Мирра — в одной победе от топ-5, Медведев возвращается в десятку. Рейтинговые расклады

В Париже накануне, 8 июня, завершился второй в сезоне мэйджор – «Ролан Гаррос». По его итогам произошло немало изменений в рейтинге, в том числе в топ-10. В новой части «Табели о рангах» рассмотрим основные перемены и перспективы российских игроков в ближайшие недели.

Мирре не хватило совсем чуть-чуть до топ-5 — но скоро она там будет

Мирра Андреева оказалась всего в 32 очках позади Чжэн Циньвэнь, которая по итогам «Ролан Гаррос» заняла пятую строчку. Соответственно, российской теннисистке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дебютировать в топ-5. Если бы Мирра победила в четвертьфинале Лоис Буассон, которая стала главной сенсацией турнира, то сейчас была бы даже не пятой, а четвёртой ракеткой мира.

Однако сильно расстраиваться Андреевой точно не стоит. Вплоть до конца сезона защищать ей предстоит совсем немного, а на траве – и вовсе ничего. В прошлом году Мирра проиграла в первом круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге и Уимблдона, а защиты ждут лишь четыре более-менее неплохих результата. Это титул на WTA-250 в Яссах (Румыния), куда Андреева вообще не факт, что поедет в нынешнем сезоне, четвертьфиналы на «тысячниках» в Цинциннати и в Пекине (по 215 очков), а также финал в Нинбо (325 очков). Очки за Яссы «горят» в конце июля, за Цинциннати – в середине августа, за Пекин – в начале октября, а за Нинбо – ближе к концу октября. Суммарно это чуть больше тысячи очков (1005), что равноценно одному титулу на WTA-1000. У Мирры в нынешнем сезоне таких уже два, причём подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Кстати, через месяц с небольшим просесть в рейтинге может Жасмин Паолини. Итальянка набрала прекрасную форму во второй половине грунтового сезона, сделав дубль в Риме и выиграв «Ролан Гаррос» в паре с Сарой Эррани, но это вовсе не обязательно значит, что она сможет защитить свой результат на Уимблдоне, где год назад была в финале. На «РГ», кстати, в одиночном разряде Паолини вылетела в четвёртом круге, с матчболов во втором сете уступив Элине Свитолиной. Потенциальная неудача Жасмин на Уимблдоне – ещё один хороший шанс для Мирры подняться выше шестой строчки (если, конечно, этого не произойдёт раньше). Отметим, что следующий турнир, на который заявлена Андреева – «пятисотник» в Берлине, который пройдёт с 16 по 22 июня. Там планируют сыграть все теннисистки топ-10, кроме Иги Швёнтек, никогда не любившей травяные корты.

ATP. Медведев остался вне топ-10, Синнер ещё оторвался от Алькараса

Даниил Медведев, проиграв в первом круге «Ролан Гаррос» Кэмерону Норри с подачи на матч в пятом сете, упустил шанс вернуться в топ-10. Россиянин оказался в 185 очках позади Алекса де Минора, набрав при этом 10 очков в Париже, а дошедший до 1/8 финала Норри получил 200 очков. С учётом того, что после Даниила Кэмерон одолел Федерико Гомеса и Джейкоба Фирнли, не отдав обоим ни партии, можно предположить, что и Медведев с ними справился бы. С другой стороны, понятно, что главная проблема Даниила сейчас не в вылете из первой десятки, а в уровне игры и отсутствии достаточной уверенности в себе, чтобы дожимать соперников в равных матчах.

Что касается ситуации внутри топ-10, то там сразу три теннисиста обновили свои лучшие позиции. Джек Дрейпер, несмотря на проигрыш Александру Бублику в 1/8 финала, впервые стал четвёртой ракеткой мира, Лоренцо Музетти, проведший прекрасный грунтовый сезон (финал Монте-Карло и три полуфинала на других крупнейших турнирах), поднялся на шестую строчку, а Томми Пол после четвертьфинала замкнул топ-8. А вот другой американец, Тейлор Фриц, потерял три позиции после вылета в первом круге – он не защитил очки за 1/8 финала и стал седьмым.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 9 июня:

Янник Синнер (Италия) – 10 880 очков. Карлос Алькарас (Испания) – 8850. Александр Зверев (Германия) – 6385. (+1). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4800. (+1). Новак Джокович (Сербия) – 4630. (+1). Лоренцо Музетти (Италия) – 4560. (-3). Тейлор Фриц (США) – 4485. (+4). Томми Пол (США) – 3510. (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3440. (-1). Алекс де Минор (Австралия) – 3285.

А Синнер, несмотря на поражение от Алькараса в эпичном финале «Ролан Гаррос» с тройного матчбола в четвёртой партии, ещё увеличил свой отрыв от Карлоса в рейтинге. Произошло это потому, что испанец защитил прошлогодний титул и, соответственно, не добавил ни одного очка, а итальянец улучшил результат предыдущего сезона. Тогда он проиграл тому же Алькарасу в полуфинале, а не в финале, и прибавил целых 500 очков. С учётом того, что Карлосу ещё и титул на Уимблдоне защищать (где Янник год назад проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале), на ближайшие месяцы первая строчка итальянцу гарантирована.

WTA. Соболенко почти сохранила свой огромный отрыв, Буассон ворвалась в топ-100

В женском финале, как и в мужском, вторая ракетка мира обыграла первую – но в женском рейтинге разрыв между ними после этого сократился. При этом Соболенко и сама добавила, «поменяв» четвертьфинал на финал, однако Гауфф, став чемпионкой при защите очков за прошлогодний полуфинал, прибавила больше очков. Если точнее, то у Арины стало на 870 очков больше, а у Кори – на 1220. Правда, белоруска всё равно лидирует с огромным отрывом, опережая Гауфф на 3470 очков, а остальных и того больше. У идущей четвёртой Паолини в 2,4 раза меньше очков, чем у Соболенко!

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Как раз с четвёртой строчки и начинается самая плотная часть топ-10: Жасмин опережает Мэдисон Киз, которая занимает восьмое место в рейтинге, всего на 321 очко! Это почти вдвое меньше, чем даётся за победу на «пятисотнике», так что даже до Уимблдона здесь возможны практически любые перестановки. Те, которые произойдут на неделе с Берлином (то есть будут отображены в рейтинге от 23 июня), непосредственно повлияют на посев на Уимблдоне. Раньше его организаторы могли менять номера посева у некоторых теннисисток по своему усмотрению, но в последние годы от такой практики отказались.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 9 июня:

И нельзя не отметить отдельно сумасшедший рывок Буассон. Француженка, получившая уайлд-кард в основную сетку «РГ» и сенсационно дошедшая до полуфинала с победами по пути над Пегулой и Андреевой, поднялась на 296 позиций! 22-летняя Лоис дебютировала в топ-100, заняв 65-ю строчку. Поскольку приём заявок на турниры закрывается обычно за шесть недель до их старта, это не даст ей права сыграть в основных сетках травяных соревнований без квалификации, но на том же Уимблдоне организаторы вполне могут также дать ей уайлд-кард – британцы нередко предоставляют специальные приглашения иностранцам, поскольку своих игроков достаточно высокого уровня у них просто не хватает.

Расклады грядущих недель

На начавшейся 9 июня неделе большинство топов отдыхает после «Ролан Гаррос». Из топ-5 у мужчин сыграет только Александр Зверев (в Штутгарте), а у женщин – Чжэн Циньвэнь (в Лондоне). Немец, понятно, поехал на один из домашних турниров, а китаянка попробует прибиться к траве – на Уимблдоне её лучшим результатом является третий круг. Зверев, кстати, тоже плохо играет на травяном мэйджоре – он никогда не проходил дальше четвёртого круга. Также в Штутгарте выступит Фриц, который точно обгоняет не играющего на этой неделе Музетти (Лоренцо получил травму в полуфинале «РГ» с Алькарасом), а если дойдёт до финала, то вернётся на четвёртую строчку.

Кстати, Медведев в лайв-рейтинге 10-й, но он должен сыграть в Хертогенбосхе не хуже, чем Бен Шелтон выступит в Штутгарте, чтобы оказаться в топ-10 уже при следующем официальном обновлении рейтинга. При этом состав на нидерландском турнире в целом послабее, чем в Германии – из топ-20 кроме Даниила там есть только Уго Умбер, да и тот занимает как раз 20-ю строчку.

У девушек почти все более-менее серьёзные теннисистки, решившие сыграть на неделе после «РГ», логично отправились в Лондон, где проходит более крупный турнир. Помимо Циньвэнь, там выступят Киз и Наварро, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, Диана Шнайдер, которая в случае завоевания титула может вплотную подобраться к дебюту в топ-10. Правда, Диана опять осталась без тренера, завершив временное сотрудничество с Мариушем Копилом в рамках «Ролан Гаррос», и пока непонятно, чего ждать от второй ракетки России.

А посев в Хертогенбосхе возглавляют две россиянки: Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Самсонова защищает здесь титул, выигранный год назад в финале у Бьянки Андрееску. Екатерина же в прошлом году дошла до полуфинала, где тоже уступила Людмиле. Поскольку это турнир WTA-250, сильное падение в рейтинге Самсоновой в любом случае не грозит (а Александровой и подавно), но потерять место в топ-20 Людмила может. Сейчас она занимает 18-ю строчку.