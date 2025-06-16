Медведев одержал 20-ю победу в сезоне. Даниил за час «закрыл» немца с русскими корнями

В понедельник, 16 июня, на турнире ATP-500 в Галле стартовали матчи первого круга. Свой путь на престижных соревнованиях в Германии одним из первых начал и 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Его соперником был хозяин кортов Даниэль Альтмайер, ныне занимающий 52-е место в мужской мировой табели о рангах. Этот спортсмен интересен тем, что у него русские корни. Отец Даниэля, которого зовут Юрий, родом с Украины. Галина, мать Альтмайера, родилась в России.

Турнир в Галле проводится с 1993 года. Поначалу он относился к категории ATP-250, но с 2015-го увеличил свой статус до ATP-500. 10 раз чемпионом тут становился Роджер Федерер и ещё трижды доходил до финала. Три титула и одно поражение в финале на счету россиянина Евгения Кафельникова. Финалистами также были Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021, 2023) и Даниил Медведев (2022). Двое последних, а также Карен Хачанов заявлены и в нынешнем розыгрыше. Действующим чемпионом Галле является Янник Синнер, который попытается защитить титул.

Отметим, что Даниил уже провёл один турнир на траве в этом сезоне. На прошлой неделе чемпион US Open 2021 года в мужском одиночном разряде выступил в Хертогенбосхе, однако зачехлил ракетку уже на стадии 1/4 финала. Обидчиком Медведева стал 211-сантиметровый американец Райлли Опелка, попавший в основу в статусе лаки-лузера.

Счёт личных встреч Медведева и Альтмайера был 1-0 в пользу Даниила. Правда, играли они почти 10 лет назад — на «фьючерсе» в Швейцарии в 2016 году, на ковре в зале. Медведев тогда победил немца в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.

Вот и сейчас россиянин, что называется, сразу взял быка за рога и повёл с брейком — 1:0. На брейк-пойнте Даниэль вышел к сетке и пробил с лёта, но не попал в корт. Даниил подтвердил брейк — 2:0. Медведев мог взять ещё одну подачу противника, однако не воспользовался своим шансом в третьем гейме. Альтмайер после подачи выскочил к сетке и добил мяч с лёта — 2:1 в пользу нашего соотечественника. Далее спортсмены брали геймы на своих подачах. А в самой концовке Даниил принял на сет — 6:3 за 30 минут. Местный любимец хоть и пытался навязать борьбу, но слишком много у него было брака. Статистика партии: 9/9 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Альтмайера, 9/6 – у Медведева.

Даниил Медведев Фото: Orange Pictures/Imago/ТАСС

Во втором сете у Медведева также не возникло никаких проблем. На этот раз Даниил сделал брейк в четвёртом гейме — 3:1. Первый шанс на приёме россиянин не реализовал, а на втором недолгий обмен ударами завершился ошибкой немца. В шестом гейме партии 11-я ракетка мира заработал очередной брейк-пойнт в этом матче. Однако Даниэль отвёл угрозу, выполнив эйс — 4:2 в пользу Даниила. А далее Альтмайер получил возможность сделать обратный брейк, но не реализовал двойной брейк-пойнт. В итоге Медведев спокойно довёл начатое до конца и одолел представителя Германии со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 3 минуты.

Таким образом, Даниил одержал 20-ю победу в сезоне. Отметим, что уже девятый сезон подряд россиянин выигрывает как минимум 20 встреч в календарном году (2017-2025). Это 19-я победа Медведева над немцами с Уимблдона-2021 (при двух поражениях). Далее наш соотечественник сразится с лучшим из пары Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Соревнования в Галле завершатся в воскресенье, 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».