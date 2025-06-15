Мирра в одной половине с новой чемпионкой «РГ», у Медведева лёгкие соперники. Обзор сеток

В травяном сезоне начинаются по-настоящему крупные события – на ближайшей неделе пройдут «пятисотники» в Галле и Лондоне (мужские) и в Берлине (женский). Четвёртым соревнованием будет WTA-250 в Ноттингеме, на котором супертоповых игроков нет, хотя посмотреть и там найдётся на кого. Но давайте пойдём по порядку и начнём рассматривать сетки с «пятисотников».

Немецкая столица может похвастать целой россыпью звёзд – фактически это главный турнир недели в обоих турах. Оно и понятно, ведь в ATP Галле и Лондон соперничают друг с другом, а у Берлина равных конкурентов нет. Состав такой плотный, что 10-я ракетка мира, американка Эмма Наварро, даже не попала в восьмёрку сеяных. Из топ-10 не сыграет в Берлине только бывший лидер мирового рейтинга полька Ига Швёнтек, которая взяла паузу в выступлениях. Топ-4 посева (и рейтинга) стартуют со второго круга, а остальные сеяные, в том числе Мирра Андреева, начнут уже с 1/16 финала. Первой соперницей 18-летней россиянки будет другая теннисистка из Польши – Магдалена Френх. В этом сезоне Мирра уже обыгрывала её на харде (Australian Open) и на грунте (Мадрид). Самое время пойти за третьей победой на третьем покрытии.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

А во втором круге Андреевой может представиться возможность взять реванш у Аманды Анисимовой за поражение в Майами, случившееся после трофейного дубля (в Дубае и Индиан-Уэллсе). Американка в воскресенье, 15 июня, сразится в финале другого «пятисотника», Лондона, с Татьяной Марией, а затем встретится с Бьянкой Андрееску в первом круге Берлина. Кстати, победа Аманды над Чжэн Циньвэнь в полуфинале – на пользу Мирре, которая благодаря этому не сильно отстала от китаянки в рейтинге. То же относится и к победе Татьяны Марии (до замужества – Малек) над Мэдисон Киз в другом полуфинальном поединке.

В четвертьфинале Андреева может сыграть с Джессикой Пегулой, которая чуть-чуть не дошла до россиянки на аналогичной стадии «Ролан Гаррос» – там обеих сенсационно выбила француженка Лоис Буассон. Джессике для этого нужно одержать всего одну победу – либо над Людмилой Самсоновой, либо над Наоми Осакой. Ну а в полуфинале Мирра потенциально идёт на Кори Гауфф, недавно ставшую чемпионкой «Ролан Гаррос». При этом трава – пока худшее покрытие как для Гауфф, так и для Андреевой.

В верхней половине сетки аж три из шести пар первого круга составят победительницы квалификации. Кто-то из них точно выйдет на Арину Соболенко (1), кто-то – на Жасмин Паолини (4), а кто-то – на Елену Рыбакину либо Чжэн Циньвэнь (5). По последней паре стоит отметить, что Елена ведёт 2-1 по личным встречам и выиграла у китаянки в том числе по пути к титулу на Уимблдоне-2022. Ещё две уже известные пары: Диана Шнайдер против Донны Векич и Мэдисон Киз против Маркеты Вондроушовой. У Шнайдер и Векич за последний год были две упорные трёхсетовые битвы, причём Диана выиграла в финале Бад-Хомбурга-2024 на траве, а Донна взяла реванш на Australian Open этого года. Во втором круге победительница их поединка выйдет на сильнейшую в матче Киз – Вондроушова, а в четвертьфинале может сразиться с Паолини.

Турнир в Галле традиционно является местом притяжения россиян – в том плане, что в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдаётся ему, а не Queen’s Club в Лондоне. Так было и при старом календаре, когда Лондон и Галле считались хоть и престижными в плане истории, но мелкими в плане очков турнирами, стартовавшими на следующий день после финала «Ролан Гаррос», так остаётся и сейчас, когда травяной сезон стал на неделю длиннее, а эти два соревнования переехали на неделю вперёд и стоят посередине между «РГ» и Уимблдоном.

И Даниил Медведев, и Андрей Рублёв, и Карен Хачанов прибыли в Галле и попали в число сеяных. Также в квалификации здесь пытался играть Роман Сафиуллин, однако уступил уже в первом круге. Отметим, что турнир никто из них не выигрывал, и вообще единственным российским чемпионом Галле остаётся Евгений Кафельников, первенствовавший здесь трижды (1997, 1998, 2002). Ну а рекордсмен – Роджер Федерер, у которого даже был заключён контракт, обязывавший его всё время выступать здесь, а не в Лондоне. Швейцарец победил в Галле 10 раз.

Роджер Федерер Фото: Hu Chengwei/Getty Images

Медведев стартует встречей с Даниэлем Альтмайером, получившим уайлд-кард. Кроме поддержки домашних трибун, похвастать немцу, победившему за карьеру всего в 5 из 14 матчей на траве, фактически нечем. Во втором круге у россиянина – Кентен Алис или квалифаер, а в четвертьфинале по посеву на Даниила идёт Франсиско Серундоло, чьи навыки игры на травяных кортах довольно сомнительны (хотя мелкий турнир в Истбурне два года назад он как-то ухитрился выиграть). Рядом с Серундоло в сетке находится Стефанос Циципас, который и в свои лучшие сезоны на траве играл посредственно, а в этом году не блещет вообще нигде и упал уже в середину третьего десятка рейтинга. В полуфинале же Медведев потенциально может встретиться с посеянным вторым Александром Зверевым, что точно куда лучше, чем с первой ракеткой мира Янником Синнером, находящимся в другой половине сетки. Словом, с жеребьёвкой Даниилу здесь явно подфартило – нужно пользоваться этим шансом.

Два других россиянина в основной сетке идут друг на друга в четвертьфинале. Для этой встречи Андрею Рублёву нужно победить кого-то из квалификации, а следом – Педро Мартинеса или Томаса Мартина Этчеверри (у которых за карьеру пять выигранных матчей на траве на двоих). У Хачанова соперники куда серьёзнее – сначала Зизу Бергс, дошедший уже как минимум до финала Хертогенбосха, затем, скорее всего, Феликс Оже-Альяссим (либо квалифаер) с его убойной подачей. Если российское дерби состоится, то его победитель в полуфинале наверняка сыграет с Синнером.

В Лондоне первый номер посева получил Карлос Алькарас, два года назад завоевавший здесь свой первый титул на траве. Тогда это стало сюрпризом, однако чуть позже в том же 2023 году испанец стал чемпионом Уимблдона, а год спустя защитил титул на этом «Шлеме», так что сейчас Карлос является главным фаворитом любого турнира на травяных кортах. В первом круге он сразится с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной, у которого в эти выходные состоялась свадьба.

Карлос Алькарас Фото: Kate McShane/Getty Images for LTA

Подарки для Фокины у Алькараса на корте вряд ли предусмотрены, а первым более-менее серьёзным соперником для Карлоса выглядит Бен Шелтон или Райлли Опелка – на кого-то из них он может выйти в четвертьфинале. Что касается других топ-сеяных, то второй номер получил Джек Дрейпер, которому явно должна помогать и своя публика, третий – Тейлор Фриц, вышедший на этой неделе в финал Штутгарта (где встретится со Зверевым), а четвёртый – Хольгер Руне, для которого трава кажется наименее удобным покрытием. Датчанин попал в половину Карлоса, а американец, соответственно, оказался в одной половине с Джеком.

Отметим, что у мужчин это единственные «пятисотники» на траве – после них перед Уимблдоном состоятся лишь турниры ATP-250. В женском туре же через неделю пройдёт как WTA-250 в Истбурне, так и WTA-500 в Бад-Хомбурге.

На этом британском турнире из россиянок сыграет Анна Блинкова (плюс в финал квалификации пробилась Камилла Рахимова). Первой соперницей Блинковой станет сербка Ольга Данилович, а во втором круге она может встретиться с получившей второй номер посева Кларой Таусон, которая в этом сезоне уступила Мирре Андреевой в финале Дубая. А наиболее интересной парой первого круга выглядят Петра Квитова с Татьяной Марией – двукратная чемпионка Уимблдона (2011, 2014) против немки, которая на этой неделе уже сенсационно дошла до финала Лондона.