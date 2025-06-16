Кафельников предлагает давать очки за победы над топами. Нужна ли революция в теннисе?

За что мы любим теннис? Конечно, за красивые розыгрыши, страсть и борьбу характеров. А ещё – за сенсационные победы малоизвестных игроков над звёздами. Но задумывались ли мы о том, насколько эти спортивные подвиги достойно оцениваются с точки зрения рейтинга? Давайте разберём идею знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова о дополнительных бонусах за каждого поверженного топ-игрока.

Победа над Миррой, которая вызвала бурю

В четвертьфинале недавнего «Ролан Гаррос» российская теннисистка Мирра Андреева, занимавшая на тот момент шестое место в рейтинге, потерпела поражение от 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон. Проигрыш стал неожиданностью для всего теннисного сообщества, ведь Андреева считалась фаворитом. Молодые и перспективные игроки, такие как Буассон, появляются каждый год, однако им непросто пробиваться сквозь дебри рейтингов. Поэтому их победы над теннисистами из топ-10 — редкость.

Мирра Андреева Фото: Adam Pretty/Getty Images

Эту мысль развил двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников. Он заявил, что теннисисты, занимающие низкие позиции в рейтинге, должны получать бонусные очки в случае побед над топами. Его поддержал бронзовый призёр Олимпиады-1988, бывшая четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт. Спортсмены обсудили этот вопрос в социальной сети.

Кафельников: И вновь! Я убеждён, что, если 361-я ракетка мира (имеет в виду француженку Лоис Буассон, которая сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, в частности одолев третью и шестую ракетки мира. — Прим. «Чемпионата») обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!

Гилберт: Согласен на 1000%! Мне нравилась система бонусных очков, особенно на небольших турнирах. Если ты выигрываешь турнир категории 250 или 500 без побед над сильными соперниками, ты не должен получать дополнительные очки. А если выигрываешь такой турнир и побеждаешь, скажем, четырёх соперников из топ-20, в том числе двоих из топ-10, то ты должен получать значительно больше очков. То же самое и на «Шлемах».

Кафельников: С учётом того, как сейчас играют Синнер или Соболенко, победить их на любом турнире — сложнейшая задача даже для соперников из топ-10! А теперь представьте, что это сделает кто-то из-за пределов топ-50 или топ-100! Что-то здесь неправильно и несправедливо.

Гилберт: Если честно, я не понимаю, почему от этой системы так быстро отказались. Считаю, что её нужно вернуть хотя бы в пробном режиме.

Евгений Кафельников Фото: РИА Новости

Идея с особым подсчётом рейтинга не нова. Рассказываем, как очки начислялись раньше, почему от этой системы отказались, и нужно ли её возобновлять.

Формирование рейтинга

Первый рейтинг ATP появился в 1973 году. Предпосылкой послужило то, что до этого рейтинги теннисистов создавали национальные комитеты и федерации. Случалось так, что первое место могли делить сразу несколько спортсменов, а сами списки формировались из личных и национальных предпочтений каждой федерации. Из-за этого игроков на турниры приглашали по критерию «звёздности» — преимущество было у того, кто был популярнее, а новым талантам было сложнее пробиться.

Создание рейтинга стало большим вкладом в развитие тенниса. Изначально формула подсчёта очков была следующая: сумма очков, накопленных теннисистом за год, делилась на количество сыгранных турниров. Также начислялись очки за победу над любым сеяным игроком. Однако эта система была несовершенной. Ввиду отсутствия интернета списки публиковались нерегулярно, поэтому возникали проблемы с фиксацией результатов спортсменов.

Так, в 1990 году произошли изменения. Теперь учитывались только 14 лучших результатов теннисиста за год. Вместе с новой системой стали начисляться и очки за победу над спортсменами из топ-рейтинга:

за выигрыш у теннисиста №1 — 50 очков;

№2 — №5 — 45 и так далее;

№75 — 100 — 3;

№150 — 200 — 1.

Об этом упоминал Евгений Кафельников, говоря про победу 361-й ракетки мира над шестой.

Но здесь были и минусы:

При определении сильнейшего невозможно было не учитывать провальные выступления. Терялась ценность турниров «Большого шлема», ведь можно было плохо выступить на них или вообще не участвовать, но победить на остальных турнирах, заняв всё равно первое место в рейтинге по итогам сезона. Теннисисты стали отказываться от участия в турнирах, где выступали сильные игроки, чтобы заведомо не портить свою статистику. Вместо этого они выбирали соревнования ниже по значимости, чтобы шансы победить были больше. В этом случае теннисисту не нужно тратить силы на основных турнирах, потому что недостающие очки он сможет добрать на второстепенных.

Актуальный порядок начисления очков

Однако, ввиду вышеупомянутых недостатков, в 2000 году ATP реформировала порядок начисления рейтинговых очков, сделала систему более понятной, универсальной и равноценной по отношению как к статусу турниров, так и к игрокам. О намерении впервые заявил исполнительный директор ATP Марк Майлз перед финалом «Мастерса» в Риме-1997.

Реформа окончательно определила обязательные для участия соревнования: четыре турнира «Большого шлема» и девять «Мастерсов», а также пять выступлений на любых остальных турнирах. За победу на «Шлеме» присваивалась 1000 очков, на «Мастерсе» — 500, на остальных турнирах — 250 и так далее. За поражение в первом круге турнира давали пять очков, а бонусные очки за победу над топами отменили совсем.

В 2009 году систему снова усовершенствовали: удвоили количество очков (теперь за «Шлем» присуждалось 2000, а за «Мастерс» – 1000), «Мастерсы» официально получили названия ATP-1000, ATP-500, ATP-250, и в рейтинге ещё дополнительно учитывался итоговый турнир ATP World Tour Finals.

До недавнего времени вопрос о возвращении начисления бонусных очков за победу над теннисистами из топ-10 и топ-20 не поднимался, но комментарии Евгения Кафельникова и Брэда Гилберта породили дискуссию.

Преимущества и недостатки возможных изменений

Нужно ли возвращать такой формат? С одной стороны, это стало бы отличной мотивацией как для теннисистов не из топ-100, так и для начинающих спортсменов. Кроме того, повысился бы интерес к турнирам, ведь победы над топовыми игроками привлекают внимание болельщиков. Распределение очков было бы справедливее — такая система максимально точно отражала бы реальный уровень теннисистов и их успехи.

Вернёмся к словам Гилберта, который предложил начислять больше очков за победы над сильными соперниками даже на небольших турнирах. Это было бы справедливо.

С другой стороны, начисление дополнительных очков за победу над топами может значительно исказить рейтинг. Во-первых, как поступать игрокам, которые уже находятся в топ-10 и топ-20? Так как систему присвоения очков нужно будет применять только к тем, кто находится за пределами топ-100, это будет несправедливо по отношению к сильным спортсменам. У них не будет возможности получать дополнительные очки. Во-вторых, потеряется ценность побед в целом, даже над игроками из топ-50 и далее. Ведь важнее будет победить кого-то из десятки или двадцатки. Игроки будут больше ориентироваться именно на такие противостояния, вместо того чтобы стремиться к стабильности во всех матчах. В-третьих, рейтинг станет зависеть от того, насколько часто теннисист выигрывает у сильных соперников, а не от общих результатов. Может получиться так, что выше будет тот, кто чаще играет с топами, а не тот, кто стабильно выступает на турнирах.

Пока тема с бонусными очками за победы над топами только зарождается, и нет никаких данных, что организации, отвечающие за рейтинг, прислушаются к этим мнениям. Но кто знает, как будет всё развиваться дальше, если подобные сенсационные победы, такие как успех 361-й ракетки мира Буассон в матче с Миррой Андреевой, мы сможем наблюдать чаще.