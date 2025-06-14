Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века

Нечасто увидишь драму, подобную той, что случилась в полуфинале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе. Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале играла с бельгийкой Элисе Мертенс.

Александрова забрала первый сет, а во второй партии дважды не смогла подать на матч. И всё бы ничего, однако в тех геймах она упустила по пять матчболов! На тай-брейке россиянка не использовала ещё один матчбол, и её соперница сравняла счёт по сетам. Таким образом, Екатерина не использовала целых 11 шансов закончить поединок в свою пользу. В решающей партии у Александровой не было возможностей оказаться в шаге от победы, а Мертенс хватило двух матчболов, чтобы оформить выход в финал, — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

И как тут не вспомнить встречу недельной давности — финал «Ролан Гаррос», в котором Янник Синнер играл с Карлосом Алькарасом. Итальянский теннисист тоже не смог закончить матч в свою пользу. Но у него было «всего» три матчбола. Так что Яннику до Екатерины далеко.

Излишне говорить, что в этом сезоне Мертенс стала первой теннисисткой, которой на пути к победе во встрече пришлось отыграть столько матчболов. Более того, это лишь второй случай в XXI веке, когда победительница спаслась с 11 матчболов. В одной из встреч «Ролан Гаррос» 2001 года венгерская теннисистка Жофия Губачи отметилась аналогичным достижением. По подсчётам журналиста Джилла Гросса, это рекордный показатель в Открытую эру. Также отмечается, что в 2001 году в Мадриде в одном из поединков 11 матчболов отыграла 15-летняя Светлана Кузнецова, для которой это был дебют в основной сетке на уровне WTA.

Сама Мертенс, кстати, славится тем, что может отыгрывать матчболы, пусть и не в таком количестве. К примеру, на US Open — 2023 она дважды выбиралась из непростых ситуаций. В первом круге того турнира бельгийка ушла с трёх матчболов в матче с Мирьям Бьёрклунд, а во втором — с двух во встрече с Даниэль Коллинз. Кроме того, в этом 10-летии Элисе спаслась с трёх матчболов в 1/4 финала Дубая-2021, когда её соперницей была Джессика Пегула, с шести — на US Open 2021 года (в матче с Ребеккой Петерсон в первом круге) и на Уимблдоне-2022, отыграв два матчбола в поединке с Панной Удварди во втором круге.

После матча Мертенс в интервью на корте призналась, что даже сбилась со счёта, отыгрывая матчболы.

– Всё ещё не верю. Сколько матчболов у неё было? Я сбилась со счёта… После первого сета поняла, что надо оставаться на корте настолько долго, насколько это возможно, что, думаю, у меня получилось. Рада, что удалось победить, я продолжала сражаться, продолжала верить в себя на протяжении всей игры.

— Кажется, у Александровой было 11 матчболов…

— Оу…

– Есть ощущение, что это был самый долгий женский матч здесь на траве. Как вам удалось справиться со всем этим?

– Я не знаю (улыбается). Честно, просто старалась играть в свой лучший теннис. Во втором сете я даже потеряла счёт, была очень сфокусирована, продолжала верить. Надеюсь, мне удалось вдохновить детей, которые смотрели этот поединок, – всегда надо продолжать верить в себя, – сказала бельгийка.

Было ли ранее что-то подобное? Российские болельщики со стажем наверняка вспомнят, как Андрей Чесноков в полуфинале Кубка Дэвиса 1995 года ушёл с девяти матчболов в противостоянии с немцем Михаэлем Штихом.

У мужчин рекорд XXI века принадлежит Райнеру Шюттлеру. Во втором круге Кицбюэля-2004 он ушёл с 10 матчболов в матче с Андреасом Сеппи — 3:6, 7:6 (15:13), 6:0. Во второй партии Шюттлер отыграл два матчбола в 10-м гейме (после 4:5, 15:40), два — в 12-м (5:6, 15:40) и ещё шесть — на тай-брейке (6:7, 8:9, 9:10, 10:11, 11:12 и 12:13).

В первом круге Рима-1976 Адриано Панатта отыграл 11 матчболов во встрече с Кимом Уориком — 3:6, 6:4, 7:6. Это рекорд Открытой эры (совпадает с женским), который в 1989 году повторили два игрока: Келли Джонс победил 6:7, 7:6, 7:6 Сэндона Столла в Монреале, а Саймон Юл одолел Гленна Мичибату (3:6, 7:6, 7:6) в Скенектади. 10 отыгранных матчболов на счету Альберто Мартина, который победил Адриана Войню в Бухаресте-1999.

В матчах в пятисетовом формате было четыре случая, когда игрок отыгрывал девять матчболов. Помимо вышеупомянутого матча Чеснокова, это достижение покорилось Кристофу Роже-Васслену («Ролан Гаррос» — 1982), Винсенту Спэйди («Ролан Гаррос» — 2004) и Нику Кирьосу (Уимблдон-2014).

Ник Кирьос на Уимблдоне-2014 Фото: Al Bello/Getty Images

Также стоит отметить интересное достижение Виджая Амритраджа. В Бреттон-Вудсе в 1973 году он сразу в трёх матчах успешно уходил с матчболов, и это единственный случай в Открытую эру. То же самое проделал Максим Мирный в Штутгарте в 2001 году, но с одним отличием — первый его поединок был не в основной сетке, а в квалификации.

Наконец, абсолютный рекорд был установлен в 1930 году. В матче Кубка Дэвиса США — Италия Уилмер Эллисон спас целых 18 матчболов во встрече с Джорджо де Стефани — 4:6, 7:9, 6:4, 8:6, 10:8. Два матчбола он отыграл в четвёртом сете, уступая 2:5, а ещё 16 — в решающем, уступая 1:5.

Что касается Мертенс, то её достижение не осталось незамеченным в социальных сетях.

«Екатерина просто не смогла найти корт, когда это было особенно важно», — отметили в социальной сети X (ранее Twiiter) в аккаунте WTA Russians, отслеживающем выступления российских теннисисток.

«Великое спасение. Элисе Мертенс одержала впечатляющую победу в матче с Александровой», — так прокомментировали исход встречи в Tennis Channel.

«Бельгийская теннисистка совершила чудо», — подчеркнули в We Are Tennis.

«Александрова упустила 11 матчболов? О господи», — написал журналист Крис Голдсмит.

«11… матчболов!» — такую лаконичную запись оставил шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер.