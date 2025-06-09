Алькарас и Гауфф за титулы «РГ» заработали по € 2,55 млн. Карлос уже догоняет Медведева

На «Ролан Гаррос» сыгран последний матч, и теперь можно подсчитать, сколько призовых заработали участники в обоих одиночных разрядах. Мужской турнир в сумасшедшем финале выиграл Карлос Алькарас, за что ему причитается € 2,55 млн, или $ 2 897 565. Янник Синнер как финалист «РГ»-2025 заработал € 1 млн 275 тыс., что составляет $ 1 448 783. Для обоих теннисистов, не раз бравших турниры «Большого шлема», это достойные суммы.

Алькарас, победив Синнера в финале «Мастерса» в Риме в этом году, получил за титул € 985 030, или примерно $ 1,28 млн. Трофей на «Мастерсе» в Монте-Карло-2025 принёс испанцу € 946 610, что составило примерно $ 1 млн 38 тыс. В прошлом году Карлос добрался до главного трофея на Уимблдоне, и тогда его призовые составили £ 2,7 млн, или $ 3 414 150. За титул на прошлогоднем «РГ» Алькарас заработал € 2,4 млн (чуть более $ 2,6 млн), а за победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024 — $ 1,1 млн.

В 2023-м Карлос дошёл до полуфинала Итогового и заработал за то выступление $ 1 105 500. На Уимблдоне-2023 призовые испанского теннисиста за титул составили £ 2,35 млн (почти $ 3 млн). Успешный поход за трофеем на «Мастерсе» в Мадриде-2023 пополнил копилку Алькараса на € 1 105 265 ($ 1 214 576), а такое же достижение в Индиан-Уэллсе в том же году — на $ 1 262 220. Наконец, титул на US Open 2022 года обогатил Карлоса на $ 2,6 млн, а победы на «Мастерсах» в Мадриде и Майами в том же году — на € 1 041 570 (почти $ 1,1 млн) и $ 1 231 245 соответственно.

Синнер за титул на Australian Open — 2025 заработал 3,5 млн австралийских долларов, или $ 2 150 400. Итоговый чемпионат ATP 2024 года итальянец прошёл без поражений и заработал тогда $ 4 881 100. На данный момент это рекорд по призовым за отдельно взятый турнир — как среди мужчин, так и среди женщин. Победа на «Мастерсе» в Шанхае-2024 принесла Яннику $ 1,1 млн, а титул на прошлогоднем US Open — $ 3,6 млн. Чуть более $ 1 млн Синнер заработал, добравшись до трофея на «Мастерсе» в Цинциннати в 2024-м, а за титул на «Мастерсе» в Майами в том же году — $ 1,1 млн. Выиграв AO-2024, Янник пополнил свой счёт на 3,15 млн австралийских долларов ($ 2 105 775). Наконец, выход в финал Итогового-2023 принёс ему $ 2 600 500.

Янник Синнер — финалист «Ролан Гаррос» 2025 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В общеисторической таблице призовых Алькарас и Синнер уверенно занимают места в первой десятке. Испанец, завоевав титул на «Ролан Гаррос», обошёл 14-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Пита Сампраса. И теперь идёт вплотную за Даниилом Медведевым, располагающимся на шестой строчке. Разрыв чуть более $ 1,6 млн — пока в пользу Медведева.

Призовые за карьеру с учётом «РГ»-2025, $ (ATP)

Новак Джокович — 187 870 986 Рафаэль Надаль — 134 946 100 Роджер Федерер — 130 594 339 Энди Маррей — 64 687 542 Александр Зверев — 53 435 454 Даниил Медведев — 46 365 783 Карлос Алькарас — 44 732 623 Пит Сампрас — 43 280 489 Янник Синнер — 41 518 168 Стэн Вавринка — 37 600 348.

По общему состоянию Алькарас тоже превосходит Синнера. Издание Celebrity Net Worth, занимающееся соответствующими подсчётами для звёзд спорта и шоу-бизнеса, оценивает состояние Карлоса в $ 40 млн, а Янника — в $ 30 млн.

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Женские призовые на «Ролан Гаррос» полностью соответствуют мужским. Кори Гауфф как победительница одиночного турнира заработала € 2,55 млн. По текущему курсу это составляет $ 2 760 946. Но это не самые крупные призовые в карьере второй ракетки мира.

Примечание. Женские призовые в евро совпадают с мужскими, однако в долларовом исчислении различаются ввиду колебания курсов — ATP и WTA проводили пересчёт в разные моменты времени.

Гауфф уже не раз покидала тот или иной турнир, заработав более $ 1 млн. Итоговый чемпионат WTA 2024 года американка прошла с одним поражением на групповом этапе. Завоевав титул, Кори получила $ 4 млн 805 тыс., и на данный момент это рекорд всего женского тура, а в мужском только Синнер получил больше на Итоговом-2024 (см. выше). Титул на «тысячнике» в Пекине в прошлом году принёс ей $ 1,1 млн. Свой первый турнир «Большого шлема» Гауфф завоевала на US Open в 2023-м, и тогда её призовые составили ровно $ 3 млн. Наконец, за выход в финал «Ролан Гаррос» 2022 года Кори получила € 1,1 млн — это примерно $ 1 млн 163 тыс. по тогдашнему курсу.

Соболенко как финалистка нынешнего «Ролан Гаррос» заработала € 1 млн 275 тыс., что составляет $ 1 380 743. Белоруска трижды выигрывала ТБШ, и это, разумеется, не самые крупные призовые в её карьере. В этот грунтовый сезон Арина победила на «тысячнике» в Мадриде, что принесло ей € 985 030, или $ 1 124 380 по курсу в день пересчёта. Ровно столько же она заработала за титул в Майами-2025 на другом турнире категории WTA-1000. За выход в финал Australian Open этого года призовые Соболенко составили 1,9 млн австралийских долларов, или $ 1 199 230, а выход в полуфинал Итогового-2024 пополнил её счёт на $ 1 млн 35 тыс.

Самую крупную сумму Арина увезла с прошлогоднего US Open. Тот титул принёс ей $ 3,6 млн. За победу на Australian Open 2024 года белорусская теннисистка заработала едва ли не вдвое меньше — 3 млн 150 тыс. австралийских долларов, или $ 2 083 371. Финал US Open — 2023 принёс Соболенко $ 1,5 млн, титул в Мадриде-2023 — € 1 105 265 ($ 1 186 760), а победа на AO-2023 — 2 млн 975 тыс. австралийских долларов ($ 2 075 062).

Арина Соболенко — финалистка «Ролан Гаррос» 2025 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теперь общий заработок Гауфф за карьеру составляет $ 27 129 046, а Соболенко за всё время выступлений заработала $ 36 023 711. В общеисторической таблице призовых американка взлетела сразу на шесть строчек — с 18-го места на 12-е. А белоруска осталась девятой.

Призовые за карьеру с учётом «РГ»-2025, $ (WTA)

Серена Уильямс — 94 816 730 Винус Уильямс — 42 648 578 Симона Халеп — 40 236 618 Мария Шарапова — 38 777 962 Виктория Азаренко — 38 532 860 Петра Квитова — 37 443 960 Каролина Возняцки — 36 441 868 Ига Швёнтек — 36 372 498 Арина Соболенко — 36 023 711 Анжелика Кербер — 32 519 180 Агнешка Радваньска — 27 683 807 Кори Гауфф — 27 129 046.

Что касается общего состояния теннисисток, то здесь, по подсчётам специализированного издания Celebrity Net Worth, Гауфф почти вдвое опережает Соболенко — $ 35 млн против $ 18 млн.