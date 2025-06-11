Медведев начнёт травяной сезон матчем с опасным Маннарино. Он четырежды побеждал Даниила

Даниил Медведев неудачно провёл грунтовый сезон. Поражение в первом круге «Ролан Гаррос» не позволило ему вернуться в первую десятку рейтинга ATP. Но сделать это он может уже на траве. На этом покрытии, самом быстром из трёх, теннисисты играют всего пять недель в году. Первые три из них отводятся под «пятисотники» и турниры ATP-250, а в последние две пройдёт Уимблдон. Трава в списке предпочтений Медведева занимает промежуточное место между любимым хардом и нелюбимым грунтом.

Вернуться в первую десятку Даниил может уже в Хертогенбосхе. Год назад россиянин снялся с этого турнира в Нидерландах, так что в этот раз ему не нужно ничего защищать. В лайв-рейтинге Медведев как раз идёт десятым, потому что у Алекса де Минора, прошлогоднего чемпиона Хертогенбосха, сгорают 250 очков за титул, который он в этот раз решил не защищать. При этом фактически австралиец теряет не 250 очков, а 200 — сгорание Хертогенбосха привело к тому, что теперь Алексу в зачёт идут 50 очков за 1/4 финала Антверпена.

Однако обойти Медведева на этой неделе может Бен Шелтон, играющий в Штутгарте. Шелтон, 12-я ракетка мира, отстаёт от россиянина всего на 20 очков. Грубо говоря, кто из них лучше выступит на этой неделе, тот и войдёт в десятку. Шелтон, к слову, пока не поднимался выше 12-й строчки, на которой сейчас и находится.

Сетка в Хертогенбосхе рассчитана на 28 участников, а это означает, что лидеры посева пропускают первый круг. Медведев, получивший первый номер, во втором раунде сыграет с Адрианом Маннарино. И это далеко не подарок. Опытнейший француз, которому в конце июня исполнится 37 лет, прошёл на турнир как лаки-лузер. В первом матче в основной сетке Маннарино не оставил шансов Кристоферу О'Коннеллу — 6:1, 6:3.

Даниилу необходимо быть начеку. На грунте Маннарино не любит играть, пожалуй, даже больше, чем Медведев, а вот на траве он в порядке. В личных встречах у них 4-4. Последний матч, на харде Пекина в прошлом году, выиграл россиянин — 7:6 (8:6), 6:2. При этом из предыдущих восьми встреч пять прошли на траве — просто удивительно, если вспомнить, сколь короток травяной сезон. И три из этих пяти матчей взял Маннарино. На Уимблдоне соперники обменялись победами, а в Хертогенбосхе Адриан выиграл у Даниила два матча из трёх.

Два года назад Медведев и Маннарино также встретились в 1/8 финала Хертогенбосха, и тогда француз одержал волевую победу — 4:6, 6:4, 6:2. После матча россиянин философски прокомментировал поражение. «Трудно сказать, потому что, когда ты проигрываешь на старте, это грустно. Ты чувствуешь себя плохо. Иногда испытываешь разочарование, иногда гнев. Не как депрессия, а как разочарование, но тоже теряешь энергию. Самое интересное, представьте, что я выиграю на следующей неделе, я буду счастлив, вообще не буду вспоминать сегодняшний день. Я бы сказал, что теннис иногда весёлый, иногда серьёзный, а иногда огорчает. Но именно поэтому мы его любим», — говорил Даниил после той встречи.

В случае победы над Маннарино Медведев в четвертьфинале сыграет либо с 211-сантиметровым Райлли Опелкой (тоже лаки-лузером, кстати), либо с Николасом Харри, который вроде бы не так давно был 16-й ракеткой мира, а сейчас идёт 150-м. В полуфинале возможными соперниками Медведева видятся Алексей Попырин и Хуберт Хуркач, четвёртый и пятый сеяные соответственно, а в финале — Уго Умбер (2) и Карен Хачанов (3). Умбер вообще выиграл у Медведева три матча из четырёх, хотя на траве они ещё не играли друг с другом.

В остальном у Медведева такая же программа выступлений на траве, как и в 2024 году. После Хертогенбосха он выступит в Галле, затем неделю отдохнёт и приедет на Уимблдон. В Галле Даниил, где ему предстоит защищать 50 очков за выход во второй круг, будет третьим сеяным, а первые два номера получат Янник Синнер и Александр Зверев. С ними россиянин если и сыграет, то не раньше полуфинала. Помимо Медведева, в посев Галле попали Андрей Рублёв и Карен Хачанов, получившие четвёртый и восьмой номера соответственно.

Главное же испытание ждёт Даниила на Уимблдоне, где, как обычно, сыграют все сильнейшие. Год назад он добрался до полуфинала на травяном турнире «Большого шлема», а это означает необходимость защищать 800 очков. Но это будет потом, а пока всё внимание Хертогенбосху. В преддверии соревнований Медведев пообщался с пресс-службой турнира и, в частности, рассказал, почему регулярно приезжает играть в этот голландский город.

«Переход с грунта на траву всегда тяжело даётся. Вот почему классно играть в Хертогенбосхе. Я много раз выступал здесь. И именно тут выиграл свой первый матч на уровне ATP — это никогда не забывается. Всегда возвращаюсь сюда с удовольствием. Болельщикам стоит быть настороже: возможно, они увидят летающие ракетки (улыбается). Шучу. А если серьёзно, думаю, я играю в довольно хороший теннис на траве. Стараюсь действовать агрессивно и часто принимаю подачу из глубины, даже на траве. Так что за моей игрой интересно следить.

Даниил Медведев на турнире в Галле в 2022 году Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Здесь царит непринуждённая атмосфера. Тебя никто не отвлекает, и можно по-настоящему сосредоточиться на своём теннисе. Мне нравится этот турнир. Я добился хороших результатов, но ещё не выиграл турнир. Я действительно хочу этого», — говорит Даниил.

Также он поделился интересными подробностями, с которыми сталкиваются теннисисты при переходе с грунта на траву. «Трава — это естественная основа. Это означает, что мяч реагирует по-разному. Удар может иметь большое значение. Вращающийся мяч может подпрыгнуть так, как этого не ожидаешь. Также необходимо низко стоять на ногах, поэтому первые несколько дней испытываешь сильную мышечную боль в бёдрах и ягодицах», — добавил Медведев.

У Медведева есть титулы на всех трёх покрытиях. Однако россиянин не брал трофеи с мая 2023 года, когда выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме. Даниил, по его словам, понимает, что сейчас для него главная задача — найти свою лучшую игру. «Самый большой вызов сейчас? Снова найти свою лучшую игру. Я близок к этому, и с каждой игрой это становится всё лучше. Но это нелегко, потому что все хотят выиграть у тебя», — говорит Медведев.

Может, на этой неделе полоса неудач наконец-то закончится?