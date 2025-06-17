Побеждал Рублёва и Хачанова, а в детстве болел за Сафина. С кем сыграет Медведев в Галле

На «пятисотнике» в Галле приближается второй круг. На корт выйдет российский теннисист Даниил Медведев, занимающий ныне 11-е место в рейтинге. Это сейчас наивысшая позиция среди всех российских теннисистов. Соперником Медведева станет 28-летний француз Кентен Алис, находящийся на 48-й строчке.

В первом круге Даниил уверенно преодолел сопротивление немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3 всего за 1 час 4 минуты, одержав при этом 20-ю победу в сезоне.

Свою игру спортсмен оценил так: «Честно говоря, я чувствовал себя отлично. Думаю, что провёл добротный матч. В некоторых отрезках, где нужно было быть решительным, мне это удавалось. Я справлялся с моментами, когда требовалось отыгрывать брейк-пойнты и тому подобное, так что очень доволен своим поединком и с нетерпением жду следующего», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Что мы знаем о сопернике Медведева

В следующем матче Даниилу предстоит сыграть с французским теннисистом Кентеном Алисом. Он на старте турнира одолел соотечественника Бенжамена Бонзи (6:4, 6:4).

Кентен Алис в Галле Фото: Marijan Murat/Getty Images

Сейчас француз показывает свой лучший теннис. 47-е место в рейтинге — наивысшее в его карьере. Кентена отличает агрессивная игра: он рано встречает мячи и рискует, особенно на подаче, плотно играет на задней линии. Один из кумиров детства французского теннисиста — Марат Сафин, поэтому неудивительно, что его стиль схож с манерой игры легенды российского тенниса. Подобное поведение нередко доставляет проблемы другим игрокам. Алис едва не одолел 15-ю ракетку мира Хольгера Руне на прошлогоднем Уимблдоне. Француз из квалификации дошёл до третьего круга и в матче вёл 2:0 по сетам, но в итоге уступил датчанину. Через неделю он уже бился за титул в Гштааде — что стало первым выходом Кентена в финал на уровне ATP. Там он уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:1.

В 2022 году Алис и вовсе оказался лидером сезона по количеству выигранных матчей на «челленджерах». Он стал чемпионом турниров в По, Лилле и Исманинге.

Предыдущие матчи Медведева и Алиса

История встреч Медведева и Алиса не столь велика. Впервые во взрослом туре они встречались в 2015 году в 1/8 финала турнира серии «фьючерс» в Пуатье (Франция) на харде в зале. Алис праздновал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Во второй и последний раз спортсмены играли в 2023 году на «Мастерсе» в Майами. Даниил, сразу обозначив своё преимущество, уверенно прошёл Кентена в четвёртом круге турнира — 6:4, 6:2. Француз хоть и старался, однако не мог ничего противопоставить. Матч тогда был задержан более чем на три часа, и теннисисты выходили на корт практически в полночь по местному времени, что сказалось на их игре. Так что формально по личным встречам счёт сейчас — 1-1.

Игра Кентена Алиса в 2025 году не отличается стабильностью: его статистика по победам и поражениям — 11-12. На турнирах серии ATP-250 он максимум пробивался во второй круг, на Открытом чемпионате Австралии вылетел тоже во втором круге, а на недавнем «Ролан Гаррос» — своём любимом турнире — в третьем. Единственный раз француз обыграл теннисиста из топ-20 на «пятисотнике» в Дубае — это был россиянин Андрей Рублёв, а сам Алис в итоге дошёл до полуфинала.

Также на счету Алиса успешные матчи с такими спортсменами, как Карен Хачанов, Доминик Тим, Алекс де Минор, Ришар Гаске, Бен Шелтон и другие, поэтому недооценивать его точно нельзя. А со своим недавним соперником Бонзи Кентен выигрывал юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде, а на юниорском Открытом чемпионате США в одиночном разряде сражался в финале.

Наверняка Медведеву не будет просто в борьбе за выход в следующий круг Галле. Алис уже доказал, что способен на победы над сильными игроками. Соперник довольно непредсказуемый, к тому же находится сейчас в своей лучшей форме. Россиянину придётся проявить максимум концентрации на травяном корте и провести такой же отличный матч, как на старте турнира.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году пытается защищать титул.