14-летний Хайме Алькарас идёт по пути брата. Скоро в туре может состояться семейное дерби

Юный чемпион выиграл турнир в Мурсии в один день с Карлосом, который 8 июня завоевал трофей «Ролан Гаррос».

Многие фанаты спорта, не только тенниса, были в восторге от волевой победы Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025 в марафонском финале с первой ракеткой мира Янником Синнером. Но мало кто знает, что у пятикратного чемпиона ТБШ есть 14-летний брат, который уже показывает высокие результаты на юношеском уровне. Хайме Алькарас подаёт большие надежды и не исключено, что когда-нибудь даже превзойдёт достижения Карлоса.

Хайме идёт по стопам брата. В своём возрасте он выделяется на фоне ровесников и добивается побед на местных турнирах. Алькарас-младший был первым сеяным на городских соревнованиях в Мурсии. В воскресном матче за титул он в трёх сетах обыграл Альваро Марина — 7:6, 1:6, 6:3.

В связи с этим Хайме не успел к началу финала Открытого чемпионата Франции, где выступал его брат Карлос, который одержал непростую победу в драматичном матче с первой ракеткой мира Янником Синнером (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)). Братья устроили настоящий праздник для жителей своего региона, одновременно выиграв два титула. Любопытно, что в понедельник, 9 июня, как раз после их успешного выступления на турнирах, отмечался День региона Мурсия (автономное сообщество Испании, расположенное на юго-востоке Пиренейского полуострова).

Карлос не забыл поздравить местных жителей, опубликовав пост прямо из чемпионской раздевалки «Ролан Гаррос». «Доброе утро! И с днём Мурсийского региона», — подписал фото Карлос Алькарас.

Карлос Алькарас в раздевалке с трофеем «РГ»-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее Карлос признался, что мечтает выйти на корт вместе со своим младшим братом. Однако он старается оберегать его от излишнего внимания. Многие эксперты проводят параллели между карьерами братьев Алькарасов.

«Я редко бываю дома, но слышал, что у него есть барбер, который сделал ему такую же причёску, как у меня. Это забавно, однако на самом деле он хорошо играет в теннис. Он потихоньку выходит на очень высокий уровень. Но вокруг очень много людей, которые твердят, что он будет таким же, как и его брат. Мне, и думаю, что и ему это не очень нравится. Я хотел бы, чтобы все эти люди и социальные сети оставили его в покое. Потому что он играет хорошо, но он не лучший, и я немного беспокоюсь за него, потому что на турнирах все будут рассматривать его как моего брата и это будет на него сильно давить. Посмотрим, как он с этим справится, я обязательно побываю на его матчах. Надеюсь, когда-нибудь выйти с ним на корт», — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!»

Первого успеха Хайме Алькарас добился в 2023 году. В возрасте 11 лет он стал чемпионом благотворительного турнира, который ежегодно организует теннисная академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Мадриде. Нельзя не отметить, что в 2016 году этот же турнир выиграл и Карлос. Тогда трофей ему вручал сам Надаль.

У братьев образовалась семейная традиция брать трофеи друг за другом. Хайме завоевал титул на турнире в Мадриде через пару недель после триумфа старшего брата на Уимблдоне. Напомним, в решающем поединке Уимблдона Карлос в пяти сетах одолел серба Новака Джоковича. Этот матч Хайме удалось увидеть с трибун.

11-летний Хайме Алькарас — чемпион благотворительного турнира — 2023 для игроков до 12 лет Фото: rafanadalacademy.com

Такому вовлечению братьев в теннис поспособствовал отец – Карлос Алькарас-старший. Именно в честь него назвали будущего пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема». У главы семьи тоже есть теннисное прошлое. Он в своё время частенько выступал на любительских турнирах в Испании, а позже открыл свою школу тенниса. Играть Карлос-младший начал в четыре года именно в школе своего папы. Позже по тем же стопам пошёл и Хайме. Так что в семье Алькарас ярко проявилась преемственность поколений.

Однажды тренер Карлос Сантос в интервью для Eurosport.es рассказал, какую роль сыграли родители второй ракетки мира Карлоса Алькараса в становлении топ-игрока.

«Я продолжал обучаться ради группы теннисистов, в рядах которой был и Карлитос. Его отец оказал на меня большое влияние. Я многому у него научился, мы много общались. Он давал мне советы, наблюдал со стороны и говорил: «Карлос, посмотри сюда, ты это заметил?» — «Чёрт, нет, не заметил». — «Ну вот, давай поработай над этим». У нас была очень тесная коммуникация во благо всей группы», — сказал Сантос.

В том же интервью Сантос рассказал, что Вирджиния, мама братьев Алькарасов, была для них настоящей опорой. Она возила сыновей на турниры, готовила еду, занималась подготовкой, забирала детей. Вирджиния никогда не вмешивалась в теннисные дела, но при этом внесла огромный вклад в карьеру Карлоса.

Алькарас с семьёй на корте с кубком на «РГ»-2025/Алькарас с семьёй и с трофеем Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Следующим шагом для Хайме может стать попадание в одну из испанских теннисных академий. В 15 лет его брат начал заниматься в известной школе Хуан-Карлоса Ферреро, который по сей день является наставником второй ракетки мира.

У 14-летнего Хайме есть все шансы закрепиться на профессиональном уровне, заручившись поддержкой по-настоящему теннисной семьи. Будем наблюдать, удастся ли Алькарасу-младшему исполнить желание своего брата и выйти вместе с Карлосом на корт в рамках ATP-тура.