Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня

Отгремел второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Весь тур переезжает на траву, где три ближайшие недели будут проходить подготовительные соревнования перед Уимблдоном, а потом ещё две недели теннисисты проведут на самом известном в мире теннисном турнире.

ATP-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 9-15 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Даниил Медведев (11-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Уго Умбер (22), Карен Хачанов (24), Алексей Попырин (25), Хуберт Хуркач (31), Нуну Боржеш (40), Джордан Томпсон (41), Лучано Дардери (46).

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Травяной турнир в Хертогенбосхе появился в 1990 году. В первом же розыгрыше до финала добрался советский теннисист Александр Волков. В 2011-м чемпионом стал Дмитрий Турсунов, а рекордсменами по количеству титулов являются австралиец Патрик Рафтер (1998-2000) и француз Николя Маю – три (2013, 2015, 2016). В 2022-м в решающем матче проиграл Даниил Медведев. Он и возглавил сетку нынешнего розыгрыша, а под третьим номером посеян ещё один россиянин – Карен Хачанов.

ATP-250. Штутгарт (Германия). 9-15 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (2), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (13), Феликс Оже-Альяссим (27), Денис Шаповалов (28), Брэндон Накашима (29), Алекс Михельсен (32), Джованни Мпетчи Перрикар (36), Роман Сафиуллин (77).

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Турнир в Штутгарте разыгрывается с 1916 года. До 2014 года соревнования проводились на грунте, а с 2015-го перебрались на траву. Статус турнира менялся с ATP-500 до ATP-250 и обратно. В 1996 году до финала добирался Евгений Кафельников, а в 2002-м титул завоевал Михаил Южный. В нынешнем розыгрыше в сетке оказался Роман Сафиуллин.

Роман Сафиуллин Фото: Julian Finney/Getty Images

WTA-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 9-15 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (21), Элисе Мертенс (24), Магда Линетт (32), Анастасия Потапова (34), Даниэль Коллинз (35), Ван Синьюй (43), Лулу Сун (46), Вероника Кудерметова (50), Полина Кудерметова (57), Анна Блинкова (67).

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Женский турнир в Хертогенбосхе начался на шесть лет позже мужского – в 1996 году. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012), Екатерина Александрова (2022, 2023) и Людмила Самсонова (2024), а финалистками были Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008), Наталья Вихлянцева (2017) и Вероника Кудерметова (2023). В нынешнем розыгрыше в сетке оказалось сразу шесть россиянок – Самсонова, Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Полина Кудерметова. Причём сёстры Кудерметовы уже успели сыграть матч первого круга друг с другом – победительницей стала Вероника.

WTA-500. Лондон (Великобритания). 9-15 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Мэдисон Киз (6), Чжэн Циньвэнь (8), Эмма Наварро (9), Диана Шнайдер (11), Елена Рыбакина (12), Каролина Мухова (13), Дарья Касаткина (15), Барбора Крейчикова (16), Анастасия Захарова (110/Q).

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Этот британский турнир разыгрывался в Фулхэме с 1881 по 1889 год, потом переехал в Лондон, где проводился с перерывами. В 1974 году последней чемпионкой стала советская теннисистка Ольга Морозова, после чего соревнование исчезло из календаря на 50 лет. В этом году турнир заменил в календаре Бирмингем и сразу получил высокий статус WTA-500. Среду участниц значится и россиянка Диана Шнайдер, а Анастасия Захарова успешно преодолела квалификацию.

Диана Шнайдер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

ATP-500. Лондон (Великобритания). 16-22 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Джек Дрейпер (5), Лоренцо Музетти (8), Алекс де Минор (9), Хольгер Руне (10), Томми Пол (12), Бен Шелтон (13).

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Турнир на кортах The Queen's Club берёт своё начало с 1886 года, а до этого разыгрывался с 1881 года. В Открытую эру пять раз на этом турнире отличился Энди Маррей, по четыре победы на счету Джона Макинроя, Бориса Беккера, Ллейтона Хьюитта и Энди Роддика. Действующим чемпионом является Томми Пол, обыгравший в финале Лоренцо Музетти.

ATP-500. Галле (Германия). 16-22 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Даниил Медведев (11), Артюр Фис (14), Андрей Рублёв (17), Франсиско Серундоло (18), Стефанос Циципас (20), Томаш Махач (21), Карен Хачанов (24).

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Турнир в Галле проводится с 1993 года. Поначалу он относился к категории ATP-250, но 2015-го увеличил свой статус до ATP-500. 10 раз чемпионом тут становился Роджер Федерер и ещё трижды доходил до финала. Три титула и одно поражение в финале на счету россиянина Евгения Кафельникова. Финалистами также были Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021, 2023) и Даниил Медведев (2022). Двое последних, а также Карен Хачанов заявлены и в нынешнем розыгрыше. Действующим чемпионом Галле является Янник Синнер, который попытается защитить титул.

WTA-500. Берлин (Германия). 16-22 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (4), Мирра Андреева (6), Мэдисон Киз (7), Чжэн Циньвэнь (8), Эмма Наварро (9), Диана Шнайдер (11).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Германии проводился с 1894 по 1978 год в Гамбурге, с 1979-го по 1990-й – в Западном Берлине, а с 1991-го – в объединённом Берлине. До 2008 года соревнования разыгрывались на грунте, а после перерыва возродились в 2021-м на траве. Чемпионками тут становились Надежда Петрова (2006), Динара Сафина (2008) и Людмила Самсонова (2021), до финала доходили та же Петрова (2005), Светлана Кузнецова (2007), Елена Дементьева (2008) и Анна Калинская (2024). На нынешний розыгрыш заявились девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.

WTA-250. Ноттингем (Великобритания). 16-22 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Клара Таусон (22), Беатрис Хаддад-Майя (23), Элисе Мертенс (24), Лейла Фернандес (27), Линда Носкова (29), Юлия Путинцева (32), Магда Линетт (33), Ольга Данилович (34), Анастасия Павлюченкова (51), Полина Кудерметова (57).

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История турнира в Ноттингеме начинается с 1887 года. Женская сетка исчезала на какой-то период из календаря, а вновь возродилась в 2011-м. Россиянки до финала тут пока не добирались. Два последних года чемпионской становилась местная теннисистка Кэти Бултер.

Кэти Бултер Фото: Luke Walker/Getty Images

ATP-250. Мальорка (Испания). 22-28 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Каспер Рууд (8), Бен Шелтон (13), Феликс Оже-Альяссим (27), Алекс Михельсен (33), Таллон Грикспор (35), Александр Мюллер (39), Джордан Томпсон (40), Гаэль Монфис (42).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир на Мальорке появился в 2021 году, и первым чемпионом тут стал россиянин Даниил Медведев. Кстати, этот титул до сих пор остаётся единственным травяным в карьере россиянина. Соревнования проводятся на неделе перед стартом Уимблдона, поэтому топ-представители мужского тура сюда заезжают редко. Впрочем, на этот раз ожидается выступление Каспера Рууда и Бена Шелтона.

ATP-250. Истбурн (Великобритания). 23-28 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (4), Томми Пол (12), Франсиско Серундоло (18), Якуб Меншик (19), Уго Умбер (21), Флавио Коболли (26), Алехандро Давидович-Фокина (29), Брэндон Накашима (32).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Истбурне появился в 2009 году, и первым чемпионом здесь стал россиянин Дмитрий Турсунов. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Тейлор Фриц – три (2019, 2022, 2024), который заявлен на турнир и в этом розыгрыше.

WTA-500. Бад-Хомбург (Германия). 23-28 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Мирра Андреева (6), Эмма Наварро (9), Паула Бадоса (10), Диана Шнайдер (11), Элина Свитолина (14).

Полный заявочный лист.

Турнир в Бад-Хомбурге появился в календаре в 2021 году – сразу после пандемии коронавируса. Первые три розыгрыша он относился к категории WTA-250, а с 2024-го поднял свой статус до WTA-500. Чемпионкой прошлого года стала Диана Шнайдер, обыгравшая в финале хорватку Донну Векич. В нынешнем году россиянка попытается защитить титул.

WTA-500. Истбурн (Великобритания). 23-28 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Барбора Крейчикова (15), Дарья Касаткина (17), Елена Остапенко (21), Софья Кенин (30), Магда Линетт (32), Питон Стирнс (33), Онс Жабер (37), Анастасия Потапова (37).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Истбурне разыгрывается с 1974 года. 11 раз чемпионкой тут становилась Мартина Навратилова. Отличались и россиянки Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010), Елена Веснина (2013) и Дарья Касаткина (2024). Финалистками также были советская теннисистка Наталья Зверева (1988), россиянки Анастасия Мыскина (2002, 2006), Вера Душевина (2005), Надежда Петрова (2008) и та же Касаткина (2023). В нынешнем году из россиянок на турнир заявилась Анастасия Потапова

Grand Slam. Уимблдон. Лондон (Великобритания). 30 июня — 13 июля

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Джек Дрейпер (5), Новак Джокович (6), Каспер Рууд (7), Лоренцо Музетти (8), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17), Карен Хачанов (24), Роман Сафиуллин (73).

Полный заявочный лист.

Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», разыгрываемый на траве. Он является старейшим в туре: проводится с 1877 года. За многолетнюю историю соревнований до финала мужского одиночного разряда из отечественных теннисистов добирался только Александр Метревели (1973). Рекордсменом по количеству титулов тут является Роджер Федерер (восемь). По семь побед на счету Пита Сампраса и Новака Джоковича. Два последних розыгрыша остались за испанцем Карлосом Алькарасом, причём оба раза он победил в финале как раз Джоковича. В нынешнем розыгрыше в заявку про рейтингу попали четыре россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Grand Slam. Уимблдон. Лондон (Великобритания). 30 июня — 12 июля

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Мирра Андреева (6), Мэдисон Киз (7), Чжэн Циньвэнь (8), Диана Шнайдер (11), Людмила Самсонова (19), Екатерина Александрова (20), Анна Калинская (30), Анастасия Потапова (36), Вероника Кудерметова (47), Анастасия Павлюченкова (51), Полина Кудерметова (56), Анна Блинкова (65), Камилла Рахимова (75).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой Уимблдона всех времён по количеству титулов является американка Мартина Навратилова – девять. В Открытую эру также по семь раз отличились Штеффи Граф и Серена Уильямс. В 2004 году чемпионкой стала россиянка Мария Шарапова. Также до решающего матча добирались Ольга Морозова (1974), Вера Звонарёва (2010) и та же Шарапова (2011). Действующей победительницей соревнований является Барбора Крейчикова из Чехии.