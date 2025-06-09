«На грунте так не играл даже Надаль». Реакция на битву Алькараса и Синнера в финале «РГ»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл лидера рейтинга ATP Янника Синнера (4:6, 7:6, 6:4, 7:6, 7:6) в финале «Ролан Гаррос». Противостояние испанца и итальянца на корте получилось по-настоящему эпохальным.

Карлос и Янник сражались на корте 5 часов 29 минут. Это самый длинный финал в истории «Ролан Гаррос» и второй по продолжительности на турнирах «Большого шлема» после Australian Open — 2012, где за 5 часов 53 минуты Новак Джокович дожал Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5).

Алькарас не просто отыгрался с 0:2 по сетам, но и сотворил при этом некоторые безумные вещи. В четвёртом сете у Синнера был тройной матчбол на подаче Алькараса при счёте 5:3, однако испанец оформил камбэк, не позволив сопернику подать на матч, и дожал его на тай-брейке. И это при том, что у Янника была серия из 31 выигранного сета подряд на турнирах «Большого шлема». Итальянец выглядел настоящей машиной, у которого практически нереально взять хотя бы одну партию, не говоря уже о трёх подряд. Но для Алькараса нет ничего невозможного.

В пятой партии уже сам Карлос не смог подать на матч. Дело вновь дошло до тай-брейка, где испанец просто уничтожил Синнера – 10:2. Янник впервые проиграл в финале ТБШ (баланс стал 3-1), а вот Алькарас, наоборот, остаётся непобеждённым в решающих матчах мэйджоров. 22-летний испанец теперь является пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», За победу в Париже он получил $ 2,9 млн, его призовые за сезон теперь составляют $ 6,88 млн. Алькарас вышел на седьмое место в истории по призовым за карьеру – $ 44,74 млн.

Карлос Алькарас – чемпион «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Три теннисиста выиграли последние восемь титулов «Большого шлема». Начиная с Уимблдона-2023 семь из них взяли Карлос Алькарас (4) и Янник Синнер (3). Ещё один трофей выиграл Новак Джокович на US Open — 2023. Последний игрок не из этой тройки, который выиграл ТБШ – Рафаэль Надаль, победивший на «Ролан Гаррос» — 2022.

Алькарас и Синнер – с отрывом лучшие игроки в современном теннисе. В Париже они впервые встретились в финале «Шлема» и сразу же дали понять, что их соперничество может быть ничем не хуже противостояний той самой «Большой тройки» в лице Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Хотя Алькарас пока не спешит принимать столь лестные комплименты.

«В этом матче было всё. Очень плохие моменты, очень хорошие моменты. Я счастлив, как смог со всем справиться. Вернуться с 0:2 по сетам – не было лучше момента, чтобы это сделать, чем в финале «Большого шлема». Не знаю, был ли наш уровень таким же, как финалы легенд прошлого поколения, это людям решать. Те игры – величайшие в истории тенниса. Изнутри я не могу оценить, насколько это правда. Очень сложно выразить словами, что произошло. Проигрывал 0:2 первой ракетке мира, учитывая, на каком уровне он играл.

Я просто вложил всю душу и сердце и старался не сдаваться. Даже не думал сдаваться, просто боролся, очко за очком. В конечном счёте всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится. После матча, думаю, можно так сказать. Но говорить, что это был один из лучших финалов «Шлемов» в истории – слишком пафосно. Были финалы и получше, например, Джокович против Надаля на Australian Open – 2012. Я просто счастлив, что смог вписать своё имя в один из лучших и самый долгий финал здесь», — сказал Карлос после матча.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Янник Синнер гордится самим фактом участия в столь эпичном финале, однако итальянцу, конечно же, хотелось оказаться в роли победителя.

«Я рад, что могу показывать теннис такого уровня, доволен турниром, но это поражение очень ранит. Здесь особо нечего сказать. Я доволен тем, как мы стараемся прибавлять каждый день, чтобы оказаться в таких ситуациях. Я счастлив быть частью такого матча, однако результат, конечно, ранит. Конечно, я расстроен из-за четвёртого сета, из-за матчболов, из-за своей подачи, но я оставался в игре ментально. Не дарил лёгких очков. Когда всё закончилось – всё закончилось. Это совсем иное ощущение, когда всё уже позади, потому что изменить ничего нельзя. А в начале пятого сета у меня ещё были шансы что-то поменять.

Моя отрицательная статистика 0-6 во встречах продолжительностью более четырёх часов? Этот матч нельзя сравнивать с другими. Физически я чувствовал себя нормально, устал, но он тоже. Это была очень физически и психологически тяжёлая игра. Что тут поделаешь? Сейчас, зная результат, да – так и есть, но изменить уже ничего нельзя. Я всё равно рад, что стал частью такого поединка – он был долгим и очень качественным. Такое случается, и сегодня это случилось со мной. Сейчас трудно это принять. Было много шансов, однако спорт нередко жесток. Сегодня я увидел его печальную сторону», — заявил Синнер.

Теннисное сообщество осталось в восторге от столь безумного финала, в том числе представители «Большой тройки».

«Сегодня в Париже было три победителя: Карлос, Янник и красивый теннис. Вот это матч!» – написал 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер в соцсетях.

«Какой невероятный финал «Ролан Гаррос»! Поздравляю, Карлос! Поздравляю также Янника с отличной битвой», — написал 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль.

Казахстанский теннисист Александр Бублик преподнёс одну из главных сенсаций «Ролан Гаррос». Он впервые дошёл до четвертьфинала на ТБШ, где его остановил Синнер (1:6, 5:7, 0:6). Бублик с юмором воспринял поражение и пошутил, что «почти добил» Янника. Зато Александр на полном серьёзе признал, что в финале «Ролан Гаррос» посмотрел лучший теннисный матч. Не обошлось и без весёлого реверанса в сторону Алькараса.

«Лучший матч, который я видел в своей жизни. Вы пример. Ты его добил, Карлос», — написал Бублик в соцсетях.

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Андре Агасси вручал трофеи финалистам «Ролан Гаррос». 55-летний Агасси повидал больше Бублика, поэтому не стал называть этот матч однозначно лучшим в истории, но всё-таки на комплименты не поскупился.

«Я стал свидетелем одного из величайших матчей в истории тенниса. Именно таковым останется в памяти финал «Ролан Гаррос» — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Карлос передвигался по корту, как НЛО, он не играл в обороне, даже когда оказывался в углу. У него есть все качества «Большой тройки» – а может, даже больше», — сказал Агасси.

Андре Агасси утешает проигравшего Янника Синнера Фото: Julian Finney/Getty Images

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд в этом году выступил на турнире неудачно, вылетев во втором круге. Но норвежцу всё равно было очень приятно лицезреть битву Синнера и Алькараса в финале.

«Каким бы ни был результат, я бы хотел поздравить и поблагодарить обоих игроков за невероятный финал», — написал Рууд в соцсетях.

Тренер Хуан-Карлос Ферреро восхитился характером своего подопечного Алькараса, при этом поддержав и проигравшего Синнера.

«Карлос всегда был настоящим бойцом, он никогда не сдавался ни на одном мяче. С тех пор как я его тренирую, он ни разу не отдал матч без борьбы, всегда сражался до конца, и мы знали, что сегодня будет то же самое. Сегодняшняя ситуация была очень тяжёлой, но мы были уверены, что он будет бороться до последнего. Я удивлен тем, что он сделал, потому что это действительно была почти невозможная задача. Конечно, сегодняшний день тяжёлый для Синнера. Больше, чем сами цифры и серия поражений от Карлоса, ранит именно то, что он держал победу в руках, однако она ускользнула. Это очень болезненно.

Думаю, Яннику будет трудно, но как настоящий чемпион он справится и выложится на полную на Уимблдоне. Я считаю, что это был один из двух самых эпичных матчей в плане тенниса, эмоций, напряжения и равенства – наряду с тем, что был между Янником и Карлосом на US Open – 2022. Однако, возможно, этот даже лучше. Мне нужно будет пересмотреть матч, потому что вживую я не успел насладиться им в полной мере», — сказал Ферреро.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой сделал довольно громкое заявление, что Синнер и Алькарас сыграли даже круче праймового Рафаэля Надаля, который 14 раз брал титул на грунтовых кортах Парижа.

«Может показаться, что я сумасшедший, но скажу это. 20 лет мы наблюдали за тремя величайшими игроками в истории тенниса Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Сейчас смотрю на Янника Синнера и Карлоса Алькараса, сравниваю их с Рафой на грунте. Даже он так не играл на этом покрытии. Я бы поставил под сомнение утверждение, что Надаль в своей лучшей форме смог бы победить их здесь», — сказал Макинрой.

Конечно, это далеко не все восторженные комментарии о феноменальной битве Алькараса и Синнера в финале «Ролан Гаррос». Их можно приводить очень много, ясно только одно – Янник и Карлос после завершения эпохи «Большой тройки» не дают любителям тенниса заскучать и сразу же дарят сопоставимое по уровню эпичное соперничество. Оно продолжится очень скоро. Есть немалая вероятность, что Синнер и Алькарас уже через месяц снова сразятся в финале «Шлема» — на этот раз на травяном Центральном корте Уимблдона.