе теннисистки на пути к финальной встрече проиграли по одному сету. Соболенко в полуфинале с Игой Швёнтек повесила польке «баранку» в третьей партии — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Гауфф в четвертьфинале одержала волевую победу (6:7 (6:8), 6:4, 6:1) над Мэдисон Киз, а в следующем матче не оставила шансов сенсационной полуфиналистке Лоис Буассон, выбившей Мирру Андрееву, — 6:1, 6:2.

Для Соболенко этот финал стал седьмым в сезоне и 38-м — в карьере. Арина подходила к матчу в статусе трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Гауфф, победительница Открытого чемпионата США 2023 года, в третий раз в сезоне и в 13-й в карьере добралась до титульной встречи. В том финале US Open — 2023 американка одержала волевую победу как раз над Соболенко — 2:6, 6:3, 6:2. Так что сегодня Арина и Кори второй раз встретились в финале мэйджора.

В рейтинге WTA Соболенко лидирует с огромным отрывом. Гауфф в преддверии поединка объяснила, за счёт чего, по её мнению, белоруска доминирует в туре. «За счёт чего доминирует Арина Соболенко? Очевидно, за счёт её ударов по мячу. Она может наносить сильные удары и делать важнейшие выигрышные комбинации практически из любой точки корта. Также выделю её менталитет, она боец, она остаётся в матче вне зависимости от счёта. Я думаю, самое важное — её удары по мячу, её подача и менталитет. Очевидно, есть много других вещей, но я бы сказала, что это три главных фактора.

Кори Гауфф Фото: Julian Finney/Getty Images

В финале я должна попытаться наносить удары и быть агрессивной. У неё серьёзные удары, и она будет атаковать, выкладываться по полной. Думаю, я должна ожидать этого и делать всё возможное, чтобы этому противостоять. В матчах с ней у нас были взлёты и падения, в некоторых я выигрывала по сету. В субботу может произойти всё что угодно, но я действительно с нетерпением этого жду. Я также рада, что встречусь с первой ракеткой мира», — сказала она на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов, ранее работавший с Соболенко, предположил, что его бывшая подопечная одержит победу в финале. «Мне кажется, что шансов больше у Арины. Я бы не сказал, что 2:0 по сетам. Она может и 2:1 выиграть. У Гауфф очень слабая вторая подача. Арина может просто «расстрелять» её со второй подачи и спровоцировать больше двойных ошибок», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов в 2019 году Фото: Wang He/Getty Images

В личных встречах у Соболенко и Гауфф было равенство: 5-5, в том числе 1-1 на грунте. Впервые теннисистки встретились в 2020 году, когда обменялись победами. В прошлом сезоне они трижды сражались друг с другом. В полуфинале Australian Open Соболенко победила со счётом 7:6 (7:2), 6:4, в полуфинале Уханя одержала волевую победу (1:6, 6:4, 6:4), а Гауфф оказалась сильнее в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 7:6 (7:4), 6:3. В этом году Арина выиграла на грунте в финале Мадрида — 6:3, 7:6 (7:3). Кори, кстати, добилась победы над белоруской на грунте в Риме-2021 — 7:5, 6:3.

Соболенко уже в первом гейме, агрессивно принимая, могла выйти на брейк-пойнты, однако Гауфф была начеку. На подаче белоруска не отдала ни очка, а в третьем гейме выдала брейк под ноль. На ключевом розыгрыше Арина пошла к сетке, а Кори не сумела её обвести. Этот брейк Соболенко сумела подтвердить, хотя не всегда действовала безошибочно, — 3:1.

Одного брейка Арине было мало, и в пятом гейме она вновь заработала тройной брейк-пойнт. Кори на сей раз сумела его отыграть, однако гейм остался за Соболенко. С четвёртого брейк-пойнта она снова забрала подачу соперницы — 4:1. С первой подачей у Гауфф было всё более-менее в порядке, но пользы из этого она не извлекала, часто ошибаясь в розыгрышах. На подаче теннисисткам мешал ветер, и они не всегда могли выполнить этот элемент с первого подброса (особенно Арина ближе к концу партии). В шестом гейме Соболенко, пытаясь подтвердить брейк, начала с 40:0, однако потом допустила две двойные ошибки и упустила подачу — Гауфф сократила отрыв до 2:4.

Так в игре произошёл перелом. Соболенко подхватила от соперницы вирус ошибок и растеряла добытое преимущество. Начиная с 4:1, 40:0 белоруска отдала 12 очков подряд. Гауфф в восьмом гейме вышла на тройной брейк-пойнт — Кори оказалась в шаге от того, чтобы сравнять счёт. Арина сумела сделать из этого «ровно», но Гауфф, которая к тому моменту уже нащупала свою игру, цеплялась за каждый мяч и, использовав пятый брейк-пойнт, сравняла счёт — 4:4.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Догнав соперницу, американка вроде бы получила психологическое преимущество. Тем удивительнее то, что в девятом гейме Соболенко добилась столь нужного и важного брейка. Это позволило белоруске подавать на сет. Арина не справилась с задачей, допустив две двойные ошибки, одну из которых — на первом сетболе. На втором сетболе Арина вела розыгрыш, однако неожиданно пробила в сетку. Гауфф старалась, тащила всё, что только можно вытащить; ну и соперница помогала, раз за разом срывая удары. И Кори была вознаграждена. С пятого (!) брейк-пойнта она забрала этот безумный гейм, шедший аж 12 минут, — 5:5.

Не подав на партию, Соболенко тем самым придумала себе трудности — и сама же попыталась их решить. В 11-м гейме белоруска вышла на брейк-пойнт (Гауфф допустила две двойные ошибки), в следующем розыгрыше успела к укороченному от Кори, та ответила, но Арина, находясь у сетки, пробила уже в пустой корт и сделала брейк — 6:5. Соболенко получила второй шанс подать на сет. Однако, увы, и тут потерпела неудачу. Гауфф реализовала второй брейк-пойнт — в соответствующем розыгрыше американка почти легла под натиском белоруски, но немыслимым образом попала в угол корта и перевела сет в тай-брейк. Четырежды подряд Арина отдала свою подачу!

На тай-брейке Соболенко уступала 0:3 с двумя мини-брейками, однако нашла в себе силы отыграться и победить. Ключевым, пожалуй, стал короткий розыгрыш на девятом мяче — Арина приняла навылет и полностью нивелировала отставание по мини-брейкам. После 3:5 белоруска не отдала ни одного очка и забрала-таки эту тяжелейшую партию — 7:6 (7:5) за 1 час 18 минут.

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Гауфф наверняка было обидно проиграть сет в таком ключе, но это не выбило её из колеи. На старте второй партии американка нацелилась на брейк и со второго брейк-пойнта добилась своей цели, после чего отподавала под ноль — 2:0. Такое резвое начало в исполнении Кори, похоже, сбило Соболенко. В пятом гейме она ещё раз проиграла подачу, причём под ноль, и счёт стал 4:1 в пользу соперницы.

Один брейк Арина отыграла, однако спасти партию не смогла. В седьмом гейме она опять под ноль отдала подачу, после чего Гауфф ещё и подала, не проиграв ни очка, — 6:2 за 36 минут. В этой партии борьбы было в разы меньше, чем в первом сете. У Соболенко на шесть виннеров пришлось целых 19 невынужденных ошибок.

На решающий сет Соболенко вышла с совсем иным настроем, но и Гауфф была на высоте. В начале третьего гейма американка в ярком розыгрыше сумела найти ответ на твинер соперницы. В этом гейме белоруска наошибалась и подарила сопернице брейк (ещё одна двойная на брейк-пойнте), после чего обратилась к своей ложе: «Проваливайте все!», добавив нецензурное слово.

Гауфф подтвердила преимущество — 3:1, — а в пятом гейме заработала два брейк-пойнта, но не использовала их. Соболенко необходимо было отвечать брейком, и в шестом гейме она смогла это сделать. Гауфф на брейк-пойнте в сравнительно несложной ситуации ошиблась по длине — 3:3. Однако всё, что было добыто с таким трудом, оказалось упущено в седьмом гейме. Арина на подаче не взяла ни одного очка, а после двойной ошибки обратилась к команде: «Зачем вы мне здесь?!», использовав вместо «зачем» нецензурное слово.

Поведя 4:3 с брейком, Гауфф уже не упустила своего. В девятом гейме Кори на приёме была в двух очках от титула, но Арина удержала подачу. В любом случае у американки оставалась возможность подать на титул при 5:4. Один матчбол Соболенко отыграла, попав в самый угол на приёме. После этого белоруска заработала брейк-пойнт, но не воспользовалась им. И со второго матчбола Гауфф закрыла встречу и весь турнир — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа 40 минут. Кори рухнула на корт и расплакалась.

Вот так Гауфф завоевала первый титул в сезоне и 10-й — в карьере, причём впервые — на «Ролан Гаррос». Отныне она двукратная чемпионка ТБШ. Как и на US Open — 2023, в титульном матче Кори одержала верх над Соболенко. Впервые после Серены Уильямс в 2015 году «РГ» взяла американка. 21-летняя Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей парижский мэйджор, после той же Уильямс-младшей в 2002-м. Кори завоевала второй титул на грунте — после Пармы-2021. Сегодняшняя победа стала для неё 30-й над представительницами первой десятки. За титул на «Ролан Гаррос» Гауфф получит € 2 млн 550 тыс., а Соболенко за выход в финал — € 1 млн 275 тыс.

В воскресенье, 8 июня, состоится мужской одиночный финал, в котором встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. За всеми событиями следите на «Чемпионате».