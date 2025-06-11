Хачанов провёл трёхсетовый триллер в Хертогенбосхе. А Кудерметова вышла на Александрову

Насыщенные будни выдаются на первых травяных турнирах в сезоне. В среду, 11 июня, один из таких ярких игровых дней прошёл в Лондоне и Хертогенбосхе. В нём приняли участие сразу семь российских теннисистов.

На женском турнире серии WTA-250 в Хертогенбосхе среда началась с доигровки нескольких матчей, среди которых оказалась и встреча Людмилы Самсоновой (18) с канадкой Карсон Брэнстин (231). Во вторник девушки не смогли завершить игру из-за темноты и остановились при счёте 4:6, 7:5. Вторую партию перед паузой забрала россиянка.

Решающий сет начался неудачно для Самсоновой: с упущенной ею подачи и ряда невынужденных ошибок. Казалось, что Людмила себя чувствовала совсем неважно. Так же, как и в начале матча вчерашним вечером. В итоге девушки провели на корте всего полчаса, а россиянка за это время взяла лишь один гейм.

231-я ракетка мира Брэнстин, сыграв первый в карьере матч в основе WTA, одержала сенсационную победу над Самсоновой с итоговым счётом 6:4, 5:7, 6:1. Дальше она поборется с Еленой-Габриэлой Русе. А Самсонова, приехавшая в Хертогенбосх в качестве действующей чемпионки и первой сеяной, потеряет в рейтинге как минимум две строчки.

На турнире в Нидерландах в этот игровой день состоялось и российское дерби. Екатерина Александрова (19) и Анна Блинкова (70) в третий раз в карьере встретились друг с другом. До этого счёт в их противостоянии был равный – 1-1, а последний поединок состоялся аж семь лет назад в квалификации Дохи.

Россиянки проводили матч второго круга и боролись за путёвку в 1/4 финала. Правда, как таковой борьбы в этом поединке было немного. Первый сет Блинкова проиграла «под ноль» за 25 минут. Не клеилась игра, всё завершалось в пару ударов из-за невынужденных ошибок Анны или благодаря активным действиям Екатерины.

Во второй партии всё стало складываться веселее и динамичнее: Блинкова наконец смогла взять первый гейм и затянуть соперницу в продолжительные обмены на задней линии. Только вот невынужденные, увы, никуда не делись. Вела Анна с брейком, но в девятом гейме упустила преимущество, а следом, при счёте 5:6, «меньше», допустила двойную.

Так этот матч за 1 час 18 минут и завершился в пользу Александровой. Она дважды брала Хертогенбосх: в 2022 и 2023 годах. В этом сезоне она в Нидерландах получила второй номер посева, а в четвертьфинале ожидала соперницу, которая должна была определиться в следующем матче.

Завершился этот игровой день поединком на центральном корте между Вероникой Кудерметовой (39) и Гретье Миннен (66). Единственная встреча теннисисток состоялась на этом же турнире, в Хертогенбосхе, шесть лет назад. Тогда в трёх сетах сильнее оказалась россиянка.

Новый поединок начался с упорной борьбы Кудерметовой на приёме и нескольких брейк-пойнтов, которые сразу реализовать не удалось. Но, судя по игре Вероники на старте встречи, это было лишь делом времени. Правда, по ходу игры россиянка всё же допускала совершенно необязательные неточности, из-за чего позволяла Миннен бороться и сама себе создавала неудобства. Но к концу стартового сета у Гретье будто закончились силы, а Вероника сделала долгожданный брейк и забрала партию – 6:4.

Второй сет не оказался испытанием для Кудерметовой. Его Вероника оперативно, без единой упущенной подачи выиграла со счётом 6:1. Обычно россиянка не успевает адаптироваться к травяному покрытию, но в 2023-м она в Хертогенбосхе добралась до финала, где в борьбе за титул уступила Екатерине Александровой. Дальше, на этот раз в четвертьфинале, Вероника и Екатерина вновь сыграют друг с другом.

А параллельно в Хертогенбосхе проходит и мужской турнир серии ATP-250, где в этот игровой день выступил Карен Хачанов (24), ему в соперники во втором круге достался Маккензи Макдональд (99). Американцу россиянин не уступил ни в одной из четырёх их встреч.

Эта встреча сложилась для Хачанова сложнее, чем можно было предположить. Первый сет Карен провёл спокойно, действовал раскованно, играл свободно. Во втором же гейме россиянин сделал брейк — и сет уже не отпустил.

Следующая партия доставила Хачанову проблем. С одной стороны, в середине сета вопросы у Карена вызвала работа электронной системы, которая временами ошибочно не определяла аут. Россиянин попробовал поспорить на этот счёт с судьёй на вышке, но быстро перевёл всё в юмор, поулыбался и отпустил ситуацию. Только ошибаться начал чуть больше, да и подача стала уже не такой надёжной. Она же Карена и подвела при счёте 5:6, когда Макдональд сделал самый ценный брейк и перевёл игру в третий сет.

На старте решающей партии парни обменялись брейками, а дальше шли по счёту рука об руку. Макдональд на протяжении всей игры здорово переводил по линии, а в середине матча стал чаще выходить к сетке и создавать себе моменты для атаки, что сказывалось и на счёте.

Третий сет справедливо завершился тай-брейком, где сильнее оказался Хачанов. С итоговым счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) и за 2 часа 30 минут Карен одержал победу и вышел в четвертьфинал на Габриэля Диалло.

Ещё один травяной турнир на этой неделе принимает Лондон – там впервые с 1974 года состоялся женский «пятисотник». Одной из его участниц стала 23-летняя россиянка Анастасия Захарова (111). В первом круге она уверенно переиграла 21-ю ракетку мира Донну Векич, а во втором – встретилась с чемпионкой Australian Open – 2025 Мэдисон Киз (8).

Анастасия начала матч очень бодро: и на высокой скорости с Мэдисон играла, и сама отличный темп мячу придавала, и часто выходила вперёд. В третьем гейме Захарова даже сделала брейк, но после этого стала осторожничать, реже выбегать к сетке и засиживаться на задней линии. Киз же начала обострять, бить ещё сильнее и просто выбивать россиянку с корта. Пару раз американка даже так словила на противоходе соперницу, что та падала или садилась на шпагат. В итоге стартовый сет за 36 минут и со счётом 6:3 остался за Мэдисон.

Во второй партии Киз ещё подняла уровень своей игры и придала больше скорости мячу, а вот Захарова за ним уже совсем не успевала. Американка за 1 час 8 минут и с итоговым счётом 6:3, 6:2 одержала победу.

Для Захаровой этот турнир стал первым на траве на уровне WTA. Благодаря выступлению она дебютирует в топ-100. А Киз дальше сыграет с Дианой Шнайдер или Кэти Бултер.

Турниры в Хертогенбосхе и Лондоне пройдут до воскресенья, 15 июня. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате»