Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера

В воскресенье, 8 июня, состоялся финал Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. За титул сражались Янник Синнер и Карлос Алькарас, первая и вторая ракетки мира соответственно. Синнер на пути к финалу не проиграл ни одного сета за шесть матчей. В четвёртом круге Янник обыграл Андрея Рублёва, в 1/4 финала — Александра Бублика, в полуфинале — Новака Джоковича. Что касается Алькараса, то из первых пяти его матчей три оказались четырёхсетовыми. А в полуфинале Карлос прошёл Лоренцо Музетти, после того как итальянец, уступая в счёте, снялся в начале четвёртого сета — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 (отказ) в пользу испанца.

Синнер перед финалом подчеркнул, что ему надо быть готовым ко всему. «Играть с ним финал турнира «Большого шлема» — это нечто особенное. Большие матчи приятно проводить, пусть в них и приходится страдать. Мы молоды, талантливы, сильно отличаемся друг от друга. Интересно посмотреть на то, как это будет развиваться. Как и в любом великом соперничестве, всё основывается на тактическом анализе того, что ты можешь сделать, но нужно быть готовым к изменениям, ведь ситуация может поменяться. Надо быть готовым ко всему.

Финал «Большого шлема» против Карлоса — это особый момент как для меня, так и для него. Он победил здесь в прошлом году. Посмотрим, что будет. Безусловно, напряжение, которое чувствуешь перед матчем и во время него, немного отличается. Мы оба очень молоды. Оба разные, но талантливые. Посмотрим», — сказал итальянец на пресс-конференции после выхода в финал.

Карлос Алькарас на тренировке на «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Алькарас заявил, что матчи с такими теннисистами, как Синнер и Джокович, оборачиваются мучениями для него, но в то же время ему это нравится. «Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них, потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», — говорил он на пресс-конференции.

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов дал понять, что его симпатии в этом финале на стороне Синнера. «Наверное, я тоже менее темпераментный, поэтому мне в этом Синнер больше импонирует. Но я не к тому, что меня улыбки Алькараса раздражают. Мне кажется, это очень круто. Янник более стабилен в принятии решений, и это тоже более мне импонирует. Янник, конечно, более дисциплинированный, может быть, для кого-то он более скучный. Всё-таки, когда у Алькараса проходят удары навылет, они выглядят менее хирургическими, чем у Синнера. Они у Карлоса кажутся более яркими, а у Янника – «клиническими», холодными, как хирург какой-то, который отрезал скальпелем.

Янник Синнер на «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Я рассматриваю это с точки зрения тенниса. Эффективность гораздо выше у Янника. Мне нравится холодная выверенность и техническое совершенство вместо ярких эмоций. Кто-то любит классическую музыку, а кто-то поп или рэп. Для меня Янник – это человек, который идеально исполняет классическую музыку. Он её просто поднимает на какой-то новый уровень», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Синнер и Алькарас 11 раз играли друг с другом, но в финале ТБШ встретились впервые. В личных встречах у них было 7-4 в пользу Карлоса, в том числе 2-1 на грунте. Испанец одержал три волевые победы в прошлом году: в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6 (7:4), 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6 (7:5), 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии.

Янник Синнер и Карлос Алькарас на выставочном турнире Six Kings Slam в 2024 году Фото: Richard Pelham/Getty Images

Теннисисты в первом же гейме здорово закусились на подаче Синнера. Алькарас явно нацеливался на ранний брейк и трижды выходил на брейк-пойнт — итальянец невольно помогал своими неточностями, — но всё же уступил на приёме. Гейм этот, первый в матче, длился 10 минут! Алькарас, подавая во втором гейме, тоже столкнулся с трудностями, но отыграл единственный брейк-пойнт — 1:1. В третьем гейме Янник подарил Карлосу двойной брейк-пойнт, но за счёт подачи спасся. И лишь после этого подающему удалось наконец закончить гейм без брейк-пойнтов, хотя Алькарас начал с 0:30, — 2:2. Стоит признать, что на старте матча теннисисты в большинстве случаев брали очки не виннерами, а за счёт невынужденных ошибок соперника.

В пятом гейме Алькарас всё же взял чужую подачу. Синнер один брейк-пойнт отыграл, а на втором сплоховал, сорвав удар после резкого приёма в исполнении соперника. После этого брейка камера выхватила улыбку Алькараса, хотя он наверняка понимал, что расслабляться не следовало. Но даже понимание этого не помогло испанцу избежать обратного брейка. Янник не сбавил оборотов на приёме и использовал первый же брейк-пойнт — 3:3. В следующем гейме Синнер неожиданно по такой игре отподавал под ноль — и быстро побежал к скамейке, чтобы успеть перебинтовать ногу из-за мозолей. Итальянец уложился в отведённые полторы минуты, и запрашивать медицинский перерыв не понадобилось.

Янник Синнер и его мозоли Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В восьмом гейме у Синнера был скрытый сетбол, но Алькарас отыграл его хорошей подачей, и вместо 5:3 в пользу Янника стало 4:4. После этого итальянец вновь без проблем отподавал, а испанец на переходе запросил медицинский перерыв — что-то было с правым глазом. Карлосу закапали лекарство, и он продолжил игру. Сложно сказать, насколько это повлияло на конкурентоспособность Алькараса и повлияло ли вообще, но в 10-м гейме он отдал подачу, допустив несколько ошибок, а вместе с ней и весь сет — 6:4 в пользу Синнера за 1 час 1 минуту. Итальянец воспользовался первым же брейк-пойнтом.

Медицинский перерыв Карлоса Алькараса в первом сете Фото: Adam Pretty/Getty Images

Завладев инициативой, Синнер и не подумал останавливаться. Алькарас же в начале второй партии явно чувствовал себя не в своей тарелке. В первом гейме Карлос после одного из розыгрышей недовольно обсуждал что-то со своей ложей, а после этого провалил подачу, взяв только один мяч во втором гейме, — так Янник сделал брейк. После чего внешне легко и непринуждённо подтвердил его — 3:0.

Алькарасу необходимо было что-то предпринимать, ведь он уступал уже сет и брейк. Серию из пяти проигранных геймов (с учётом первого сета) испанец прервал, но на приёме у него долгое время не было реальных шансов, несмотря на то что Синнер далеко не всегда действовал идеально. И всё же итальянец дрогнул, причём тогда, когда этого никто не ждал. Подавая на сет при 5:3, Янник столкнулся с агрессивным приёмом в исполнении Карлоса, который принёс свои плоды. Синнер стал чаще ошибаться, и этого хватило Алькарасу, чтобы сделать столь нужный брейк.

В 10-м гейме испанец, подавая, сравнял счёт (5:5), а ещё через два гейма состоялся тай-брейк. В нём Алькарас загнал себя в, казалось бы, безвыходную ситуацию, подарив сопернику два мини-брейка, — 2:6. Карлос упирался, два сетбола отыграл, но на третьем Синнер выиграл-таки обмен — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьей партии Алькарас провалил первый гейм, на своей подаче. Синнер начал с брейка, и лучшего развития событий для него нельзя было придумать. Трудно сказать, что нашло на итальянца во втором гейме. Ничто не предвещало для него беды — 30:0. Но последовала череда неточностей, и испанец оформил обратный брейк — 1:1. Более того, в четвёртом гейме Янник вновь отдал подачу, на сей раз с 40:15. На брейк-пойнте никто не решался обострять, и в ходе долгого обмена на задней линии ошибку допустил Синнер, пробивший в сетку. И Алькарас вырвался вперёд — 3:1.

Карлос держал это преимущество, но когда дело дошло до подачи на сет (5:3), дал слабину. Синнер, которому уже нечего было терять в этой партии, стал острее играть на приёме — и взял подачу соперника, использовав первый же брейк-пойнт. Однако в 10-м гейме уже Алькарас действовал на приёме выше всяких похвал, выдал брейк под ноль и сократил отставание по сетам — 6:4 за 51 минуту. Впервые в этом матче хотя бы одному из теннисистов, а именно Алькарасу, удалось закончить партию с положительным соотношением виннеров и невынужденных. Испанец выдал 14/9, а вот его соперник так и остался в минусе — 7/11.

Кроме того, прервалась крутая серия Синнера, который на ТБШ выиграл 31 сет подряд, а вот 32-й проиграл. По этому показателю он четвёртый в истории. Впереди только Роджер Федерер (36), Джон Макинрой и Рафаэль Надаль (оба — по 35).

В начале четвёртой партии ощутимый перевес был у Синнера, который почти ничего не позволял Алькарасу в своих геймах, а на приёме однажды вышел на брейк-пойнт, но упустил его. Судьбу титула мог решить седьмой гейм. Алькарас на подаче не взял ни одного очка, ошибаясь как в коротких, так и в долгих розыгрышах. Синнер повёл 4:3 с брейком и стал ещё ближе к трофею…

Но Алькарас был против. Карлос отчаянно упирался — и в девятом гейме ушёл с тройного матчбола! У Янника оставалась возможность подать на титул при 5:4, но тут он дрогнул и, взяв лишь очко, позволил оппоненту сравнять счёт — 5:5. В этом гейме испанец показал космический уровень игры на приёме.

После этого игроки уже без драмы дошли до тай-брейка, второго в этом замечательном матче. Алькарас уступал 0:2, но потом собрался и взял семь мячей из восьми — 7:6 (7:3) за 1 час 9 минут.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

Наконец, пятый сет. Алькарас начал его с брейка. На брейк-пойнте испанец укоротил, Синнер догнал, но отправил мяч в коридор. Карлос во второй раз в матче вышел вперёд — после 3:2 с брейком в первой партии; впоследствии он всё время был в положении догоняющего. Но Синнер не был бы Синнером, если бы сдался. Янник перестал успевать к укороченным, но даже при этом имел два брейк-пойнта в четвёртом гейме. Однако ключевые мячи в обоих случаях брал Алькарас. Испанец остался впереди — 3:1. К слову, по ходу пятой партии оказался побит рекорд «Ролан Гаррос» по длительности финального матча.

В начале шестого гейма Алькарас, подавая при 3:2, упал. К счастью, обошлось без травм, и матч продолжился.

Падение Карлоса Алькараса Фото: Adam Pretty/Getty Images

Сразу после этого Карлос дал двойную ошибку, но всё же удержал гейм — 4:2. На протяжении некоторого времени теннисисты не смогли зацепиться на приёме — само собой, всё это было в пользу Алькараса, который вёл с брейком. В 10-м гейме ему предстояло подать на титул. Но Синнер в четвёртом сете не подал на титул — и Карлос, сам того не желая, сделал ему ответный подарок. В 10-м гейме испанец взял лишь очко на подаче (перед брейк-пойнтом итальянец вопреки тому, что было раньше, успел добежать к укороченному и сам удачно укоротил), и счёт сравнялся — 5:5.

В оставшихся двух геймах соперники удержали каждый свою подачу. Синнер подавал первым и в силу этого в 12-м гейме был в двух очках от титула. Но Алькарас забрал все важнейшие мячи и перевёл матч в тай-брейк, который в пятом сете играется до 10 очков. Карлос громил Янника, взяв все мячи до перехода, — 6:0! После него он не сбавил оборотов и выиграл этот безумный по драматизму финал, который ещё до своего окончания вошёл в золотой фонд мирового тенниса — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) за 5 часов 31 минуту.

Синнер никогда не выигрывал матч, длившийся более четырёх часов. Теперь у него 0-7 в таких встречах. А Алькарас впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. До этого у него было восемь поражений в таких встречах.

Вот так Алькарас защитил титул на «Ролан Гаррос» и завоевал четвёртый титул в сезоне и 20-й в карьере. Он стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Карлос не проигрывает финалы мэйджоров: пять побед в пяти встречах. Испанец оборвал 20-матчевую победную серию Синнера на ТБШ, выигравшего US Open — 2024 и Australian Open — 2025. И стал восьмым теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на «РГ». Алькарас одержал уже 13-ю победу подряд — до этого он выиграл «Мастерс» в Риме. 22-летний испанец стал третьим самым молодым теннисистом — пятикратным чемпионом ТБШ. До него аналогичных успехов добивались 21-летний Бьорн Борг и 22-летний Рафаэль Надаль. Кроме того, Карлос стал третьим теннисистом, который в одном сезоне выиграл не менее двух грунтовых «Мастерсов» и «РГ» (с 1990 года), — после Томаса Мустера (1995) и того же Надаля (2005-2008, 2010, 2012-2013 и 2017-2018). Также он стал первым игроком, родившимся в 2000-е, завоевавшим 20 титулов. За титул на нынешнем «РГ» Алькарас как чемпион заработал € 2 550 000, а Синнер как финалист — € 1 275 000.

Ну а теперь — травяной сезон! Главное событие предстоящей недели — женский «пятисотник» в Лондоне. Также женщины сыграют в Хертогенбосхе, а мужчины — в Хертогенбосхе и в Штутгарте.