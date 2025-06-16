Ещё одна теннисная мама завоевала титул! 37-летняя немка с двумя детьми бьёт рекорды

Радуемся за Татьяну Марию и других игроков WTA, удачно вернувшихся в тур после родов.

Женский теннис с каждым годом пополняется удивительными достижениями спортсменок, которые успевают всё. Они отлично справляются с особенностями жизни в туре и личной жизнью за его пределами.

В воскресенье ещё одну вдохновляющую историю своим выступлением написала Татьяна Мария. 37-летняя немка выиграла крупнейший в карьере турнир серии WTA-500 в Лондоне!

Мария сначала прошла через квалификацию, а затем переиграла сразу четырёх соперниц из топ-20: Каролину Мухову, Мэдисон Киз, Елену Рыбакину и Аманду Анисимову. Победу немка отпраздновала с мужем и двумя дочками: 11-летней Шарлоттой и четырёхлетней Сесилией. Со старшей Татьяна даже хочет выступить в паре. «Шарлотте исполнится 12 в конце года, а выступать на профессиональном уровне можно будет с 14 лет. Предстоит ждать ещё несколько лет, прежде чем мы сможем приблизиться к этому, но это моя мечта. Я бы с удовольствием играла с ней в парном разряде на турнире.

Это и её мечта тоже. Если она справится, если я продолжу наслаждаться игрой в теннис, я с удовольствием продолжу соревноваться, пока не смогу выступать с ней в парном разряде», — приводит слова Марии Punto de Break.

Татьяна Мария с семьёй после победы в Лондоне Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Немка стала самой возрастной победительницей турнира WTA с 2020 года, когда 38-летняя Серена Уильямс завоевала трофей на соревнованиях в Окленде.

Женский тур гордится целым рядом впечатляющих возвращений теннисисток, родивших детей, а затем победивших на крупных турнирах в новом статусе мамы.

Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг

Первыми спортсменками в Открытой эре, выигравшими крупные титулы после рождения ребёнка, стали австралийки Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг. Корт родила первенца, сына Дэниела, в 1972 году. К работе австралийка вернулась меньше чем через полгода, а новые трофеи на мэйджорах взяла уже в 1973-м (Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США). Ещё через год на свет появился второй ребёнок Маргарет, дочь Марика.

Гулагонг родила первую дочку Келли в мае 1977-го. Ивонн потребовалось всего несколько месяцев, чтобы вернуться на корт. Уже в декабре того же года она выиграла Australian Open, а в 1980-м победила ещё и на Уимблдоне.

Ким Клейстерс

Пример бельгийки Клейстерс – один из самых ярких и известных в XXI веке. Ким ушла в декрет в статусе чемпионки лишь одного ТБШ (US Open – 2005). В феврале 2008 года в семье теннисистки и баскетболиста Брайана Линча родилась дочь Джада. После недолгого восстановления Клейстерс вернулась, а её результаты пошли в гору: через год, в сезоне-2009, она вновь выиграла Открытый чемпионат США и отпраздновала победу уже с маленькой дочкой рядом. И мы до сих пор помним эти трогательные кадры.

Ким Клейстерс с дочкой Джадой на US Open — 2009 Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Елена Веснина и Вера Звонарёва

Ещё одна воодушевляющая история – олимпийская медаль Елены Весниной после рождения первой дочери Елизаветы. Ещё в 2018-м Веснина впервые стала мамой, а уже в 2021-м сыграла легендарный финал в миксте на Олимпиаде. Тогда Елена в дуэте с Асланом Карацевым уступила Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой. Но всё же такую ценную, героическую серебряную медаль Веснина смогла заполучить после рождения ребёнка. После родов в спорт возвращалась и другая россиянка – Вера Звонарёва. В 2016-м у теннисистки появилась на свет дочь Эвелина, а в 2018-м она завоевала титул в парном разряде. Всего после родов Вера взяла в паре 10 трофеев. Один из них – на US Open – 2020, другой – на Итоговом-2023.

Серена Уильямс

Легендарная американка – ещё одна героиня WTA-тура. В сентябре 2017 года Серена родила первенца, дочь Алексис Олимпию Оганян. В этом же сезоне, на Australian Open, Уильямс завоевала титул, будучи беременной.

Через полгода после родов Серена вернулась, поиграла ещё до US Open – 2022 и взяла титул серии-250 в Окленде.

Виктория Азаренко

Белоруска – одна из самых успешных действующих теннисисток-мам. В 2016-м году Азаренко родила сына Лео, а в 2020-м выиграла турнир в Цинциннати – взяла свой четвёртый титул на уровне WTA-1000. Да, в тот год «тысячник» проходил в скомканном «ковидном» формате, в Нью-Йорке, без финала из-за травмы Наоми Осаки.

Но всё же усилий к этой победе Виктория приложила очень много. Сейчас вместе с сыном она продолжает ездить по турнирам и играть не только в одиночке, но и в паре.

Виктория Азаренко с сыном Лео Фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Белинда Бенчич и Элина Свитолина

Из тех, кто воспитывает ребёнка и продолжает бороться на высоком уровне, точно выделяются Элина Свитолина (14-я ракетка мира) и Белинда Бенчич (35-я ракетка мира). Украинка родила дочь в 2022-м году, а швейцарка – в апреле 2024-го. При этом обе в текущем сезоне выиграли по титулу: Элина – на турнире серии WTA-250 в Руане, в Белинда – на «пятисотнике» в Абу-Даби.

Сводная таблица достижений теннисных мам в одиночном разряде:

Теннисистка Количество титулов до рождения ребёнка Количество титулов после рождения ребёнка Маргарет Корт 21 на ТБШ 3 на ТБШ Ивонн Гулагонг 5 на ТБШ 2 на ТБШ Ким Клейстерс 34 7 Татьяна Мария 0 4 Линдсей Дэвенпорт 53 2 Элина Свитолина 16 2 Лаура Аррайя 2 2 Сибилл Баммер 0 2 Серена Уильямс 72 1 Виктория Азаренко 20 1 Белинда Бенчич 8 1 Екатерина Володько 1 1 Патрисия-Мария Циг 0 1

И теперь WTA и современное общество делают всё, чтобы таких удивительных историй теннисных мам становилось с каждым годом как можно больше.