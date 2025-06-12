Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант

В четверг, 12 июня, на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) завершились матчи второго круга, то есть 1/8 финала. В борьбу вступил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под первым номером. Медведев, 11-я ракетка мира, играл с 36-летним французом Адрианом Маннарино, попавшим в сетку как лаки-лузер. Даниил в первом круге отдыхал, а Маннарино, который в настоящее время не входит в топ-100 мирового рейтинга, расправился с Кристофером О'Коннеллом — 6:1, 6:3.

Перед турниром Медведев, который две недели назад проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», говорил, что близок к выходу на былой уровень. «Самый большой вызов на данный момент? Снова найти свою лучшую игру. Я близок к этому, и с каждой игрой это становится всё лучше. Но это нелегко, потому что все хотят выиграть у тебя», — приводит его слова пресс-служба турнира.

Однако нельзя было рассчитывать, что в матче с Маннарино всё сложится легко и просто. В личных встречах у Даниила с французом было равенство — 4-4. При этом на траве Адриан вёл со счётом 3-2. На этом покрытии Маннарино побеждал россиянина в Хертогенбосхе в 2016 и 2023 годах, а также на Уимблдоне-2018. Медведев же был сильнее в Хертогенбосхе-2022 и на Уимблдоне-2023. А предыдущий очный матч состоялся на харде в Пекине-2024, и тогда победил Даниил — 7:6 (8:6), 6:2.

Даниил Медведев и Адриан Маннарино на Уимблдоне-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Медведев неудачно вошёл в игру. Сорванные удары с бэкхенда, две двойные ошибки подряд после 30:30 — и Маннарино начал с брейка. Впрочем, француз в своём гейме действовал ещё хуже и не взял ни одного очка, так что счёт сравнялся — 1:1. Примечательно, что в первых двух геймах соперники не записали себе ни одного виннера — всё решили 10 невынужденных ошибок, четыре из которых допустил Медведев.

После этого игра вернулась в привычное русло. Явное преимущество было на стороне Медведева, который быстро и с эйсами забирал свои геймы, а на приёме дважды выходил на брейк-пойнт, однако Маннарино был начеку. Француз предлагал долгие обмены — Даниил держал удар. Во второй половине партии Адриан, который в целом чаще оппонента выходил к сетке, освоился, и Медведев перестал выходить на брейк-пойнты — классический травяной теннис, одним словом.

Россиянин очень не хотел играть тай-брейк, но пришлось. В 12-м гейме Медведев попробовал зацепиться на приёме, заработал три сетбола, однако Маннарино всякий раз спасался. На тай-брейке Даниил допустил двойную ошибку на четвёртом мяче, в результате чего его соперник вёл с единственным мини-брейком. У Маннарино был двойной сетбол (6:4), но Медведев безупречно провёл розыгрыш на приёме, а потом за счёт подачи сравнял счёт — 6:6. А после второго перехода Даниил выиграл ещё два длинных обмена и забрал партию — 7:6 (8:6) за 1 час 10 минут.

Во втором сете общая картина не изменилась, разве что теннисисты перестали дарить друг другу брейк-пойнты. Медведев при этом увереннее держал подачу, а Маннарино, который ближе к концу партии двигался по корту всё тяжелее и тяжелее, испытывал огромные трудности.

В девятом гейме француз после некоторых розыгрышей еле стоял на ногах, однако при этом отыграл два брейк-пойнта, не позволяя россиянину выйти вперёд. (Забавный момент: перед одним из розыгрышей Даниилу кто-то позвонил, и он побежал отключать телефон.) В одном из эпизодов Адриану даже дали предупреждение за слишком долгую подготовку к подаче. С третьего брейк-пойнта Даниил, дождавшись ошибки от Маннарино, всё же добился брейка, после чего подал на матч, начав двойной ошибкой, а закончив эйсом (всего их оказалось девять), — 7:6 (8:6), 6:4 за 2 часа 6 минут.

В четвертьфинале Медведев сразится с американцем Райлли Опелкой (LL), который во втором круге победил Николаса Харри — 7:6 (7:5), 6:3. Напомним, рост Опелки составляет 211 см.

В пятницу, 13 июня, в 1/4 финала сыграет не только Медведев, но и Карен Хачанов (3). Ему предстоит встреча с канадцем Габриэлем Диалло.

На турнире WTA-500 в Лондоне также закончились матчи второго круга. 12-я ракетка мира Диана Шнайдер, посеянная пятой, вышла на корт с 34-м номером мировой классификации британкой Кэти Бултер. Шнайдер на старте турнира обыграла Магдалену Френх (6:4, 6:1), а Бултер в сложном матче одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4. Впервые Диана и Кэти встретились в прошлом году в Гонконге, и не где-нибудь, а в финале. Тогда россиянка оказалась сильнее (6:1, 6:2) и завоевала свой четвёртый титул. В этот раз Шнайдер тоже победила, хотя матч складывался непросто. В боксе Дианы, кстати, присутствовал испанский тренер Карлос Мартинес, который ранее работал, в частности, со Светланой Кузнецовой и Дарьей Касаткиной.

В начале первого сета небольшое преимущество было у Шнайдер, подававшей в нечётных геймах. Россиянка уверенно держала подачу, а в четвёртом гейме вышла на брейк-пойнт, но не использовала его. Тем удивительнее, что после 2:2 Диана не взяла ни одного гейма.

Началась эта серия с брейка под ноль в исполнении Бултер. Британка перехватила инициативу и быстро добилась победы в партии. Кэти более чем втрое превзошла соперницу по активно выигранным очкам (13 против четырёх) хотя невынужденных ошибок у неё всё же оказалось чуть больше (девять против семи). Сет, занявший 34 минуты, закончился со счётом 6:2 в пользу Бултер.

Кэти Бултер Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второй партии у Бултер пропала первая подача (всего 43% против 72% в первом сете), пошли двойные ошибки, и Шнайдер реабилитировалась за неудачное начало встречи. Во втором гейме британка отдала подачу с 40:0, после чего Диана подтвердила свой первый в матче брейк — 3:0. Россиянка вела игру, однако в шестом гейме при счёте 4:1, 30:0 поединок пришлось прервать из-за дождя — ненадолго, минут на 20.

Вынужденная пауза не помешала Шнайдер выиграть сет. Она взяла шестой гейм, при 5:1 не подала на партию, потом ещё и сетбол на приёме упустила, а в девятом гейме отподавала под ноль и сравняла общий счёт — 6:3 за 43 минуты чистого времени.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

Бултер из рук вон плохо начала решающую партию. Но даже две двойные ошибки в первом гейме не помешали британке удержать подачу — Кэти ушла с 0:40. В третьем гейме последовали ещё две двойные, и Шнайдер, использовав третий брейк-пойнт, вышла вперёд с брейком. Подтверждая его, Диана сама отыграла брейк-пойнт, и счёт стал 3:1. После этого россиянка уже не предоставила сопернице возможностей вернуться в матч. В седьмом гейме Шнайдер ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на матч — 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час 59 минут чистого времени.

«В первую очередь я бы хотела извиниться перед болельщиками за то, что нанесла поражение Кэти. Она прекрасный человек, я люблю её всем сердцем. Надеюсь, вы придёте поддержать меня завтра.

В прошлом году у меня был первый полноценный сезон на траве. Я была шокирована и удивлена, как хорошо мне подходит трава. Поэтому с нетерпением ждала возвращения на это покрытие. Чувствую себя расслабленно и комфортно, мне нравятся травяные корты. Но ещё предстоит много работы, нужно учиться работать над ошибками и эмоциями», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

В четвертьфинале Диана сразится с чемпионкой Australian Open этого года Мэдисон Киз, которая во втором круге выбила Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

Турниры в Хертогенбосхе и Лондоне завершатся 15 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».