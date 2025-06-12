Лучшая теннисистка России – Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025

В прошлом году мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA — а именно: улучшение рейтинга, результаты на поздних стадиях крупных турниров, а также топовые соперницы, которых удалось победить. По сумме четырёх отрезков сезона первенствовали Даниил Медведев и Дарья Касаткина. В первом квартале сезона-2025 у девушек отличилась Мирра Андреева. Кто же был лучше всех во время грунтовой серии?

Правила подсчёта — в конце этого материала, как и таблица со всеми теннисистками, набравшими за три месяца хотя бы один балл. Пока же представляем десятку лучшихво втором квартале 2025 года.

10-е место. Полина Кудерметова – 4 балла

Полина Кудерметова не очень удачно выступила на грунте — ни одной победы над теннисистками топ-50. Тем не менее она завершила грунтовый сезон в статусе 62-й ракетки мира, что дало четыре балла в зачёт рейтинга «Чемпионата». Кстати, это столько же, сколько набрала Камилла Рахимова, но её Полина опередила по более высокому месту в табели о рангах WTA. Также в десятку не попали Эрика Андреева и Оксана Селехметьева, у которых по одному баллу.

Полина Кудерметова

62-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 59.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 2-й круг

Мадрид – 1-й круг

Рим – 1-й круг

«Ролан Гаррос» – 1-й круг

Бари-125 – 1-й круг.

Победы/поражения – 1/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Полина Кудерметова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

9-е место. Анастасия Павлюченкова – 7 баллов

Анастасия Павлюченкова из-за проблем со здоровьем включилась в гонку только с «тысячника» в Мадриде. В Риме она одержала единственную победу, причём над теннисисткой топ-40 Кэти Бултер. А завершила грунтовый сезон Анастасия в статусе 56-й ракетки мира, что в сумме позволило ей набрать семь баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Анастасия Павлюченкова

56-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 50.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Мадрид – 1-й круг

Рим – 2-й круг

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 1/3

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Бултер)

Топ-50 – 0.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

8-е место. Анна Блинкова – 8 баллов

Анна Блинкова начала грунтовый отрезок сезона в конце восьмой десятки рейтинга WTA, а завершила на десяток выше, что дало ей бонусный балл. Кроме того, в её активе победа над соперницей из топ-30 Магдаленой Френх. В итоге Анна набрала восемь баллов в наш зачёт и смогла опередить Анастасию Павлюченкову.

Анна Блинкова

70-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 79.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 1-й круг

Руан – 1-й круг

Мадрид – 2-й круг

Рим – 1-й круг

Страсбург – 2-й круг

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 2/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Френх)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анна Блинкова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

7-е место. Диана Шнайдер – 13 баллов

Диана Шнайдер сыграла много грунтовых турниров, но лучшего результата добилась на «тысячнике» в Риме — 1/4 финала, за что получила единственный бонусный балл. Из восьми побед, одержанных россиянкой на этом отрезке сезона, лишь одна была над соперницей из топ-30 — Элисе Мертенс. В итоге Диана финишировала в нашем зачёте седьмой, что на одно место выше, чем в первом квартале.

Диана Шнайдер

12-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 14.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 3-й круг

Штутгарт – 2-й круг

Мадрид – 4-й круг

Рим – 1/4 финала (1)

«Ролан Гаррос» – 2-й круг.

Победы/поражения – 8/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Мертенс)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images/«Чемпионат»

6-е место. Вероника Кудерметова – 17 баллов

Веронике Кудерметовой за грунтовый отрезок сезона удалось заработать два бонусных балла за счёт заметного улучшения рейтинга WTA. Достигнуто это было стабильными, но не самыми высокими результатами — третий круг в Мадриде, Риме и Париже. За это время Вероника одержала семь побед, две из которых были над статусными соперницами из топ-20 — Амандой Анисимовой и Барборой Крейчиковой.

Вероника Кудерметова

39-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 52.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 2-й круг

Штутгарт – 1-й круг

Мадрид – 3-й круг

Рим – 3-й круг

«Ролан Гаррос» – 3-й круг.

Победы/поражения – 7/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Анисимова, Крейчикова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

5-е место. Анна Калинская – 21 балл

Анна Калинская в первом квартале оказалась за пределами десятки нашего рейтинга, а вот во втором взлетела на пятое место. Бонусный балл она заработала за счёт того, что поднялась с 33-го места рейтинга WTA в первую тридцатку. Но главное, что из пяти побед сразу две Анна одержала над теннисистками топ-5 — американками Мэдисон Киз и Джессикой Пегулой. Это позволило ей набрать ещё сразу 12 баллов.

Анна Калинская

28-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 33.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 1/4 финала

Мадрид – 3-й круг

Рим – 2-й круг

Страсбург – 1/4 финала

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 5/4

Топ-5 – 2 (Киз, Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анна Калинская Фото: Getty Images/«Чемпионат»

4-е место. Людмила Самсонова – 22 балла

Людмила Самсонова к концу грунтовой серии набрала обороты. На «пятисотнике» в Страсбурге она добралась до финала, а на «Ролан Гаррос» играла в четвёртом круге. Сохранила россиянка за собой и место в топ-20 мирового рейтинга, а кроме того, из восьми её побед четыре были над соперницами из топ-50, самой статусной из которых оказалась испанка Паула Бадоса из десятки сильнейших. Тем не менее Людмиле не хватило одного балла, чтобы, как и в первом квартале, оказаться в тройке сильнейших нашего зачёта.

Людмила Самсонова

18-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 19.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Штутгарт – 1-й круг

Мадрид – 3-й круг

Рим – 2-й круг

Страсбург – финал (2)

«Ролан Гаррос» – 4-й круг (1).

Победы/поражения – 8/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Бадоса)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Носкова)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Коллинз, Ястремская).

Людмила Самсонова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

3-е место. Анастасия Потапова – 23 балла

Анастасия Потапова опередила Людмилу Самсонову и ворвалась в тройку сильнейших теннисисток второго квартала по версии «Чемпионата». И вроде бы ярких всплесков по результатам у Анастасии не было, кроме четвёртого круга «тысячника» в Мадриде (за который всё равно очков в наш зачёт не полагается), зато все шесть побед Потаповой на грунте были исключительно над соперницами из топ-50. Самой статусной из них оказалась олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, входящая в десятку лучших мирового рейтинга.

Анастасия Потапова

40-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 38.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Штутгарт – 2-й круг

Мадрид – 4-й круг

Рим – 2-й круг

«Ролан Гаррос» – 2-й круг.

Победы/поражения – 6/3

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Чжэн Циньвэнь)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 2 (Таусон, Носкова)

Топ-40 – 2 (Крюгер, Кенин)

Топ-50 – 1 (Ястремская).

Анастасия Потапова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

2-е место. Мирра Андреева – 31 балл

Мирра Андреева во время грунтового отрезка сезона дошла до трёх четвертьфиналов подряд — в Мадриде, Риме и Париже, что позволило ей набрать четыре бонусных балла. Побед она одержала 11, но лишь шесть из них были над соперницами из топ-40. Самой статусной стала Дарья Касаткина (топ-20), а вот с более статусными соперницами Мирра на грунте не справилась. В итоге в зачёт рейтинга «Чемпионата» она набрала 31 балл и финишировала во втором квартале на втором месте.

Мирра Андреева

6-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 7.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Штутгарт – 2-й круг

Мадрид – 1/4 финала (1)

Рим – 1/4 финала (1)

«Ролан Гаррос» – 1/4 финала (2).

Победы/поражения – 11/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Касаткина)

Топ-30 – 3 (Френх, Носкова, Таусон)

Топ-40 – 2 (Крюгер, Путинцева)

Топ-50 – 0.

Мирра Андреева Фото: Getty Images/«Чемпионат»

👑 1-е место. Екатерина Александрова – 44 балла

Ещё стабильнее Мирры Андреевой выступила во время грунтовой серии Екатерина Александрова. Она была в полуфиналах Чарльстона и Штутгарта, в четвёртом круге «Ролан Гаррос», вернулась в топ-20 рейтинга WTA, что позволило ей получить ещё один бонусный балл. Кроме того, из 11 побед Екатерины на этом отрезке сразу восемь были над соперницами из топ-50, причём среди них и Джессика Пегула из топ-5, и Мирра Андреева с Чжэн Циньвэнь из топ-10. Да и вообще, Александрова стала настоящей грозой россиянок, успев обыграть также Шнайдер, Самсонову, Веронику Кудерметову, и даже перешедшей под австралийский флаг Дарье Касаткиной досталось. И с результатом в 44 балла Екатерина Александрова стала лучшей теннисисткой России во втором квартале 2025 года по версии «Чемпионата».

Екатерина Александрова

19-я ракетка мира

Рейтинг на 31 марта 2025 года – 26.

Результаты за апрель-июнь-2025:

Чарльстон – 1/2 финала (1)

Штутгарт – 1/2 финала (1)

Мадрид – 4-й круг

«Ролан Гаррос» – 4-й круг (1).

Победы/поражения – 11/4

Топ-5 – 1 (Пегула)

Топ-10 – 2 (Чжэн Циньвэнь, М. Андреева)

Топ-20 – 3 (Шнайдер, Самсонова, Касаткина)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Данилович)

Топ-50 – 1 (В. Кудерметова).

Екатерина Александрова Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершится после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три стартовых месяца сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки из топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, из топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-я в группе на Ит) 4-й кр (4-я в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками из топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, над представительницами топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 даёт пять баллов, а над представительницей топ-5 – шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются равными, выше располагается та из них, которая выше в последней версии рейтинга WTA. Екатерина Александрова стала победительницей второго квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Александрова 9 1 3 6 10 12 0 2 1 44 2 М. Андреева 10 0 4 0 0 4 9 4 0 31 3 Потапова 7 0 0 0 5 0 6 4 1 23 4 Самсонова 9 0 3 0 5 0 3 0 2 22 5 Калинская 8 1 0 12 0 0 0 0 0 21 6 В. Кудерметова 7 2 0 0 0 8 0 0 0 17 7 Шнайдер 9 0 1 0 0 0 3 0 0 13 8 Блинкова 4 1 0 0 0 0 3 0 0 8 9 Павлюченкова 5 0 0 0 0 0 0 2 0 7 10 П. Кудерметова 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 Рахимова 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 Э. Андреева 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 Селехметьева 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Зачёт «Лучшая теннисистка года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшую спортсменку года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получает 10 баллов, за второе — девять, и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель WTA. Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» после второго квартала получилось напряжённым. Мирра Андреева и Екатерина Александрова набрали по 19 баллов, и лишь за счёт лучшего рейтинга WTA в лидерах сейчас находится Мирра. Эта пара резко ушла в отрыв от преследовательниц. Впрочем, ещё ни для кого ничего не потеряно.

I II III IV сумма 1 М. Андреева 10 9 19 2 Александрова 9 10 19 3 Самсонова 8 7 15 4 Потапова 4 8 12 5 В. Кудерметова 6 5 11 6 П. Кудерметова 7 1 8 7 Шнайдер 3 4 7 8 Калинская 0 6 6 9 Касаткина* 5 - - - 5 10 Павлюченкова 2 2 4 11 Блинкова 1 3 4 12 Рахимова 0 0 0 13 Э.Андреева 0 0 0 14 Селехметьева - 0 0

Примечание: Дарья Касаткина после первого квартала перешла под флаг Австралии.