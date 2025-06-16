Мирра спорила, плакала и сенсационно проиграла. Андреева получила «баранку» в Берлине

На этой неделе в Берлине стартовал травяной турнир категории WTA-500. Это соревнование является одним из старейших в мире. Изначально оно проходило в Гамбурге и на грунте — первый розыгрыш состоялся в 1896 году. С 1979-го турнир сменил город, но не покрытие. В Берлине теннисистки соревновались до 2008 года. Затем случилась пауза длиною в 13 лет, а с сезона-2021 турнир в столице Германии проводится на траве.

Первой россиянкой, добравшейся до финала Берлина, стала Надежда Петрова, которая в 2005 году уступила Жюстин Энен в титульном матче. На следующий год Петрова взяла реванш у соперницы, в 2007-м в шаге от трофея остановилась Светлана Кузнецова, а в финале-2008 Динара Сафина одержала волевую победу над Еленой Дементьевой. Первой чемпионкой обновлённого Берлина стала Людмила Самсонова, которая в финале 2021 года взяла верх над Белиндой Бенчич. А в минувшем сезоне Анна Калинская в решающем матче уступила Джессике Пегуле.

Турнирная сетка Берлина в этом году впечатляет. Из топ-13 рейтинга WTA в столицу Германии не приехала только Ига Швёнтек. Первые четыре номера посева и, как следствие, bye в первом круге получили Арина Соболенко, Кори Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паолини — в соответствии с положением в мировой классификации. В основную сетку заявились три россиянки, а именно Мирра Андреева (6), Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

И 18-летней Андреевой выпало играть в первый соревновательный день. Мирра только сейчас открыла травяной сезон. На «Ролан Гаррос» она дошла до четвертьфинала, а на минувшей неделе не выступала. Соперницей юной россиянки в первой встрече стала полька Магдалена Френх, 25-я ракетка мира. В первую неделю травяного сезона Френх сражалась в Лондоне, и там ей удалось провести лишь один матч. Польская теннисистка в первом круге уступила Диане Шнайдер — 4:6, 1:6. С Андреевой Магдалена ранее встречалась уже дважды, и в обеих встречах, на Australian Open и в Мадриде, победила Мирра. Сегодня Андреева сенсационно уступила, при том что до поединка шансы соперниц оценивались как 81 на 19 в пользу россиянки.

В стартовых геймах Френх демонстрировала безошибочную игру, а вот Андреева, хорошо подававшая, допускала при этом неточности в обменах. В третьем гейме это привело к тому, что россиянка на подаче взяла только один розыгрыш и позволила сопернице сделать брейк. В четвёртом гейме, продолжавшемся более 10 минут, теннисистки крепко сцепились на подаче польки. Мирра выходила на брейк-пойнты, теряла их, но не сдавалась и была вознаграждена. С шестого брейк-пойнта она смогла добиться обратного брейка — 2:2.

На этом Андреева не остановилась и довольно быстро добилась победы в сете, хотя в пятом гейме ей пришлось серьёзно посражаться за подачу. Мирра стала попадать, а её соперница в основном ошибалась. После 2:2 россиянка забрала ещё четыре гейма подряд, приняв на партию в восьмом гейме, — 6:2 за 42 минуты. В последнем гейме Френх спаслась с 0:40, однако на четвёртом брейк-пойнте Андреева удачно укоротила. Невынужденных ошибок у Мирры оказалось почти столько же, сколько и у Магдалены (15 против 16), а по активно выигранным очкам россиянка явно превосходила польку — 12 против трёх.

Второй сет Андреева начала не так, как хотелось. В первом гейме россиянка отдала подачу, после чего в сердцах запустила мяч на трибуны, за что получила предупреждение. Френх, подтверждая брейк, отподавала под ноль — 2:0. Андреева в эти минуты нервничала, и если третий гейм ей удалось спасти — Мирра отыграла все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, — то в пятом гейме она подариле польке ещё один брейк, и та повела 4:1.

Несмотря на неудачное развитие событий в этой партии, Андреева не собиралась опускать руки. Один брейк она отыграла сразу же, а второй — уже ближе к концу сета. Френх подавала на сет при 5:4, но Мирра отдала лишь одно очко на приёме и сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме случился спорный момент. Андреева при 40:40 отразила мяч и попыталась остановить розыгрыш, подняв палец вверх — мол, аут. Однако судья на вышке не заметила этого и дала доиграть, и очко взяла Френх. Видя это, Мирра пошла объясняться с судьёй, но та оставалась непреклонной и не стала активировать hawk-eye. Гейм этот россиянка на четвёртом брейк-пойнте проиграла и расплакалась на переходе.

Мирра Андреева плачет Фото: Кадр из трансляции

Со второй попытки Френх подала на партию — 7:5 за 1 час 1 минуту. Полька и в этом сете уступила Андреевой по виннерам (11 против 14), однако невынужденных ошибок у россиянки было гораздо больше (23 против 15).

Такого удара Мирра не выдержала, а Магдалена, наоборот, воодушевилась. Андреева провалила первые геймы решающей партии. Вновь посыпались ошибки (в том числе двойные, которых в этом матче оказалось восемь — много), а у польки, как назло, ещё и залетало всё. Френх брала гейм за геймом, а Мирра лишь в пятом гейме смогла выйти хотя бы на «ровно», но и в этом случае отдала подачу.

При 5:0 полька подавала на матч. Андреева вышла на брейк-пойнт, но не использовала его, и Френх закончила встречу «баранкой», оформив со второго матчбола сенсационную победу, — 2:6, 7:5, 6:0 за 2 часа 11 минут.

Это первая «баранка» для Андреевой с октября 2024 года. Тогда в финале Нинбо Мирра проиграла Дарье Касаткиной — 0:6, 6:4, 4:6.

Во вторник, 17 июня, Людмила Самсонова в первом круге сыграет с Наоми Осакой, а Диана Шнайдер — с Донной Векич. Турнир в Берлине завершится 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».