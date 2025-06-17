«Победителей «Шлемов» в ближайшее время не будет». Кафельников – о российском теннисе

Евгений Кафельников — первый чемпион турнира «Большого шлема» из России/СССР во взрослом одиночном разряде и первый олимпийский чемпион, а также лидер мирового рейтинга. Сейчас он является вице-президентом Федерации тенниса России и помогает молодым игрокам. Мы поговорили с Евгением о главном российском трио в нынешнем туре (Медведеве, Рублёве и Хачанове), их перспективах и шансах успешно выступать на «Шлемах», а также о юном поколении игроков и проблемах, с которыми они сейчас сталкиваются.

«Мне видится, что теннис у Медведева сейчас не в приоритете»

– Давайте начнём с выступлений Даниила Медведева в последнее время. Как можете это всё оценить?

– Мне нечего добавить, кроме того, что уже говорил. Я вижу так, что у человека поменялись приоритеты. Мне видится, что теннис у него сейчас не в приоритете, поэтому никак не могу комментировать его результаты. Результат, который он показал, говорит сам за себя.

– Считаете, что приоритет у него сейчас сместился в сторону семьи, детей?

– Наверняка да. По моему убеждению, теннис у него не на первом месте, это 100%.

– Имеете в виду, что рождение второй дочки смазало ему предсезонную подготовку, по крайней мере?

– Не знаю, это вы у него должны спросить. Рождение второй дочери или что-то ещё. Вы спрашиваете, как я вижу, я говорю, что вижу так — что теннис у него сейчас в жизни не приоритет. Всё, точка.

Даниил Медведев с женой Фото: Из личного архива Даниила Медведева

– Что думаете по Андрею Рублёву и его сотрудничеству с Маратом Сафиным?

– Тоже никак не могу это комментировать. Не понимаю, какие у них договорённости, какого рода сотрудничество, что Андрей хочет от Марата получить в итоге. Мне видится, что это работает неидеально, как бы всем поклонникам Андрея не хотелось иного.

– Думаете, большой перспективы у этого сотрудничества нет?

– Я где-то читал, что у них договорённость только до конца «Ролан Гаррос» – кто-то из них об этом высказывался. Дальше не знаю. Наверное, это говорит само за себя. А что дальше будет – никто не знает, и я тем более этого не знаю.

Марат Сафин и Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

– А по Карену Хачанову что можете сказать?

– Карен выжимает из своих возможностей максимум. Видно, что он старается, однако для прорыва, чтобы вновь вернуться в первую десятку, чего-то не хватает. Не знаю чего. Эти вопросы нужно задавать Карену и людям, которые помогают ему в тренировочном процессе. Только они могут ответить. Я так вижу – предпосылки к тому, чтобы как-то улучшить свой рейтинг, безусловно, есть, но нужно делать что-то большее для достижения этого.

– У Карена ещё много обидных поражений, в том числе в этом сезоне, когда он бьётся, старается, два-три часа играет и в решающий момент проигрывает.

– Бывает и такое – стечение обстоятельств, фортуна немножко не способствует. Разные бывают ситуации. Однако упрекнуть его в том, что он не старается, не выкладывается на максимум, я не могу. По мне, он делает ровно столько, сколько может – наверное, даже больше своих возможностей, но, к сожалению, происходит то, что происходит.

«Звёздные дни Даниила прошли, и его победа на «Шлеме» будет сверхчудом»

– В целом как можете оценить то, что сейчас происходит с российским мужским теннисом? Можно ли назвать это началом серьёзного спада, или это всё-таки временные проблемы и в целом наш теннис должен быть в порядке?

– Если вы подразумеваете то, что у нас вновь появятся победители турниров «Большого шлема», то нет, этого в ближайшее время не будет. Я думаю, звёздные дни того же Даниила прошли, и это будет сверхчудо. Ещё раз говорю: он может добиться результата, только если радикально всё изменит. Это вы должны спрашивать у него, не у меня. Моё мнение таково – он сможет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит. А если ничего не изменит, то никуда не вернётся. Это зависит от него, захочет он или нет. Если не захочет, ничего не будет. И я на это повлиять не могу. Я глубоко убеждён в том, что, если Медведев захочет вернуться на былые позиции, когда он на регулярной основе конкурировал с ведущими теннисистами и всё время претендовал на победу на турнирах «Большого шлема», ему нужно изменить своё отношение, и точка.

С Рублёвым и Хачановым немножко другая история, потому что их потенциал более ограничен, чем у Медведева. Поэтому только титанические усилия смогут вернуть их на те рельсы, когда мы сможем рассуждать о том, что они 100% будут играть на второй неделе «Шлемов». В противном случае ничего хорошего не будет.

– По победам на «Шлемах», пожалуй, ещё и время немного упущено тем же Медведевым. И ему уже скоро 30 лет, и Синнер и Алькарасом появились и окрепли.

– Естественно, поезд уже давным-давно ушёл. Но в последний вагон можно впрыгнуть, если радикально изменить своё отношение – только в этом случае.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

– В общем, понятно, что о завершении карьеры, условной пенсии им в ближайшие годы думать рано, но и до больших титулов добраться будет уже очень сложно.

– Смотря что делать. Быть в сотне, участвовать в турнирах «Большого шлема» они смогут ещё энное количество лет.

– Вы же сами в своё время достаточно рано завершили карьеру, потому что не хотели, грубо говоря, болтаться в туре на каком-то среднем уровне.

– Всё правильно. Я слишком уважал себя и всё то, что отдал теннису, и ни в коем случае не хотел размазывать свои результаты. Но мы сейчас не обо мне говорим, а о наших действующих спортсменах.

«Делаем всё возможное, чтобы поезд не уходил от нас очень далеко»

– Давайте перейдём к нашим перспективам в плане будущих поколений. Там можете выделить кого-то из ребят? Вы ведь продолжаете плотно заниматься нашими юношами, насколько я понимаю.

– У нас есть ребята, которые потенциально могут играть. Они хорошо оснащены технически. Но работы – непочатый край. В связи с тем, что с нами произошло в последние 3,5 года, ребята не могут на регулярной основе выезжать в Европу и видеть, как развиваются их ровесники, к чему нужно стремиться. Да, мы выжимаем максимум из того, что перед нами стоит, через большие, титанические усилия, однако этого пока что недостаточно, к сожалению. Но ещё раз говорю: мы делаем всё возможное, чтобы ребята и девушки выезжали, соревновались, видели своих конкурентов. Ребята есть, однако нужно работать.

– То есть основная сложность сейчас в отсутствии прямых перелётов на европейские турниры и сопутствующих этому моментах?

– Естественно. Кто бы что ни говорил, ситуация стала намного сложнее, чем была раньше. Но, повторюсь, мы стараемся, все понимают ситуацию, все делаем всё возможное. Делаем всё возможное, чтобы поезд не уходил от нас очень далеко, иначе потом будет в 10 раз сложнее вернуть нам прежние позиции.

– А то, что в командных соревнованиях мы отстранены, в отличие от индивидуальных, насколько влияет?

– Это всё взаимосвязано. То, что мы не можем на первенства Европы, мира выезжать командой, конечно, это сказывается. Но все всё прекрасно понимают, всю сложность ситуации. Поэтому работаем, стиснув зубы.

– Кстати, те же Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг наверняка в определённом плане важны и полезны не только для молодёжи, но и для взрослых теннисистов?

– Безусловно, полезны. Всё, что связано с международными соревнованиями, очень полезно.

– По нашим юниорам кого-то из ребят конкретно можете назвать, выделить?

– Конкретно кого-то выделять сейчас не хочу. Вы откройте рейтинг ITF и сами увидите, кто на виду, кто играет, соревнуется, ездит. Всё станет понятно. А так кого-то выделять персонально не хочу. Все проделывают огромную работу, у каждого есть свои личные тренеры, которые тоже вкладываются. Есть тренеры сборной команды, следящие за каждым возрастом. Все занимаются одним общим делом.

– А по вашему племяннику — Евгению Кафельникову-младшему — можете что-то отдельно сказать? Какие у него успехи, перспективы?

– Работаем, тренируемся в поте лица. Стараемся улучшать свои позиции, набираться опыта. Это всё делаем, на месте не стоим.

– Я открывал рейтинг РТТ. Видел там, что если взять возраст до 17 лет, то ваш племянник 11-й, и сын Игоря Куницына на строчку выше.

– Ну да. И вы не забывайте, что племяннику 15 лет, поэтому Куницын и Кафельников в своей возрастной группе номер один и номер два.

Племянник Кафельникова — тоже Евгений Фото: Из личного архива Евгения Кафельникова

– В общем, для оценки перспектив на профессиональном уровне нужно ещё года два-три подождать хотя бы.

– Год как минимум, думаю. В следующем году уже всё более-менее ясно станет.

– Да и многие ведь по-разному раскрываются. Если взять того же Медведева, у него первые серьёзные успехи в 21-22 года пошли.

– Я не помню, но к 18-19 годам нужно уже быть в первой сотне рейтинга. Как-то так.

– Последний вопрос: можете сформулировать приблизительный рецепт для того, чтобы вырастить чемпиона «Шлема» в мужском теннисе?

– Есть только один рецепт – стремление и желание выполнять работу через не могу. Если юниор или юниорка не готовы справляться с трудностями, то результата не будет. Если через трудности проходит, понимает, что да, тяжело, но сейчас я приложу чуть больше усилий, через не могу выполню задание, пробегу лишний километр кросса – тогда придёт успех. Это самый простой и одновременно самый тяжёлый рецепт, который подвластен лишь единицам.

– А тренеры, инфраструктура и прочие моменты…

– Это всё второстепенно, менее важно.