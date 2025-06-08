«Это так некрасиво». Соболенко досталось за скандальные слова после финала «Ролан Гаррос»

В финале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла американке Кори Гауфф (7:6, 2:6, 4:6). Арина во второй раз в нынешнем сезоне упустила возможность взять титул на турнире «Большого шлема» — ранее на Australian Open белоруска отдала решающий матч с американкой Мэдисон Киз.

Соболенко была очень разочарована из-за очередной неудачи. Во время игры она ругалась на свою команду с применением нецензурной лексики, а на пресс-конференции сделала противоречивые заявления о сопернице, которые вызвали осуждение в теннисном сообществе.

На церемонии награждения Соболенко старалась сдерживать себя, хотя это было непросто. Арину переполняли отрицательные эмоции, однако она всё-таки сделала комплимент Гауфф и поздравила её с победой. Правда, с оговоркой, что Кори удалось взять верх в ужасных условиях, под которыми белоруска подразумевала ветер в Париже.

– Честно, ребята, это очень обидно. Особенно после таких трудных двух недель. Отлично играть, а потом в таких ужасных условиях показать в финале такой ужасный теннис – это очень обидно. Но ничего. В любом случае поздравляю Коко. В таких ужасных условиях ты играла лучше меня. Молодец, ты отлично провела две недели. Поздравляю со вторым «Шлемом». Ты боец. Трудяга. Поздравляю тебя и твою команду», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко не сдержала слёз на церемонии после финала «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соболенко куда более откровенно выражала своё разочарование на пресс-конференции в зале. Арина прямо заявила, что условия игры подходили Гауфф куда лучше и соперница возвращала «магические мячи» после её ударов, а сама она показала худшую игру из возможных в финале.

– Мой теннис в финале был худшим, в какой я играла, за последние не знаю сколько месяцев. Условия оказались ужасными, ей было в них намного удобнее. Это худший финал, который я когда-либо играла. Иногда такое бывает, что у тебя не идёт ничего, а у соперницы получается всё. Я пыталась понять, как мне играть в этих условиях при сильном ветре, но это был не мой день. Она очень много бегала и возвращала все эти высокие мячи в корт. Мне в этих условиях было трудно делать то, к чему я привыкла. А от неё прилетали, честно говоря, какие-то магические мячи, которые приземлялись в заднюю линию.

Как будто кто-то там сверху просто смеялся надо мной, как будто говорил: ну посмотрим, выдержишь ли ты такое. Я не смогла сегодня. Надеюсь, в следующий раз, когда мы будем играть, если условия будут такими же, я буду играть чуть умнее, не буду так торопиться.

– Важнее были условия матча или то, что Коко ментально вас переиграла?

– Ментально нет человека сильнее, чем я. Думаю, в этих условиях она меня просто перебегала. Было тяжело делать то, что я должна делать против неё для победы. Вариативности добавлять, идти к сетке. Но в таких условиях, при небольшом давлении ещё она меня просто перебегала, — сказала Соболенко.

Дальше Арина позволила себе ещё менее уважительное высказывание о Гауфф. Она заявила, что Кори проиграла бы в финале Иге Швёнтек, которую Соболенко с «баранкой» выбила на стадии полуфинала со счётом 7:6, 4:6, 6:0. Хорошо, что Арина сдержалась от применения нецензурной лексики, хотя, по её собственному признанию, очень хотела употребить её на пресс-конференции.

– Это больно. Особенно из-за того, что до этого играла весь турнир правда очень хорошо. Причём против очень сложных соперников. Олимпийской чемпионки Чжэн Циньвэнь, Иги Швёнтек. А потом выходишь на финал – и играешь вот так. Думаю, если бы Ига меня обыграла, она бы вышла сегодня и забрала трофей. Так что да, больно. Правда больно. Я очень хорошо играла на турнире – и потом такой решающий матч: выходишь и играешь вот так. Больно.

У меня уже забронирован билет на Миконос – и алкоголь, сладкое. Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и этой безумной… Если бы я могла ругаться, я бы сейчас выругалась – в общем, о безумии, которое сегодня случилось. Мне кажется, все понимают, о чём я. Сейчас стараюсь быть вежливой, но нет другого слова, которое могло бы описать то, что произошло сегодня на корте. Так что да – текила, мармеладные мишки, не знаю… Поплаваю, побуду пару дней туристкой, — заявила Соболенко.

Арина Соболенко очень разочаровалась итогом финала «Ролан Гаррос» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Разочарование Соболенко в какой-то степени можно понять. Арина – первая ракетка мира и абсолютный фаворит всех матчей, в которых выходит на корт. Соболенко с огромным отрывом опережает в рейтинге WTA вторую Кори Гауфф (11 553 очка против 8083) даже после поражения от неё в финале «Ролан Гаррос». Арина демонстрирует доминирующую игру на корте, однако в нынешнем сезоне это пока не вылилось в титулы на турнирах «Большого шлема», где белоруска потерпела обидные поражения от Мэдисон Киз и Гауфф.

При этом нужно уметь достойно принимать поражения и сдержаннее высказываться на пресс-конференциях. Да, Соболенко действительно показала плохую игру, допустив 70 невынужденных ошибок (антирекорд на «Ролан Гаррос» — 2025 и за всю историю женских финалов турнира). Но они состоялись не на ровном месте, а благодаря грамотным действиям Гауфф. Кори переиграла Арину по всем ключевым статистическим показателям и уступила только по виннерсам (30 против 37). Нельзя сказать, что Гауфф просто сидела и ждала ошибок Соболенко, хотя в обороне американка тоже действовала превосходно и с завидной частотой неудобно отбивала мощнейшие удары соперницы, которая совершенно не привыкла к подобной картине. Ветер мог сказаться на силовой игре Арины, однако при смене сторон он также мешал Кори нормально подавать. К данному фактору на открытых кортах нужно быть всегда готовым, а в Париже в день финала был далеко не ураган.

Гауфф также проявила незаурядный характер на корте. Она стала первой чемпионкой «Ролан Гаррос» за последние семь лет, которой удалось одержать победу в финале после проигранного первого сета. До неё в 2018-м это делала Симона Халеп, одолевшая Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Кори стала первой теннисисткой с 2005 года, которой удалось взять трофей «Шлема», проиграв в финале первый сет первой ракетке мира, и первой с 1995-го на «Ролан Гаррос». В 2005-м таким образом титул Уимблдона завоевала Винус Уильямс (победа над Линдсей Дэвенпорт), а в 1995-м камбэк в матче с лидером мирового рейтинга на тот момент (Мартиной Хингис) оформила Штеффи Граф.

21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка, которой удалось выиграть US Open и «Ролан Гаррос» со времён Серены Уильямс (2002). Легендарной Серене тогда было 20 лет. Гауфф – вторая теннисистка с 2006 года, которая взяла свои первые два трофея ТБШ, одолев одну и ту же соперницу (Арину Соболенко). 19 лет назад Амели Моресмо завоевала кубки Australian Open и Уимблдона, переиграв в финалах Жюстин Энен. Этот момент должен особенно насторожить 27-летнюю Соболенко, которая также уступала Гауфф в решающем матче US Open — 2023 и уступает ей 5-6 по личным встречам за карьеру.

Кори Гауфф — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кори Гауфф давала пресс-конференцию уже после Соболенко. Она очень дипломатично ответила на не самые приятные высказывания белоруски об условиях и потенциальной победе переживающей кризис четырёхкратной чемпионки «РГ» Иги Швёнтек над ней в финале. Американка не стала делать ответные выпады в адрес Соболенко и даже выдала ей комплимент, назвав сложнейшей соперницей в финале из возможных.

«Матч не получился прекрасным, но я рада, что мне удалось с этим справиться. Условия были правда очень сложными, ветер был разным в разных частях корта. Знаю, что крышу открыли всего за 30-40 минут до поединка; два предыдущих матча провела под крышей, так что было ещё сложнее. Я примерно понимала, что происходит с Ариной. Стараюсь не сильно обращать внимание на соперниц, однако видела, что она злится. Да, я тоже злилась, просто я это, возможно, не так показываю. Но в своей голове я была расстроена из-за того, что не всё получается. Ещё я знала, что Арина может злиться, однако после этого выдавать прекрасные розыгрыши. И да, будем честны: в таких условиях мало кто мог бы показать хорошую игру.

Арина сказала, что Ига выиграла бы в финале, если бы прошла полуфинал? Сидя здесь с трофеем, не могу с этим согласиться. В прошлый раз, когда мы играли с Игой, я победила её 6:1, 6:1 в Мадриде. Не думаю, что справедливо так говорить. С учётом того, как Арина играла последние пару недель, она была фаворитом финала. Самым сильным из возможных соперников по финалу, она же и первый номер рейтинга. Так что у меня был самый сложный соперник, какой только мог быть. Да, если бы в финал вышла Ига, многократная чемпионка этого турнира, тоже было бы очень сложно. Если говорить совсем честно, спросите вы меня, с кем бы я предпочла играть в финале – сказала бы, что с Игой, потому что Арина играла великолепно. Хотя, конечно, ни один из вариантов не лучше. Но главное, что мне удалось сыграть так, чтобы победить в финале», — заявила Гауфф.

Теннисное сообщество не было в восторге от заявлений Соболенко на пресс-конференции. Пожалуй, наибольшую резкость себе позволила шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс. Зимой она оправдывала Соболенко за некрасивый жест с трофеем Australian Open после проигранного финала, но на этот раз защищать не стала.

«Теннис был не так уж плох. Ты сделала кучу невынужденных ошибок, потому что играла против одной из самых быстрых теннисисток в мире, которая чертовски бесстрашна и у которой больше хладнокровия, чем у тебя! Но сказать, что это было ужасно… Чёрт возьми, это так некрасиво. Я сказала то, что сказала. Для тех, кто пишет о 70 невынужденных ошибках Соболенко. Причина, по которой она сделала их так много, в том, что ей противостояла самая атлетичная и лучшая по игре в защите теннисистка тура.

Коко подкручивала мяч с форхенда и сильно пробивала с бэкхенда, она просто была в состоянии отбивать удары Соболенко. Грунт — это контролируемая агрессия. Коко использовала это в своих интересах и не паниковала, а её хладнокровие выиграло этот матч. Она хорошо подавала под давлением, а Соболенко давила слишком сильно. Она знала, что мяч после её ударов вернётся. Это её задело, и она запаниковала», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

«Кори Гауфф сохраняла хладнокровие лучше, чем Арина, мы можем с уверенностью это сказать. Соболенко должна обладать этой силой на постоянной основе, но у неё было 70 невынужденных ошибок. Она не показала стабильности на корте», — считает 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт.

«Гауфф отлично справилась с условиями и не психовала, даже уступив в первом сете. Кори лидировала на тай-брейке, упустила преимущество, однако затем просто вернулась к своей работе. В психологическом плане она проявила бо́льшую зрелость по сравнению с Соболенко и заслуживает этого титула. У неё выдался отличный сезон на грунте», — заявила в эфире TNT Sports бывшая четвёртая ракетка мира Мэри-Джо Фернандес.

«Психологическая устойчивость Гауфф в этих сложных условиях принесла ей победу. Кори играла с Соболенко, которая слишком агрессивно била по мячу. Она просто продолжала принимать и заставляла её вкладываться ещё сильнее в следующие удары. Количество невынужденных ошибок Соболенко всё росло и росло, как и её разочарование. Арина просто взорвалась от злости, что в конечном итоге стоило ей поражения», — согласился с Фернандес её коллега Тим Хенмэн.

«Все эти истерики дорого стоили Соболенко. Она потратила так много энергии, нервничая и глядя на свою команду, разочаровываясь в себе, а по ту сторону сетки Гауфф не отдала ни капли эмоциональной энергии. Она вышла на корт и сказала: «Я не позволю ничему беспокоить меня, буду очень сдержанной». А Соболенко будто вернулась в прошлое, и не в хорошем смысле. Многие из нас думали, что её срывы уже закончились, что она первая ракетка мира и соберёт все титулы на ТБШ, но здесь всё как-то снова вышло наружу. Честно говоря, этот матч напомнил мне финал US Open – 2023. Там было то же самое. Соболенко настолько расстроилась, что не могла сосредоточиться на поставленной задаче — набирать очки в важный момент. Со второго сета Гауфф стала играть в чуть более агрессивной и атакующей манере. Это смутило Соболенко, поэтому в последних двух сетах Гауфф просто оставалось сохранять самообладание», — заявила бывшая первая ракетка мира и трёхкратная чемпионка ТБШ Линдсей Дэвенпорт.

«Соболенко сказала, что это был ужасный финал, однако я с этим не согласен. Думаю, что это был блестящий финал. Настолько блестящей была интенсивность игры. Соболенко пытается играть в идеальный силовой теннис, она всегда это делает. Но я не видел, чтобы у неё была какая-то тактика в матче. Соболенко пыталась навязать свой теннис, однако против Гауфф это сделать невозможно. Кори слишком хорошо двигается и отлично защищается. Соболенко была слишком строга к себе. Я думал, что она уже прошла через такое отношение, но это явно не так», — считает семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер.