«Спокойно отношусь к смене наставников теннисистами». Надежда Петрова о тренерской карьере

Одна из самых известных российских теннисисток Надежда Петрова с юных лет добивалась серьёзных успехов: финал юниорского US Open и победа на юниорском «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Во взрослом возрасте в рейтинге WTA она занимала третью строчку среди одиночниц, а в парном разряде брала бронзу Олимпиады в Лондоне-2012. После окончания игровой карьеры наша знаменитая теннисистка занялась тренерством и открыла свою школу в Москве и Елабуге. На презентации своей книги «Теннис. Методические рекомендации», представленной Шамилем Тарпищевым, в интервью «Чемпионату» Надежда Петрова рассказала о секретах тренерской работы и планах по развитию своей школы.

– Шамиль Тарпищев сказал, что менять тренеров – совершенно нормально. Вы сейчас тренируете подрастающее поколение и понимаете, что рано или поздно ваши воспитанники вас покинут. Что вы про это думаете?

– Я сама на протяжении своей карьеры сменила большое число тренеров. Иногда даже немного завидовала игрокам, которые прошли через всю карьеру и завершили её с тем же наставником. Я пошла совсем другой дорогой, и, когда играла в паре с Мартиной Навратиловой, это были её последние турниры, спросила у Мартины, нормально ли – частая смена тренеров? Она ответила, что это абсолютно нормально. Если спортсмену нужна помощь, то, конечно, он захочет получить от тренера не только эмоциональную поддержку, но и профессиональный взгляд, чтобы внести тактические новшества в свою игру. Мартина сказала, что даже она в свои почти 50 лет периодически обращается к тренерам, потому что сложно контролировать весь тренировочный процесс, могут ускользать некоторые технические нюансы. Я сама тоже спокойно отношусь к смене тренеров и, наоборот, хочу создать такие условия, чтобы юные спортсмены могли выбирать, где им комфортнее. Допустим, мы довели игрока до определённого уровня: если нужно, мы поможем подобрать специалиста, чтобы двигаться дальше. А затем можно и к нам возвращаться на консультации и тренировки, где нужно ещё поработать с техникой, дать совет, но при этом спокойно, открыто взаимодействовать с другим тренером.

– У теннисистов очень многое завязано на родителях. Я недавно редактировала перевод книги про воспитание молодых спортсменов, где было очень много комментариев мамы братьев Маррей. Она от мамы, которая водила мальчиков на тренировки, выросла в национального тренера сборной Шотландии. Что думаете об этом?

– Да, совершенно верно. Также и по этой причине многие спортсмены становятся звёздами. Дети в таком юном возрасте не осознают, куда они движутся, к какой цели. Конечно, среди них есть единицы, которые спят и грезят о том, чтобы стать номером один и побеждать, но многие действительно не понимают. Родители прокладывают им путь, прививают дисциплину, трудолюбие, все время мотивируют, а уже в осознанном возрасте к детям приходит понимание, для чего всё это делалось. И в итоге, если послушать успешных теннисистов, они благодарны своим родителям. Я родом из спортивной семьи и тоже благодарна своим родителям, они всегда были для меня примером для подражания, помогали развиваться в спорте. Все мои достижения в профессиональной карьере были бы невозможны без их поддержки.

Надежда Петрова с ученицей Миланой Харламовой Фото: пресс-служба Надежды Петровой

– Я родилась в 1980-х. Насколько сейчас теннис – доступный вид спорта для тренировок? У вас как раз есть две школы: одна в Москве, другая – в Елабуге.

– Сейчас в Москве и Подмосковье довольно много теннисных баз и клубов, в регионах также активно развиваются теннисные клубы. Стоимость занятия складывается из аренды корта, оплаты тренера, спарринга. Если это групповые занятия, то стоимость распределяется между всеми учениками. Обычно это либо разовый абонемент, либо абонемент на целый месяц. Каждый может выбрать, что ему удобно.

У меня две детские школы тенниса — одна в Москве, другая в Елабуге, где занимаются дети от пяти до 12 лет, индивидуально и в группах, учатся играть в большой теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Методика работы школ основана на моём личном опыте выступлений на международных и российских турнирах, где соревнуются теннисисты с самыми разными стилями игры.

Методика вошла в мою книгу «Теннис. Методические рекомендации», которую я презентовала в Москве совместно с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым, известным тренером, заслуженным мастером спорта Дмитрием Турсуновым и своей ученицей Миланой Харламовой. Книга была создана для тренеров, родителей, дети которых профессионально занимаются теннисом, и юниоров, показывающих хорошие результаты на соревнованиях и стремящихся реализовать свой потенциал. Её можно совершенно бесплатно получить на сайте школы petrova.tennis. Кстати, все новости я размещаю в своем телеграм-канале «Теннис с Петровой».

Екатерина Макарова, Надежда Петрова, Дмитрий Турсунов и Шамиль Тарпищев Фото: пресс-служба Надежды Петровой

– Почему для открытия филиала школы была выбрана именно Елабуга?

– Появление филиала моей школы именно в Татарстане не случайно. На сегодняшний день в Татарстане 3,5 тысячи человек занимаются теннисом. В спортивных школах Казани, Альметьевска, Елабуги и Набережных Челнов открыто четыре отделения по теннису.

Благодаря проводимой масштабной работе Татарстан ежегодно становится местом проведения крупнейших спортивных мероприятий мирового уровня. В прошлом году, к примеру, в Казани прошёл первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта «Игры будущего».

На данный момент в Елабуге работают 18 теннисных клубов, этот город ориентирован на спорт, здесь хорошо развита спортивная инфраструктура. В филиале моей школы занимаются более 100 учеников, и это только начало.

Сейчас мы уже договорились о строительстве открытых кортов. Планируем вместе с учениками из Москвы приезжать летом на сборы и приглашать в Елабугу спортсменов из ближайших регионов и городов, чтобы они проводили с нами совместные турниры.

– Планируете где-то ещё открывать филиалы?

– Конечно, в будущем планируем с моей командой открыть ещё несколько филиалов школы в других регионах России, чтобы дети в разных уголках нашей страны могли попробовать себя в теннисе и получить от нас советы и поддержку для дальнейшего развития в спорте. Тренерская деятельность для меня очень важна. Мои родители много лет своей жизни посвятили воспитанию и подготовке молодых спортсменов: моя мама, Надежда Ильина, была бронзовым призёром Олимпийских игр, а после завершения карьеры стала тренером и за свои заслуги получила звание заслуженного тренера СССР, а мой отец, Виктор Петров, является заслуженным тренером РСФСР, он занимался подготовкой многих выдающихся спортсменов, например, руководил общей физической подготовкой Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Я с детства присутствовала на соревнованиях, видела, как проходили тренировки, как мои родители отдавались своему делу, как было выстроено их общение с воспитанниками, и поняла, что хочу продолжить семейную традицию и тоже стать тренером.

Надежда Петрова с дочкой Фото: пресс-служба Надежды Петровой

– Сейчас российские спортсмены из многих видов спорта продолжают находиться в международной изоляции. В теннисе, можно сказать, ситуация немного проще?

– Немного проще, чем в других видах, потому что у нас при должном старании всё ещё есть выход на международный уровень. Несмотря на текущую сложную ситуацию, теннис продолжает функционировать, все выступают, играют, наших спортсменов даже допустили до Олимпиады в Париже. Единственная сложность сейчас – это логистика. Нет прямых перелётов, однако всё равно все справляются, организаторы идут навстречу, помогают с организационными вопросами, находятся на связи с теннисистами и теннисистками, которые выезжают играть в Европу, в США, в Австралию. Есть трудности, но всё выполнимо. Отношение к спортсменам никак не изменилось, все так же тепло нас принимают.

— Вы недавно стали тренером сборной России среди девушек до 15 лет. В чём вы видите вашу задачу, цель, миссию?

— Как тренер сборной России девушек до 15 лет вижу свою главную задачу в подготовке нового поколения талантливых спортсменок, способных достойно представлять страну на международной арене, достигать наивысших, мировых результатов. Моя цель, опираясь на свой пример и опыт, создать благоприятную среду для их роста и развития, чтобы они смогли поверить в себя, раскрыть свой потенциал и двигаться дальше к своей цели. Очень рада работать в команде единомышленников. Уверена, что совместными усилиями мы сможем воспитать новое поколение российских звёзд тенниса, которые будут прославлять нашу страну своими достижениями.