Медведев жаловался на корт в Хертогенбосхе и проиграл. В конце он сделал 3 двойные подряд

В пятницу, 13 июня, на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе проходили матчи 1/4 финала. В двух из них принимали участие российские теннисисты. 24-я ракетка мира Карен Хачанов, имевший третий номер посева, играл с канадцем Габриэлем Диалло, занимающим 55-е место в мировой классификации. Хачанов, получивший bye в первом круге, во втором одолел Маккензи Макдональда — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Диалло в первом поединке на турнире оказался сильнее Александара Вукича (7:5, 7:6 (7:2)), а во второй игре одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:1, 7:5.

За последние 52 недели Хачанов и Диалло уже в четвёртый раз играли друг с другом. Все предыдущие встречи — на «Мастерсе» в Монреале, в финале Алма-Аты и на Australian Open — выиграл россиянин. В этот раз он впервые потерпел поражение. В первом сете Диалло собрал 11 эйсов, так что забрать партию ему не помешал даже слабый процент попадания первой подачи (56%). Хачанов, правда, первым сделал брейк, но канадец сразу ответил ему тем же — 4:4. Был отличный шанс у Карена в 11-м гейме, однако там Габриэль ушёл с двойного брейк-пойнта. А на тай-брейке россиянин почти всё время уступал в счёте, и с третьего сетбола Диалло добился победы — 7:6 (8:6) за 1 час.

Во второй партии Хачанов так и не нашёл противоядия, которое помогло бы справиться с подачей Диалло. В этом сете канадец ещё восемь раз подал навылет. Брейк-пойнт у россиянина был всего один, в шестом гейме. Но использовать его не удалось, а уже в следующем гейме Диалло сделал брейк. Заполучив преимущество, Габриэль быстро довёл дело до победы — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 53 минуты.

11-я ракетка Даниил Медведев (1) вышел на корт с американским теннисистом Райлли Опелкой, чей рост составляет 211 см. Три года назад Опелка входил в топ-20, а сейчас занимает 87-е место в рейтинге ATP. В первом круге американец одержал волевую победу над Йеспером де Йонгом (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2), а во втором выбил Николаса Харри — 7:6 (7:5), 6:3. Медведев же на стадии 1/16 финала имел bye, а в первом своём матче на турнире одолел Адриана Маннарино — 7:6 (8:6), 6:4.

Медведев и Опелка почти четыре года не играли друг с другом. В финале «Мастерса» в Торонто в 2021 году россиянин добился победы — 6:4, 6:3. В личных встречах у них было 4-1 в пользу Даниила, чьи шансы в отчётном поединке оценивались в 74%. Сегодня он сенсационно уступил.

Когда у Опелки идёт подача, с ним сложно что-то поделать, но в обменах американец не так хорош. Первые два гейма остались за подающим, а в третьем Медведев смог заработать двойной брейк-пойнт. Однако его соперник вовремя для себя включил подачу и не дал россиянину повести с брейком. У Даниила в начале встречи процент попадания первой подачи был меньше половины, но это не мешало ему забирать свои геймы без шансов для оппонента. Интересно, что за всю партию Медведев лишь однажды вышел к сетке, а Опелка выиграл таким образом восемь очков из восьми.

Как и следовало ожидать, на приёме игроки почти ничего не могли придумать, и закономерным итогом всего этого стал тай-брейк. В нём Опелка первым сделал мини-брейк, однако Медведев тут же отыгрался. Увы, в концовке партии чуть лучше был американец. На 10-м мяче он переиграл россиянина в обмене и заработал двойной сетбол — 6:4. Один сетбол Даниил отыграл, а на втором Райлли здорово подал, и Медведев не смог как следует принять мяч — 7:6 (7:5) в пользу Опелки за 46 минут. Любопытно, что оба теннисиста закончили партию с положительным балансом виннеров/невынужденных: у россиянина оказалось 7/3, у американца, семь раз подавшего навылет, — 19/17.

Проиграв партию, Медведев принялся спорить с судьёй на вышке. В частности, Даниил жаловался на состояние корта. И действительно, в некоторых местах на задней линии трава вообще не просматривалась. Медведев иронизировал, мол, если я брошу ракетку на корт, то он от этого не испортится, может, тогда без штрафа? Что касается Опелки, которого всё устраивало, то он не стал ничего менять. Ну а Медведеву как можно раньше необходимо было делать брейк. Поначалу Райлли не давал Даниилу шансов, но в шестом гейме россиянин всё же добрался до брейк-пойнта. Однако и в этом случае американца спасла подача — три эйса подряд!

В седьмом гейме Медведев сам ушёл с брейк-пойнта — критический момент. В дальнейшем теннисистам порой удавалось удивить друг друга на приёме, но не настолько, чтобы избежать второго тай-брейка. В нём Медведев вёл с мини-брейком, однако потом допустил две двойные ошибки подряд. В следующем розыгрыше Даниил перетерпел соперника и сравнял счёт — 5:5. Но матч россиянин проиграл. На следующем мяче Опелка сделал очередной эйс, 24-й по счёту, а Медведев потом дал ещё одну двойную (третью подряд!) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу американца за 1 час 38 минут.

В Хертогенбосхе проходит и женский турнир. В четвертьфинальную стадию вышли две российские теннисистки, которые как раз играли друг с другом. 19-я ракетка мира Екатерина Александрова (2) противостояла 39-му номеру рейтинга WTA Веронике Кудерметовой (8). Первые два круга обе теннисистки прошли без потери сетов. Александрова выбила из сетки Мариам Болквадзе и Анну Блинкову, а Кудерметова-старшая победила свою сестру Полину и Гретье Миннен.

Александрова и Кудерметова в восьмой раз играли друг с другом. Счёт личных встреч был у них 4-3 в пользу Екатерины, в том числе 1-1 в текущем сезоне. В Дубае Вероника одержала волевую победу (3:6, 6:4, 6:3), а в третьем круге «Ролан Гаррос» соперница взяла убедительный реванш — 6:2, 6:2. В этот раз вновь победила Александрова.

Первый сет, откровенно говоря, обе участницы матча провели не лучшим образом. Теннисистки регулярно допускали неточности, и победу в партии одержала Кудерметова, ошибавшаяся чуть реже. До 5:5 они с Александровой дошли, сделав по четыре брейка — удивительная статистика для травяного тенниса. В 11-м гейме Вероника ещё раз взяла подачу соперницы, после чего со второй попытки подала-таки на сет — 7:5 за 53 минуты. У Кудерметовой, четырежды подавшей навылет при отсутствии двойных ошибок, оказалось приемлемое соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок — 13/16. А Александрова закончила партию с семью виннерами и 19 невынужденными, в том числе с пятью двойными, а процент попадания первой подачи у Екатерины составил 45%.

Во втором сете Александрова улучшила подачу, часто атаковала и смогла сравнять счёт по партиям. Двойных ошибок у неё по-прежнему было много (четыре против пяти в стартовом сете), зато и эйсов оказалось шесть, а баланс виннеров и невынужденных вышел в ноль — по 15. Екатерина во втором гейме сделала брейк, но в седьмом упустила преимущество, отдав подачу с 40:0. В восьмом гейме Кудерметова второй раз подряд спаслась с 0:40, теперь уже на подаче, и сравняла счёт — 4:4. Однако в концовке Александрова дожала соперницу. В 10-м гейме она использовала третий сетбол на приёме — 6:4 за 50 минут.

В решающей партии преимущество Александровой не вызывало сомнений. Екатерина ещё прибавила на подаче (71% попадания первой) и почти полностью устранила двойные ошибки (всего одна за сет). У Кудерметовой не было ни одного брейк-пойнта. И Александрова, взяв чужую подачу во втором и последнем геймах, оформила волевую победу — 5:7, 6:4, 6:2 за 2 часа 22 минуты.

В полуфинале Александрова сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (3), разгромившей Юань Юэ — 6:0, 6:4.

А на турнире WTA-500 в Лондоне 12-я ракетка мира Диана Шнайдер (5) в четвертьфинале сражалась с чемпионкой Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (2), занимающей восьмую строчку в мировом рейтинге. Шнайдер в первом матче уверенно победила Магдалену Френх (6:4, 6:1), а затем отметилась волевой победой над Кэти Бултер — 2:6, 6:3, 6:2. Киз, воспользовавшаяся bye в первом круге, во втором без особых проблем обыграла Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

Впервые Шнайдер и Киз встретились друг с другом в Майами в 2024 году, и тогда сильнее оказалась американка — 6:2, 6:4. Сегодня Диана также потерпела поражение. В первом сете Шнайдер играла значительно чище Киз (всего пять невынужденных ошибок против 24) и за счёт этого добилась победы. В начале матча американка могла повести 2:0, но во втором гейме упустила два брейк-пойнта. Начиная с этого момента россиянка перехватила инициативу и в итоге забрала пять геймов подряд, сделав на этом отрезке два брейка. В частности, в напряжённом пятом гейме Диана добилась своего с третьего брейк-пойнта, после чего подтвердила и второй брейк — 5:1. Скрытой «баранки» не получилось: в седьмом гейме Шнайдер упустила сетбол на приёме. Однако после этого Диана под ноль подала на партию — 6:2 за 37 минут.

Диана Шнайдер Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Во втором сете Киз перевернула ход игры. Американка прибавила на приёме, в целом стала чаще попадать, собирая виннеры вместо невынужденных, и Шнайдер не выдержала. В четвёртом гейме россиянка не удержала подачу, а шансов отыграться Мэдисон ей не предоставила — ни одного брейк-пойнта за всю партию. Диана боролась, в восьмом гейме отыграла сетбол, в девятом гейме могла выйти на брейк-пойнт, но при 30:30 в простой ситуации, выйдя в хафкорт, пробила в сетку. И уже на следующем мяче Киз сравняла счёт по партиям — 6:3 за 37 минут.

Мэдисон Киз Фото: Dan Istitene/Getty Images

В решающей партии Киз в третьем гейме забрала подачу соперницы. После этого Шнайдер из-за проблем с левой ногой запросила медицинский перерыв.

По возобновлении игры Диана нацелилась на обратный брейк, после череды «ровно» добралась до брейк-пойнта, однако Киз не позволила ей сравнять счёт. В восьмом гейме россиянка упустила ещё один брейк-пойнт, и американка так и осталась впереди. В 10-м гейме Мэдисон со второго матчбола подала на матч — 2:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 8 минут.

Турниры в Хертогенбосхе и Лондоне завершатся 15 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».