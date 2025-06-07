Алькарас не проигрывает Синнеру уже 2 года. Но всё может измениться в финале любимого «РГ»

День икс в Париже совсем близок! Уже в воскресенье, 8 июня, на «Ролан Гаррос» состоится последний и самый интригующий матч – финал в мужском одиночном разряде. И в нём сразятся Янник Синнер (первая ракетка мира) и Карлос Алькарас (2).

Теннисисты в этом году в Париже творят историю: впервые с сезона-1984 на «Ролан Гаррос» и в мужском (Синнер, Алькарас), и в женском финалах (Арина Соболенко, Кори Гауфф) сошлись первая и вторая ракетки мира. Минимум сенсаций, максимум тенниса на высоком уровне и с топовыми игроками.

Невероятно привлекательная афиша сложилась на мужской финал. Особенно если брать во внимание, что Янник Синнер и Карлос Алькарас ни разу не играли друг с другом в решающем матче на турнире «Большого шлема». Хотя до этого встречались друг с другом 11 раз.

Из того, что важно знать о противостоянии итальянца и испанца:

счёт 7-4 в пользу Алькараса;

Синнер проиграл последние четыре встречи; прошлая его победа над испанцем – в полуфинале Пекина в 2023 году;

за титул парни боролись трижды: в Умаге в 2022-м (победа Янника), а также в Пекине-2024 и Риме-2025 (обе победы Карлоса).

Прошлая встреча теннисистов пришлась на финал «Мастерса» в Риме – первый турнир Янника после трёхмесячной дисквалификации. Тот матч завершился в двух сетах, что непривычно для противостояния итальянца и испанца. Победу одержал Карлос – 7:6 (7:5), 6:1.

Синнер выглядел бодро ещё в Риме, но к «Ролан Гаррос» он подошёл в непробиваемой форме. Все шесть матчей до финала Янник завершил в трёх сетах. А вот Алькарасу пришлось на пути к решающей битве потрудиться и пять из шести поединков забрать в четырёх партиях.

Парни играют в совершенно разный теннис, и сложно наверняка сказать, какой из них в финале грунтового мэйджора окажется эффективнее. Синнер механизирован, отточен и доведён практически до идеала. Алькарас вариативен, неудобен и как никто другой в туре адаптирован к игре на глине. Из уязвимых мест: возможная усталость и снижение скорости ударов у Янника, невынужденные ошибки и суета в движениях у Карлоса.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вот что о предстоящем поединке говорят сами теннисисты.

«Играть с ним финал турнира «Большого шлема» — это нечто особенное. Большие матчи приятно проводить, пусть в них и приходится страдать. Мы молоды, талантливы, сильно отличаемся друг от друга. Интересно посмотреть на то, как это будет развиваться. Как и в любом великом соперничестве, всё основывается на тактическом анализе того, что ты можешь сделать, но нужно быть готовым к изменениям, ведь ситуация может поменяться. Надо быть готовым ко всему», – сказал Синнер на пресс-конференции.

«Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них [Синнера и Джоковича], потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», – поделился Алькарас. На той пресс-конференции он ещё не знал, с кем именно сразится в финале – с Новаком или Янником.

Итальянец в беседе с журналистами добавил важную мысль: они с испанцем всегда доводят друг друга до предела. Заставляют выдать всё, что есть в арсенале, и о чём они могут даже не догадываться. И пока всё складывается в пользу того, чтобы в финале «Ролан Гаррос» Янник с Карлосом, защищающим титул, выдали напряжённый, непредсказуемый и упорный матч.

А пройдёт он в воскресенье, 8 июня. Начало – в 16:00 мск.

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