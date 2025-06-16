«Меня никогда так не любили». Откровенные слова Джоковича о Роджере, Рафе и не только

Новак рассказал о непростом пути на теннисную вершину и дал понять, что ещё даже не близок к завершению выступлений на корте.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович нечасто даёт большие и откровенные интервью. Новак решил сделать исключение для знаменитого хорватского футболиста и тренера Славена Билича, к которому пришёл в гости в подкаст.

В более чем часовой беседе Джокович рассказал о трудном пути на теннисную вершину, легендарном соперничестве с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, а также поделился дальнейшими карьерными планами.

Теннис является одним из самых дорогих видов спорта. Детям из необеспеченных семей не так просто получить должный уровень подготовки, чтобы в конечном счёте заниматься им на профессиональном уровне.

Новак Джокович с малых лет подавал большие надежды на корте, но не всё складывалось так просто для серба. В 1990-х на территории страны шла война. Отец будущей легенды тенниса Срджан Джокович – предприниматель и бывший лыжник, однако даже ему было проблематично найти средства для развития карьеры Новака в раннем возрасте.

Новак Джокович в 2004 году Фото: Ian Walton/Getty Images

Джокович признался, что в какой-то момент отцу пришлось брать деньги в долг у ростовщиков из мафии ради его поездок на юниорские турниры.

«Когда мне было 15 с половиной или 16 лет, я первый раз поехал в США. Я должен был сыграть на крупнейших турнирах в своей возрастной категории во Флориде – Orange Bowl, Prince Cup. Никогда до этого не были в США, мы из Сербии, у которой там не лучшая репутация, виза, проблемы. Я пропустил много турниров по юниорам, потому что не было денег. Мы просто не могли ездить. Когда отец не мог себе позволить поездку, то теннисный клуб немного помогал, редко – федерация. Денег особо не было. Думаю, тогда на перелёт, проживание и всё остальное надо было около $ 5 тыс. Нам нужна была эта сумма, просто чтобы мы смогли там прожить какое-то время. Тогда было практически невозможно найти где-то столько денег.

Отец рассказывал эту историю, не хочу его сейчас цитировать… Но он пошел к тем самым ростовщикам, преступникам, которые тогда были единственными, кто мог одолжить деньги под честное слово, под бешеные проценты. Он пошёл к ним за деньгами, объяснил, сколько нужно и зачем. Они спросили его, срочно ли, и он ответил, что да, потому что нам надо уезжать, потому что начинаются турниры. Тогда они ему сказали: «Хорошо, процент… 15-20%, но раз срочно, то будет 30%». А что он мог сделать? Он стиснул зубы, пожал руку и сказал: «Ладно, будь что будет, найду способ отдать». Это были очень тяжёлые времена. Там много историй, которые нельзя рассказывать публично… Погони на машинах и ещё многое другое, пока он пытался понять, как решить проблемы. В конце концов ему удалось всё вернуть, но это были по-настоящему тяжёлые ситуации. И к тому же я сам в своё время не знал об этой истории, потому что он скрыл её от меня».

Рискованные поступки Срджана Джоковича окупились. Новак стал суперзвездой тенниса. Он вклинился в соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. В конечном счёте именно Джокович стал самым успешным среди представителей «Большой тройки». У Новака 24 титула ТБШ с возможностью увеличить это число, в то время как уступающие ему Федерер (20) и Надаль (22) уже зачехлили ракетки.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Джокович всегда получал меньше любви и признания по сравнению с Рафой и Роджером, чувствуя себя кем-то вроде «нежеланного ребёнка», однако это делало его лишь сильнее на корте.

«Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был там быть. Я был маленьким парнем, третьим парнем, который пришёл и сказал: «Я стану номером один». Многим это не нравилось. Я продолжал играть и всё равно чувствовал себя нежеланным ребёнком, пятым колесом. Спрашивал себя: почему так? Мне было больно. Потом подумал, что фанаты примут меня, если я стану действовать по-другому. Однако и тогда этого не произошло. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее всегда старался жить с открытым сердцем и добрыми намерениями и в конечном счёте быть самим собой.

Я всегда уважал и Рафаэля, и Федерера, никогда не говорил о них ни единого плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Моё отношение к ним всегда было одинаковым, это их отношение ко мне изменилось. Я всегда смотрел на них с уважением. До сих пор воспринимаю их как людей, проложивших мне путь, особенно Федерера, который на шесть лет старше. Но в 2011 году я почувствовал холод и дистанцию с его стороны. Тогда я сказал себе: «Хорошо, без проблем». С Надалем я всегда ладил лучше. Возможно, потому что мы примерно одного возраста.

Для меня было очень особенным несколько раз обыграть Федерера на Уимблдоне и Надаля на «Ролан Гаррос». Это были их корты. Например, играть против Рафы на корте Филиппа Шатрье — это уникальный, неописуемый опыт. Чувствуется особая энергия, как будто всё вибрирует. Когда я выходил на матчи против Роджера и Рафы на их любимых кортах, я знал, что не получу особой поддержки. Поначалу это действительно влияло на меня. Я боролся с ними и с самим собой. Часто слышал, как люди говорили, что меня нужно провоцировать, чтобы я хорошо играл. В некоторых ситуациях это правда, но кто хочет оказаться на переполненном стадионе и быть освистанным? Я этого не хотел».

Федерер и Надаль уже не соперничают с Джоковичем. Сейчас главными конкурентами Новака являются молодые Карлос Алькарас и Янник Синнер. В последнее время Джоковичу приходится очень тяжело в противостоянии с ними. Последний титул на ТБШ серб взял на US Open – 2023, после чего шесть последующих мэйджоров остались за Синнером и Алькарасом.

В таких условиях у Новака периодически возникают мысли о завершении карьеры. Например, Джокович сделал очередной намёк об уходе из тенниса сразу после поражения от Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос». Однако списывать Джоковича со счётов пока точно не стоит.

Новак в подкасте Билича признался, что всерьёз думал зачехлить ракетку ещё в 2018 году с 12 титулами ТБШ в активе. Тогда Джокович неожиданно проиграл корейцу Чхун Хёну в четвертом круге Australian Open и страдал от травмы локтя. После раннего вылета с «Мастерса» в Майами серб расстался со своим тренером Андре Агасси, на сотрудничество с которым возлагал серьёзные надежды. Он сообщил всей команде и жене Елене, что намерен уйти из спорта.

Джокович поручил тогдашнему агенту Эдуардо Артальди уведомить всех спонсоров, включая бренд спортивной одежды Lacoste, что он собирается завершить карьеру. Новак пересмотрел решение после отдыха с семьёй в Доминиканской Республике. Серб понял, что ещё не сказал своего последнего слова на корте. Джокович вернулся и выиграл ещё 12 турниров «Большого шлема», превзойдя Надаля и Федерера.

Новак Джокович ещё не сказал своего последнего слова в теннисе Фото: Julian Finney/Getty Images

Сейчас 38-летний Новак переживает похожий момент. Периодически ему хочется всё бросить, однако очень быстро он осознаёт – время уходить ещё не пришло. Целью Новака остаётся Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе.

«Единственное, что у меня сейчас в голове и что даёт мне мотивацию — это Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года, возможность играть за Сербию и турниры «Большого шлема». Но даже «Большие шлемы» не в такой степени, как Олимпиада. Этот момент — нести флаг своей страны, жить в деревне вместе с лучшими олимпийцами — это и есть спорт. Те, кто не испытал этого, не могут до конца понять, но для спортсменов, которым выпала такая честь, это действительно нечто особенное», — признался Джокович.

Джоковичу на момент ОИ-2028 исполнится 41 год. Новак совершит настоящий подвиг, если будет играть на элитном уровне в столь солидном для спортсмена возрасте. Практически нет сомнений, что серб при желании сможет это сделать. Конечно, к тому времени штамповать победы на «Шлемах» в прежнем темпе вряд ли получится из-за Синнера и Алькараса, однако серб вполне способен играть на уровне топ-3 или хотя бы топ-5 рейтинга ATP. Взять вожделенный 25-й мэйджор Новаку тоже по силам. Возможно, уже на предстоящем Уимблдоне, который является одним из любимых турниров Джоковича.