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Хертогенбосх, Лондон 2025: Хачанов, Кудерметова, Александрова одержали победу, Захарова и Самсонова уступили, результаты, счёт

Хачанов провёл трёхсетовый триллер в Хертогенбосхе. А Кудерметова вышла на Александрову
Арина Полуянова
Карен Хачанов
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Самсонова сенсационно уступила 231-й ракетке мира в Нидерландах и потеряла шансы на защиту титула.

Насыщенные будни выдаются на первых травяных турнирах в сезоне. В среду, 11 июня, один из таких ярких игровых дней прошёл в Лондоне и Хертогенбосхе. В нём приняли участие сразу семь российских теннисистов.

Хертогенбосх-2025. WTA-250. Турнирная сетка

На женском турнире серии WTA-250 в Хертогенбосхе среда началась с доигровки нескольких матчей, среди которых оказалась и встреча Людмилы Самсоновой (18) с канадкой Карсон Брэнстин (231). Во вторник девушки не смогли завершить игру из-за темноты и остановились при счёте 4:6, 7:5. Вторую партию перед паузой забрала россиянка.

Решающий сет начался неудачно для Самсоновой: с упущенной ею подачи и ряда невынужденных ошибок. Казалось, что Людмила себя чувствовала совсем неважно. Так же, как и в начале матча вчерашним вечером. В итоге девушки провели на корте всего полчаса, а россиянка за это время взяла лишь один гейм.

231-я ракетка мира Брэнстин, сыграв первый в карьере матч в основе WTA, одержала сенсационную победу над Самсоновой с итоговым счётом 6:4, 5:7, 6:1. Дальше она поборется с Еленой-Габриэлой Русе. А Самсонова, приехавшая в Хертогенбосх в качестве действующей чемпионки и первой сеяной, потеряет в рейтинге как минимум две строчки.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 13:35 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Карсон Брэнстин
231
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

На турнире в Нидерландах в этот игровой день состоялось и российское дерби. Екатерина Александрова (19) и Анна Блинкова (70) в третий раз в карьере встретились друг с другом. До этого счёт в их противостоянии был равный – 1-1, а последний поединок состоялся аж семь лет назад в квалификации Дохи.

Россиянки проводили матч второго круга и боролись за путёвку в 1/4 финала. Правда, как таковой борьбы в этом поединке было немного. Первый сет Блинкова проиграла «под ноль» за 25 минут. Не клеилась игра, всё завершалось в пару ударов из-за невынужденных ошибок Анны или благодаря активным действиям Екатерины.

Во второй партии всё стало складываться веселее и динамичнее: Блинкова наконец смогла взять первый гейм и затянуть соперницу в продолжительные обмены на задней линии. Только вот невынужденные, увы, никуда не делись. Вела Анна с брейком, но в девятом гейме упустила преимущество, а следом, при счёте 5:6, «меньше», допустила двойную.

Так этот матч за 1 час 18 минут и завершился в пользу Александровой. Она дважды брала Хертогенбосх: в 2022 и 2023 годах. В этом сезоне она в Нидерландах получила второй номер посева, а в четвертьфинале ожидала соперницу, которая должна была определиться в следующем матче.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 15:40 МСК
Анна Блинкова
70
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Завершился этот игровой день поединком на центральном корте между Вероникой Кудерметовой (39) и Гретье Миннен (66). Единственная встреча теннисисток состоялась на этом же турнире, в Хертогенбосхе, шесть лет назад. Тогда в трёх сетах сильнее оказалась россиянка.

Новый поединок начался с упорной борьбы Кудерметовой на приёме и нескольких брейк-пойнтов, которые сразу реализовать не удалось. Но, судя по игре Вероники на старте встречи, это было лишь делом времени. Правда, по ходу игры россиянка всё же допускала совершенно необязательные неточности, из-за чего позволяла Миннен бороться и сама себе создавала неудобства. Но к концу стартового сета у Гретье будто закончились силы, а Вероника сделала долгожданный брейк и забрала партию – 6:4.

Второй сет не оказался испытанием для Кудерметовой. Его Вероника оперативно, без единой упущенной подачи выиграла со счётом 6:1. Обычно россиянка не успевает адаптироваться к травяному покрытию, но в 2023-м она в Хертогенбосхе добралась до финала, где в борьбе за титул уступила Екатерине Александровой. Дальше, на этот раз в четвертьфинале, Вероника и Екатерина вновь сыграют друг с другом.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 19:30 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Гретье Миннен
66
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

А параллельно в Хертогенбосхе проходит и мужской турнир серии ATP-250, где в этот игровой день выступил Карен Хачанов (24), ему в соперники во втором круге достался Маккензи Макдональд (99). Американцу россиянин не уступил ни в одной из четырёх их встреч.

Хертогенбосх-2025. ATP-250. Турнирная сетка

Эта встреча сложилась для Хачанова сложнее, чем можно было предположить. Первый сет Карен провёл спокойно, действовал раскованно, играл свободно. Во втором же гейме россиянин сделал брейк — и сет уже не отпустил.

Следующая партия доставила Хачанову проблем. С одной стороны, в середине сета вопросы у Карена вызвала работа электронной системы, которая временами ошибочно не определяла аут. Россиянин попробовал поспорить на этот счёт с судьёй на вышке, но быстро перевёл всё в юмор, поулыбался и отпустил ситуацию. Только ошибаться начал чуть больше, да и подача стала уже не такой надёжной. Она же Карена и подвела при счёте 5:6, когда Макдональд сделал самый ценный брейк и перевёл игру в третий сет.

На старте решающей партии парни обменялись брейками, а дальше шли по счёту рука об руку. Макдональд на протяжении всей игры здорово переводил по линии, а в середине матча стал чаще выходить к сетке и создавать себе моменты для атаки, что сказывалось и на счёте.

Третий сет справедливо завершился тай-брейком, где сильнее оказался Хачанов. С итоговым счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) и за 2 часа 30 минут Карен одержал победу и вышел в четвертьфинал на Габриэля Диалло.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 16:35 МСК
Маккензи Макдональд
99
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 6 4
6 		5 7 7
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Ещё один травяной турнир на этой неделе принимает Лондон – там впервые с 1974 года состоялся женский «пятисотник». Одной из его участниц стала 23-летняя россиянка Анастасия Захарова (111). В первом круге она уверенно переиграла 21-ю ракетку мира Донну Векич, а во втором – встретилась с чемпионкой Australian Open – 2025 Мэдисон Киз (8).

Лондон-2025. WTA-500. Турнирная сетка

Анастасия начала матч очень бодро: и на высокой скорости с Мэдисон играла, и сама отличный темп мячу придавала, и часто выходила вперёд. В третьем гейме Захарова даже сделала брейк, но после этого стала осторожничать, реже выбегать к сетке и засиживаться на задней линии. Киз же начала обострять, бить ещё сильнее и просто выбивать россиянку с корта. Пару раз американка даже так словила на противоходе соперницу, что та падала или садилась на шпагат. В итоге стартовый сет за 36 минут и со счётом 6:3 остался за Мэдисон.

Во второй партии Киз ещё подняла уровень своей игры и придала больше скорости мячу, а вот Захарова за ним уже совсем не успевала. Американка за 1 час 8 минут и с итоговым счётом 6:3, 6:2 одержала победу.

Для Захаровой этот турнир стал первым на траве на уровне WTA. Благодаря выступлению она дебютирует в топ-100. А Киз дальше сыграет с Дианой Шнайдер или Кэти Бултер.

Лондон (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 19:40 МСК
Анастасия Захарова
111
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Турниры в Хертогенбосхе и Лондоне пройдут до воскресенья, 15 июня. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате»

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