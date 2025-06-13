Мартинес приехал с Дианой в Лондон, а до этого удачно поработал с Кузнецовой, Касаткиной и нынешними тренерами Рублёва.

В боксе Шнайдер появился новый тренер. Долго ли продлится работа Дианы с этим наставником?

Диана Шнайдер продолжает поиски тренера. За последний год россиянка поработала с Игорем Андреевым, Динарой Сафиной, Мариушем Копилом. С последним Диана прекратила сотрудничество сразу после «Ролан Гаррос». Но нового наставника, вероятно, стала искать заранее.

Уже на этой неделе в Лондон Шнайдер приехала с обновлённой командой: в боксе Дианы появился Карлос Мартинес. Испанец – именитый тренер и специалист с опытом работы с российскими теннисистками.

Шнайдер и Мартинес официально не объявляли о начале сотрудничества. Но Карлос активно взаимодействовал с Дианой в Лондоне, поэтому очень кстати будет вспомнить о его тренерском прошлом.

Карлос Мартинес в боксе Дианы Шнайдер Фото: Кадр из трансляции

Мартинесу 50 лет. Сначала он играл сам, в рейтинге ATP был максимум 428-м в одиночке и 191-м – в паре. После завершения карьеры Карлос переключился на тренерскую деятельность – и оказался в этом хорош. В 2013 году даже открыл собственную академию CMC Competition в Барселоне.

В числе видных подопечных испанца находятся Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, нынешний тренер Андрея Рублёва Фернандо Висенте, Гало Бланко, Фабио Фоньини, Фелисьяно Лопес. И всё же лучше всего Мартинес показал себя именно в WTA-туре.

Самый яркий кейс Карлоса – более чем семилетнее сотрудничество со Светланой Кузнецовой. Испанец присоединился к команде россиянки в 2012 году – в момент, когда она восстанавливалась после травмы, двигалась вниз по рейтингу, пыталась нащупать былую игру и высокие результаты. В этом-то Мартинес Кузнецовой и помог.

Карлос Мартинес и Светлана Кузнецова Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой

Тогда наставник признавался, что работал со Светланой над деталями не только в её игре, но и в жизни. Кажется, именно этого сейчас так не хватает Шнайдер.

А Светлана Кузнецова, кстати, в боксе Дианы заметила своего бывшего тренера, о котором до сих пор тепло отзывается и с которым по сей день дружит.

«Поздравляю Диану Шнайдер с победой во втором круге турнира Queen’s Club в Англии и Карлоса Мартинеса – с достойным дебютом и началом сотрудничества. В добрый и успешный путь! А мы будем болеть и держать кулачки», – написала Светлана в своём телеграм-канале.

Мартинес посодействовал в выходе из кризиса и другой российской теннисистке – Маргарите Гаспарян (ныне – Бетовой). В 2018 году он всего за шесть месяцев помог россиянке восстановиться после травмы, вернуться в первую сотню рейтинга и взять титул на турнире серии WTA-250 в Ташкенте.

Один из последних важных эпизодов в карьере Мартинеса – работа с Дарьей Касаткиной с 2019 по 2023 год. Вместе с испанцем Дарья добралась до полуфинала «Ролан Гаррос» (2022), выиграла пять турниров на уровне WTA и дебютировала в десятке лучших теннисисток.

Мартинес после завершения сотрудничества рассказал, какие изменения в подходе Касаткиной стали вызывать у него вопросы.

«Даша начала тратить время на другие вещи. Я всегда говорил, что ей нужно найти время для работы с психологом, чтобы лучше узнать себя и лучше справляться с некоторыми моментами. Я всегда был с ней очень честен. Иногда честность делает больно, но я всегда стремился помогать ей добраться до вершины. Я её очень люблю. Она потрясающая, и для меня она была идеальным игроком, однако мы больше не могли идти по этому пути. К счастью, мы сохранили очень хорошие отношения», — цитирует Карлоса Punto de Break.

Дарья Касаткина и Карлос Мартинес Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Мартинес признался, что в последние месяцы сотрудничества с Дарьей среда в команде стала абсолютно неподходящей для его работы. А Карлос как тренер с солидным опытом и успешными примерами того, как выводить своих подопечных из кризиса и сопровождать к успеху, точно знает в этом толк.

И это то, что сейчас так необходимо Диане Шнайдер.