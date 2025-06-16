Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Истории теннисисток, вернувшихся после рождения детей: Татьяна Мария, Виктория Азаренко, Белинда Бенчич, Элина Свитолина

Ещё одна теннисная мама завоевала титул! 37-летняя немка с двумя детьми бьёт рекорды
Арина Полуянова
Ещё одна теннисная мама завоевала титул!
Аудио-версия:
Комментарии
Радуемся за Татьяну Марию и других игроков WTA, удачно вернувшихся в тур после родов.

Женский теннис с каждым годом пополняется удивительными достижениями спортсменок, которые успевают всё. Они отлично справляются с особенностями жизни в туре и личной жизнью за его пределами.

В воскресенье ещё одну вдохновляющую историю своим выступлением написала Татьяна Мария. 37-летняя немка выиграла крупнейший в карьере турнир серии WTA-500 в Лондоне!

Мария сначала прошла через квалификацию, а затем переиграла сразу четырёх соперниц из топ-20: Каролину Мухову, Мэдисон Киз, Елену Рыбакину и Аманду Анисимову. Победу немка отпраздновала с мужем и двумя дочками: 11-летней Шарлоттой и четырёхлетней Сесилией. Со старшей Татьяна даже хочет выступить в паре. «Шарлотте исполнится 12 в конце года, а выступать на профессиональном уровне можно будет с 14 лет. Предстоит ждать ещё несколько лет, прежде чем мы сможем приблизиться к этому, но это моя мечта. Я бы с удовольствием играла с ней в парном разряде на турнире.

Это и её мечта тоже. Если она справится, если я продолжу наслаждаться игрой в теннис, я с удовольствием продолжу соревноваться, пока не смогу выступать с ней в парном разряде», — приводит слова Марии Punto de Break.

Татьяна Мария с семьёй после победы в Лондоне

Татьяна Мария с семьёй после победы в Лондоне

Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Немка стала самой возрастной победительницей турнира WTA с 2020 года, когда 38-летняя Серена Уильямс завоевала трофей на соревнованиях в Окленде.

Женский тур гордится целым рядом впечатляющих возвращений теннисисток, родивших детей, а затем победивших на крупных турнирах в новом статусе мамы.

Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг

Первыми спортсменками в Открытой эре, выигравшими крупные титулы после рождения ребёнка, стали австралийки Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг. Корт родила первенца, сына Дэниела, в 1972 году. К работе австралийка вернулась меньше чем через полгода, а новые трофеи на мэйджорах взяла уже в 1973-м (Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США). Ещё через год на свет появился второй ребёнок Маргарет, дочь Марика.

Гулагонг родила первую дочку Келли в мае 1977-го. Ивонн потребовалось всего несколько месяцев, чтобы вернуться на корт. Уже в декабре того же года она выиграла Australian Open, а в 1980-м победила ещё и на Уимблдоне.

Ким Клейстерс

Пример бельгийки Клейстерс – один из самых ярких и известных в XXI веке. Ким ушла в декрет в статусе чемпионки лишь одного ТБШ (US Open – 2005). В феврале 2008 года в семье теннисистки и баскетболиста Брайана Линча родилась дочь Джада. После недолгого восстановления Клейстерс вернулась, а её результаты пошли в гору: через год, в сезоне-2009, она вновь выиграла Открытый чемпионат США и отпраздновала победу уже с маленькой дочкой рядом. И мы до сих пор помним эти трогательные кадры.

Ким Клейстерс с дочкой Джадой на US Open — 2009

Ким Клейстерс с дочкой Джадой на US Open — 2009

Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Елена Веснина и Вера Звонарёва

Ещё одна воодушевляющая история – олимпийская медаль Елены Весниной после рождения первой дочери Елизаветы. Ещё в 2018-м Веснина впервые стала мамой, а уже в 2021-м сыграла легендарный финал в миксте на Олимпиаде. Тогда Елена в дуэте с Асланом Карацевым уступила Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой. Но всё же такую ценную, героическую серебряную медаль Веснина смогла заполучить после рождения ребёнка. После родов в спорт возвращалась и другая россиянка – Вера Звонарёва. В 2016-м у теннисистки появилась на свет дочь Эвелина, а в 2018-м она завоевала титул в парном разряде. Всего после родов Вера взяла в паре 10 трофеев. Один из них – на US Open – 2020, другой – на Итоговом-2023.

Материалы по теме
Олимпийская медаль на день рождения. Трудный путь российской теннисной пары к серебру
Олимпийская медаль на день рождения. Трудный путь российской теннисной пары к серебру

Серена Уильямс

Легендарная американка – ещё одна героиня WTA-тура. В сентябре 2017 года Серена родила первенца, дочь Алексис Олимпию Оганян. В этом же сезоне, на Australian Open, Уильямс завоевала титул, будучи беременной.

Через полгода после родов Серена вернулась, поиграла ещё до US Open – 2022 и взяла титул серии-250 в Окленде.

Виктория Азаренко

Белоруска – одна из самых успешных действующих теннисисток-мам. В 2016-м году Азаренко родила сына Лео, а в 2020-м выиграла турнир в Цинциннати – взяла свой четвёртый титул на уровне WTA-1000. Да, в тот год «тысячник» проходил в скомканном «ковидном» формате, в Нью-Йорке, без финала из-за травмы Наоми Осаки.

Но всё же усилий к этой победе Виктория приложила очень много. Сейчас вместе с сыном она продолжает ездить по турнирам и играть не только в одиночке, но и в паре.

Виктория Азаренко с сыном Лео

Виктория Азаренко с сыном Лео

Фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Белинда Бенчич и Элина Свитолина

Из тех, кто воспитывает ребёнка и продолжает бороться на высоком уровне, точно выделяются Элина Свитолина (14-я ракетка мира) и Белинда Бенчич (35-я ракетка мира). Украинка родила дочь в 2022-м году, а швейцарка – в апреле 2024-го. При этом обе в текущем сезоне выиграли по титулу: Элина – на турнире серии WTA-250 в Руане, в Белинда – на «пятисотнике» в Абу-Даби.

Материалы по теме
Родила дочь и сразу выиграла крупный титул. Ещё одна теннисная мама феерит на корте
Родила дочь и сразу выиграла крупный титул. Ещё одна теннисная мама феерит на корте

Сводная таблица достижений теннисных мам в одиночном разряде:

ТеннисисткаКоличество титулов до рождения ребёнкаКоличество титулов после рождения ребёнка
Маргарет Корт21 на ТБШ3 на ТБШ
Ивонн Гулагонг5 на ТБШ2 на ТБШ
Ким Клейстерс347
Татьяна Мария04
Линдсей Дэвенпорт532
Элина Свитолина162
Лаура Аррайя22
Сибилл Баммер02
Серена Уильямс721
Виктория Азаренко201
Белинда Бенчич81
Екатерина Володько11
Патрисия-Мария Циг01

И теперь WTA и современное общество делают всё, чтобы таких удивительных историй теннисных мам становилось с каждым годом как можно больше.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android