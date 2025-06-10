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Лондон, Хертогенбосх, Штутгарт-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Александрова, Шнайдер

Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби
Кирилл Плышевский
Екатерина Александрова, Анна Блинкова
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В Хертогенбосхе также состоялось встреча сестёр Кудерметовых. А матч Людмилы Самсоновой был прерван из-за темноты.

Во вторник, 10 июня, на турнире WTA-500 в Лондоне проходят матчи первого круга. Свой стартовый поединок на престижном «пятисотнике» проводила и 12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. Её соперницей была полька Магдалена Френх.

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне

Этот британский турнир разыгрывался в Фулхэме с 1881 по 1889 год, потом переехал в Лондон, где проводился с перерывами. В 1974 году последней чемпионкой стала советская теннисистка Ольга Морозова, после чего соревнование исчезло из календаря на 50 лет. В этом году турнир заменил в календаре Бирмингем и сразу получил высокий статус WTA-500. Среду участниц значится и россиянка Диана Шнайдер, а Анастасия Захарова успешно преодолела квалификацию.

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Счет личных встреч — 1:1. Диана одолела оппонентку во втором круге «тысячника» в Торонто-2024, однако Магдалена взяла реванш у Шнайдер во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине.

На старте нового очного противостояния Диана сразу же завладела преимуществом. В четвёртом гейме она первой оформила брейк — 3:1 в пользу россиянки. Но Френх не сдалась и быстро восстановила статус-кво — 3:3. И всё же серебряный призёр ОИ-2024 сумела подтвердить статус фаворита в этой игре. Она взяла чужую подачу под ноль в 10-м гейме, а вместе с ней и партию — 6:4.

Во втором сете Шнайдер ощущала себя хозяйкой положения. Диана отдала лишь один гейм своей сопернице, добившись итоговой победы над ней со счётом 6:4, 6:1 за 1 час 11 минут. Далее наша соотечественница встретится с хозяйкой кортов Кэти Бултер.

Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Женский турнир в Хертогенбосхе начался на шесть лет позже мужского – в 1996 году. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012), Екатерина Александрова (2022, 2023) и Людмила Самсонова (2024), а финалистками были Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008), Наталья Вихлянцева (2017) и Вероника Кудерметова (2023). В нынешнем розыгрыше в сетке оказалось сразу шесть россиянок — Самсонова, Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Полина Кудерметова.

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Отметим, что сёстры Кудерметовы уже успели сыграть матч первого круга друг с другом — победительницей стала Вероника (6:3, 6:3). Полина сразу повела с брейком, но не смогла удержать преимущество. Вероника наладила приём, стала мощно атаковать и в концовке дожала соперницу — 6:3. Во втором сете Кудерметова-старшая сразу захватила преимущество, она здорово подавала, активно действовала на приёме и гораздо меньше ошибалась в розыгрышах. Вероника выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Во втором круге Кудерметова-старшая сыграет против бельгийки Гретье Миннен.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Полина Кудерметова
62
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Оппоненткой 19-й ракетки мира Екатерины Александровой по первому кругу турнира в Хертогенбосхе стала грузинка Мариам Болквадзе, располагающаяся на 189-м месте в рейтинге WTA.

Для нашей соотечественницы эти соревнования являются знаковыми. Это и неудивительно: Екатерина дважды побеждала в Хертогенбосхе. В 2022 году в финале она одолела белоруску Арину Соболенко, а спустя год — соотечественницу Веронику Кудерметову.

На старте дебютного очного противостояния спортсменки обменялись брейками — 1:1. В третьем гейме грузинка неожиданно взяла подачу Екатерины, а затем и свою — 3:1 в пользу Болквадзе. И всё же Александрова не позволила квалифаеру взять у неё хотя бы сет. Четвёртая ракетка России включилась и выиграла сразу пять (!) геймов подряд, а вместе с ними и партию — 6:3.

Во втором сете Екатерина, что называется, сразу взяла быка за рога. Она повела с брейком — 2:0. Мариам сократила отставание в счёте — 2:1 в пользу Александровой. После этого наша соотечественница взяла три гейма подряд — 5:1. Однако Екатерина потрепала нервы своим фанатам. Она почти растеряла всё своё преимущество, позволив грузинке вернуться в игру — 5:4. В 10-м гейме Александрова заработала двойной брейк-пойнт, и у неё был шанс на восстановление паритета, но россиянка отвела все угрозы и подала на матч. 6:1, 6:4 — именно с таким счётом Екатерина победила Болквадзе и за выход в четвертьфинал одного из своих любимых турниров поспорит с соотечественницей Анной Блинковой.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 18:15 МСК
Мариам Болквадзе
189
Грузия
Мариам Болквадзе
М. Болквадзе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Свой матч на соревнованиях в Нидерландах проводила и 40-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. Она встречалась с американкой Энн Ли, которая находится на 53-й строчке в рейтинге WTA.

Наша соотечественница удачно вошла в игру. Она с ходу повела со счётом 3:0. У Анастасии было преимущество вплоть до конца партии, однако далее произошло необъяснимое. После счёта 5:2 в пользу Потаповой она проиграла сразу пять (!) геймов подряд, а вместе с ними и сет — 5:7.

Во второй партии россиянка не имела почти никаких шансов. Она быстро отпустила свою оппонентку вперёд по счёту — 4:1 в пользу Ли. В итоге Энн спокойно довела начатое до конца и сломила сопротивление Анастасии со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 14 минут. Далее американка сразится с местной теннисисткой Сюзан Ламенс.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:20 МСК
Энн Ли
53
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Анастасия Потапова
40
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

А вот действующая чемпионка Хертогенбосха Людмила Самсонова не сумела доиграть свой поединок сегодня. Она встречалась с квалифаером Карсон Брэнстин из Канады. Наша соотечественница неожиданно проиграла стартовый сет со счётом 4:6, однако собралась и перевела встречу в третью партию — 6:4. После этого организаторы соревнований приняли решение перенести матч на завтра из-за темноты.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		7
6 		5
         
Карсон Брэнстин
231
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

Добавим, что Роман Сафиуллин завершил выступление в Штутгарте. Россиянин в упорной борьбе не справился с Джованни Мпетчи Перрикаром — 6:7 (10:12), 6:3, 5:7. Во втором круге француз сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (4).

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 18:10 МСК
Роман Сафиуллин
74
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 10 		6 5
7 12 		3 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
36
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Соревнования в Лондоне, Хертогенбосхе и Штутгарте завершатся в воскресенье, 15 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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