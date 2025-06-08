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15:00 Мск
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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Янник Синнер, Карлос Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть, история встреч

Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Даниил Сальников
Янник Синнер vs Карлос Алькарас
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В Париже подходит к концу главный грунтовый турнир. В воскресенье мужчины определят чемпиона.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию последнего, 15-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины определят чемпиона в одиночном разряде. До финала добрались первая и вторая ракетки мира — Янник Синнер и Карлос Алькарас. У первого в активе три титула ТБШ, а у второго — четыре, причём испанец является действующим чемпионом «РГ». Теннисисты ранее встречались 11, раз и счёт личных встреч — 7-4 в пользу Карлоса. В частности, он выиграл их последнюю встречу в рамках недавнего финала «Мастерса» в Риме. Кто окажется сильнее в воскресенье?

Ролан Гаррос – 2025. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события в субботу на «Ролан Гаррос», читайте в нашем прошлом лайве дня.

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09:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются финальные матчи. На корт выйдут Янник Синнер и Карлос Алькарас, чтобы сразиться за титул в одиночном разряде у мужчин. Вот как выглядит расписание дня.

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