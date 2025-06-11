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Рейтинг лучших теннисистов России во втором квартале 2025 года по версии Чемпионата: Медведев, Рублёв, Хачанов, Сафиуллин, Ватутин

Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2025 года
Даниил Сальников
Лучший теннисист России – Даниил Медведев!
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Продолжаем наш проект! Распределяем топовых теннисистов страны в соответствии с результатами на втором, грунтовом, отрезке сезона.

В прошлом году мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA. Мы учитываем ещё и победы над топовыми теннисистами, положительные изменения спортсмена в рейтинге ATP за минувший квартал, а также высокие стадии крупных турниров, до которых он сумел добраться. Как оказалось, у этой идеи есть сторонники среди легенд мирового тенниса. Так недавно, обсуждая сенсационное поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Мирры Андреевой от никому до этого неизвестной француженки Лоис Буассон, один из лучших теннисистов в истории России Евгений Кафельников написал на своей странице в соцсетях: «Я убеждён, что, если 361-я ракетка мира обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!» Его поддержал бывшая четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт: «Согласен на 1000%! Мне нравилась система бонусных очков, особенно на небольших турнирах».

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По сумме четырёх отрезков прошлого сезона лучшим теннисистом 2024 года по версии «Чемпионата» стал Даниил Медведев. В первом квартале 2025-го наибольшую сумму баллов набрал Андрей Рублёв. Кто же лучше всех выступил из россиян во время грунтовой серии?

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Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали границы этих периодов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять эти отрезки, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершается у нас после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместилось по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с 31 марта по 9 июня 2025 года.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Чуть ниже можно ознакомиться со сводной таблицей, в которой подсчитаны баллы всех теннисистов, оказавшихся в нашем рейтинге. Расскажем подробнее, что означает каждая колонка.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATPБаллы
1-1010
11-209
21-308
31-407
41-506
51-605
61-704
71-803
81-902
91-1001

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

ТФбронза1/21/4 (3-й в группе на Ит)4-й кр (4-й в группе на Ит)
1251
25021
500421
1000+ОИ84321
ТБШ+Ит168421

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над представителем топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATPБаллы
1-56
6-105
11-204
21-303
31-402
41-501

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них значения получаются равными, выше располагается тот из них, кто выше в последнем рейтинге ATP.

рейтингр. бонусТ+фтоп-5топ-10топ-20топ-30топ-40топ-50сумма
1Медведев90100064020
2Рублёв90300030217
3Хачанов80100030012
4Сафиуллин3000000003
5Ватутин0000000011

Таким образом, победителем второго квартала стал Даниил Медведев. Любопытно, что второй раз подряд в нашей таблице оказалось всего пять теннисистов, набравших хотя бы балл. Были близки к этому ещё несколько российских спортсменов, но Алибек Качмазов проиграл в финале «челленджера» в Кванджу, а Илья Симакин уступил в решающем матче аналогичного соревнования в Кишинёве. Ни у кого из теннисистов, попавших в наш зачёт, нет баллов в колонке «Рейтинговый бонус». Кроме того, никто не только не завоевал титул, но и даже не одержал хотя бы одну победу над соперником из топ-20. И всё же одному россиянину удалось отличиться на «челленджере».

А теперь подробнее про каждого теннисиста, попавшего в наш зачёт!

5-е место. Алексей Ватутин – 1 балл

32-летний Алексей Ватутин звёзд с неба не хватает и сейчас является 336-й ракеткой мира. Несколько сезонов он регулярно играл в квалификациях «Шлемов» и даже однажды пробился в основу «Ролан Гаррос» — в 2019-м. В прошлом сезоне Алексей из квалификации попал в основу Антверпена, в 2023-м — был лаки-лузером в Марракеше. А в апреле этого года, попав в основу «челленджера» в Эшториле через квалификацию, в первом круге Ватутин победил 48-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро. Это и принесло Алексею первый балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Дебют в 32 года — это событие!

Алексей Ватутин
336-я ракетка мира
Рейтинг на 31 марта 2025 года – 342.
Результаты за апрель-июнь-2025:
Эшторил-чел – 2-й круг
Франкавилла-аль-Маре-чел – 2-й круг
Оэйраш-5-чел – 1-й круг
Хайльбронн-чел – 1-й круг.
Победы/поражения – 0/0
Топ-5 – 0
Топ-10 – 0
Топ-20 – 0
Топ-30 – 0
Топ-40 – 0
Топ-50 – 1 (Мартинес-Портеро).

Алексей Ватутин

Алексей Ватутин

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

4-е место. Роман Сафиуллин – 3 балла

Грунтовый сезон Роман Сафиуллин откровенно провалил. У него не было не только побед над соперниками из топ-50, но и вообще побед на уровне ATP. Хорошо, что на «челленджере» в Оэйраше он справился с несколькими теннисистами. Пока Роман держится в топ-80, что дало ему три балла в зачёт рейтинга «Чемпионата». Однако чтобы удержаться хотя бы на этом уровне, ему срочно нужны победы. Иначе можно скоро покинуть сотню лучших, как это произошло не так давно с Асланом Карацевым и Павлом Котовым.

Роман Сафиуллин
74-я ракетка мира
Рейтинг на 31 марта 2025 года – 68.
Результаты за апрель-июнь-2025:
Оэйраш-4-чел – 1/2 финала
Мадрид – 1-й круг
Рим – 1-й круг
«Ролан Гаррос» – 1-й круг.
Победы/поражения – 0/3
Топ-5 – 0
Топ-10 – 0
Топ-20 – 0
Топ-30 – 0
Топ-40 – 0
Топ-50 – 0.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Карен Хачанов – 12 баллов

Грунтовая часть сезона у Карена Хачанова получилась получше, чем первая четверть года. Он добрался до полуфинала «пятисотника» в Барселоне, попутно победив представителя топ-30 рейтинга Алехандро Давидович-Фокину, и даже какое-то время шёл на втором месте в нашем зачёте, но в итоге финишировал третьим. Тем не менее россиянину удалось за это время одержать девять побед и даже чуть подняться в рейтинге ATP — с 26-го на 24-е место. Ну а впереди короткий сезон на траве и затем американский хард.

Карен Хачанов
24-я ракетка мира
Рейтинг на 31 марта 2025 года – 26.
Результаты за апрель-июнь-2025:
Монте-Карло – 1-й круг
Барселона – 1/2 финала (1)
Мадрид – 3-й круг
Рим – 4-й круг
Женева –1/4 финала
«Ролан Гаррос» – 3-й круг.
Победы/поражения – 9/6
Топ-5 – 0
Топ-10 – 0
Топ-20 – 0
Топ-30 – 1 (Давидович-Фокина)
Топ-40 – 0
Топ-50 – 0.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Андрей Рублёв – 17 баллов

Грунтовый отрезок сезона получился у Андрея Рублёва не очень впечатляющим. Он покинул топ-10 рейтинга ATP, к тому же накопил неприятную серию поражений. И всё же в концовке Андрею удалось немного выправить ситуацию. На «пятисотнике» в Гамбурге он стал финалистом, на «Ролан Гаррос» продержался дольше всех россиян в мужской сетке — до четвёртого круга. Всё это вместе с тремя победами над соперниками из топ-50 позволило Рублёву финишировать в рейтинге «Чемпионата» на втором месте по итогам второго квартала 2025 года.

Андрей Рублёв
15-я ракетка мира
Рейтинг на 31 марта 2025 года – 9.
Результаты за апрель-июнь-2025:
Монте-Карло – 3-й круг
Барселона – 2-й круг
Мадрид – 3-й круг
Рим – 2-й круг
Гамбург – финал (2)
«Ролан Гаррос» – 4-й круг (1).
Победы/поражения – 8/6
Топ-5 – 0
Топ-10 – 0
Топ-20 – 0
Топ-30 – 1 (Оже-Альяссим)
Топ-40 – 0
Топ-50 – 2 (Монфис, Дардери).

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Даниил Медведев – 20 баллов

Победитель рейтинга «Чемпионата» прошлого сезона Даниил Медведев оказался сильнейшим и во втором квартале этого года. На нелюбимом для себя грунте он выступил довольно стабильно на трёх «Мастерсах» и даже дошёл до 1/4 финала в Мадриде. Одержал шесть побед, в том числе четыре над соперниками из топ-40, и только поражение на старте «Ролан Гаррос» смазало всё впечатление от выступлений Даниила на грунте. Тем не менее он оказался лучшим российским теннисистом по версии «Чемпионата» по итогам второго квартала 2025 года.

Даниил Медведев
11-я ракетка мира
Рейтинг на 31 марта 2025 года – 11.
Результаты за апрель-июнь-2025:
Монте-Карло – 3-й круг
Мадрид – 1/4 финала (1)
Рим – 4-й круг
«Ролан Гаррос» – 1-й круг.
Победы/поражения – 6/4
Топ-5 – 0
Топ-10 – 0
Топ-20 – 0
Топ-30 – 2 (Хачанов, Попырин)
Топ-40 – 2 (Мюллер, Накашима)
Топ-50 – 0.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Зачёт «Лучший теннисист года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получает 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель ATP. Положение в зачёте «Лучший теннисист года» после второго квартала получилось интересным. Даниил Медведев и Андрей Рублёв набрали по 19 баллов, и лишь за счёт лучшего рейтинга ATP в лидерах сейчас находится Даниил. Теннисистов в таблице пока шесть, но будем надеяться, что во второй половине года к ним присоединятся другие.

IIIIIIIVсумма
1Медведев91019
2Рублёв10919
3Хачанов8816
4Сафиуллин7714
5Карацев6-6
6Ватутин-66
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