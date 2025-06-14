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Хертогенбосх-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Екатерина Александрова уступила Элисе Мертенс в полуфинале

Драма в Хертогенбосхе! Александрова потеряла 11 матчболов и обидно проиграла в полуфинале
Кирилл Плышевский
Екатерина Александрова уступила Элисе Мертенс
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Екатерина во второй раз в карьере уступила Элисе Мертенс.

В субботу, 14 июня, на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе проходят полуфинальные матчи. За выход в титульный поединок нидерландских соревнований боролась и 19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Её соперницей была бельгийка Элисе Мертенс, занимающая 25-е место в женской мировой табели о рангах.

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Первые два круга Александрова прошла без потери сетов. Она выбила из сетки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4) и Анну Блинкову (6:0, 7:5). А в четвертьфинале Екатерина одержала волевую победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счётом 5:7, 6:4, 6:2 за 2 часа 22 минуты.

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Отметим, что турнир в Хертогенбосхе является одним из самых любимых для Александровой. Она – двукратная чемпионка этих соревнований (2022, 2023). Напомним, в прошлом сезоне в полуфинале Хертогенбосха в российском дерби Екатерина уступила будущей победительнице Людмиле Самсоновой.

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А что же Мертенс? На пути к полуфиналу нидерландского турнира Элисе не отдала ни партии своим противницам. Представительница Бельгии последовательно переиграла болгарку Викторию Томову (6:4, 6:0), гречанку Марию Саккари (6:3, 6:0) и Юань Юэ из Китая (6:0, 6:4). Таким образом, Мертенс впервые в карьере пробилась в полуфинал Хертогенбосха и второй раз в сезоне шагнула в четвёрку сильнейших на уровне WTA-тура.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Александровой (1-0 на траве). Екатерина побеждала Элисе в Хертогенбосхе-2019, на Олимпиаде в 2021-м и в Дохе-2025. Мертенс же была сильнее в Линце-2020.

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Первый сет нового очного противостояния россиянка провела очень уверенно. Уже во втором гейме она добилась брейка. Для этого нашей именитой соотечественнице понадобилось три (!) попытки. На третьем брейк-пойнте очень затяжная и напряжённая перестрелка на задней линии закончилась острым переводом Элисе справа на линию, Александрова вытащила этот мяч самым краем ракетки, и у неё получился укороченный кросс навылет! Далее девушки уверенно брали геймы на своих подачах. В итоге в самой концовке Екатерине удалось принять на партию. В восьмом гейме бельгийка допустила несколько двойных ошибок, что привело к сетболу россиянки. Она оставила стартовую партию за собой — 6:2. Статистика сета: 10/5 у Александровой по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/7 – у Мертенс.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Marleen Fouchier/Imago/ТАСС

Екатерина продолжила давить соперницу. Уже во втором гейме новой партии 19-я ракетка мира вышла на двойной брейк-пойнт, однако Элисе отвела все угрозы. Затем у россиянки был ещё один шанс на приёме, но снова удача отвернулась от неё — 1:1. Далее спортсменки обменялись брейками — 2:2. В восьмом гейме сета Александрова в очередной раз в этой игре взяла чужую подачу — 5:3. Екатерина взвинтила темп в ходе перестрелки на задней линии и острым кроссом справа в угол корта добилась от Мертенс ошибки. Однако наша соотечественница не сумела подать на матч. Элисе добилась обратного брейка — 5:4 в пользу Александровой. На втором брейк-пойнте 25-я ракетка мира выполнила плотный кросс с форхенда в угол корта, после чего прострелила справа по линии навылет. Вскоре Екатерина позволила Мертенс восстановить статус-кво. Вторая сеяная упустила пять (!) матчболов на приёме в 10-м гейме — 5:5. К счастью, это обстоятельство никак не смутило россиянку. Свою подачу она забрала под ноль и снова вышла вперёд — 6:5. В 12-м гейме у Александровой снова были великолепные шансы закрыть встречу, но Элисе спасла ещё пять (!) матчболов. Судьба партии определялась на тай-брейке, где чуть удачливее оказалась Мертенс — 7:6 (9:7). На «теннисном пенальти» Элисе также ушла с матчбола! Статистика: 24/25 у россиянки, 12/15 — у бельгийки по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Элисе Мертенс

Элисе Мертенс

Фото: Marleen Fouchier/Imago/ТАСС

В решающей партии девушки долгое время брали геймы на своих подачах — 3:3. В седьмом гейме Екатерина первой оформила брейк. На первом же брейк-пойнте она атаковала. Мертенс отбивалась как могла, однако в итоге Александрова выполнила прекрасный резкий кросс справа навылет! Своё преимущество россиянка развить не сумела. Элисе тут же сравняла цифры на табло — 4:4. Следом бельгийка снова вышла вперёд в третьем сете — 5:4 в пользу Мертенс. А затем со второй попытки реализовала матчбол и одолела нашу соотечественницу со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:4 за 2 часа 49 минут. Элисе выиграла 23-й матч в сезоне-2025 и во второй раз в сезоне сразится в финале турнира WTA. В битве за свой 10-й трофей в карьере она сразится с лучшей из пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:10 МСК
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Соревнования в Хертогенбосхе завершатся в воскресенье, 15 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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