Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию последнего, 15-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины определят чемпиона в одиночном разряде. До финала добрались первая и вторая ракетки мира — Янник Синнер и Карлос Алькарас. У первого в активе три титула ТБШ, а у второго — четыре, причём испанец является действующим чемпионом «РГ». Теннисисты ранее встречались 11, раз и счёт личных встреч — 7-4 в пользу Карлоса. В частности, он выиграл их последнюю встречу в рамках недавнего финала «Мастерса» в Риме. Кто окажется сильнее в воскресенье?