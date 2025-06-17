Мирра и Медведев против Алькараса и Радукану: на US Open будет микст мечты в новом формате

Смешанный парный разряд на турнирах «Большого шлема» обычно не пользуется популярностью у топовых теннисистов-одиночников и болельщиков. Однако на Открытом чемпионате США всё будет иначе. Ранее в этом году организаторы объявили, что микст на US Open пройдёт в новом формате и займёт всего два дня, причём турнир будет проведён отдельно ото всех остальных разрядов, чтобы лучшие одиночники могли принять участие.

И заявочный список действительно впечатляет! Важное уточнение: из этих 16 пар лишь восемь лучших по суммарному одиночному рейтингу попадут в турнирную сетку микста US Open. А ещё восемь дуэтов получат уайлд-кард.

Заявочный список микста US Open — 2025 (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

Из мужской топ-10 отсутствует только Хольгер Руне (9), а из женской — лишь Кори Гауфф (2). А то, что в список вошли Сара Эррани и Андреа Вавассори, которые в одиночных рейтингах идут в середине третьей и четвёртой сотни соответственно, не должно удивлять. В миксте Эррани и Вавассори выиграли US Open — 2024 и «Ролан Гаррос» этого года. Не говоря уже о том, что в женском парном разряде Сара является шестикратной чемпионкой ТБШ с карьерным «Шлемом».

Матчи смешанного парного разряда на US Open пройдут 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября. Титул в миксте, как обычно, будет разыгран по олимпийской системе. Таким образом, чтобы победить, необходимо выиграть четыре встречи за два дня: в первый день — первый круг и четвертьфинал, во второй — 1/2 финала и финал.

На всех стадиях, кроме финала, матчи станут проходить в трёхсетовом формате, но не до шести геймов, а до четырёх. При 40:40 в гейме играется решающее очко, а вместо третьей партии, если в ней возникает необходимость, будет проводиться тай-брейк до 10 очков. В финале же необходимо будет выиграть шесть геймов для победы в партии, а в остальном — никаких отличий от предыдущих стадий. Победители получат $ 1 млн. В прошлом году, к слову, перед US Open прошёл выставочный турнир в подобном формате, и тогда лучшими стали Бадоса и Циципас — пара не только на корте, но и в жизни.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ну а нас больше всего интересует российская пара, которую составят Мирра Андреева и Даниил Медведев. Из крупных турниров микст играется только на мэйджорах и Олимпийских играх, так что ни у одной пары в принципе не может быть большого опыта совместных выступлений. Медведев же ещё и мужскую пару крайне редко играет, а вот Андреева, несмотря на юный возраст (Мирре всего 18 лет), уже отметилась большими достижениями в женском парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она в этом сезоне взяла «пятисотник» в Брисбене» и «тысячник» в Майами, а летом 2024-го наш тандем завоевал серебряные медали Олимпиады. На Играх, кстати, Мирра и Даниил в первом круге микста уступили Эррани и Вавассори (3:6, 2:6). А на выставочном турнире под названием «Мировая теннисная лига» Андреева и Медведев проиграли в односетовом матче тем же Бадосе и Циципасу.

В апреле Мирра признавалась, что с нетерпением ждёт возможности выступить в паре с Медведевым. «Да, у нас был опыт игры друг с другом, который, я бы сказала, сложился очень плохо. Я жду с нетерпением этого турнира, и посмотрим, что получится на этот раз. Мне будет очень интересно, как мы сможем опять сыграть вместе, но я с нетерпением жду того, как мы вместе сыграем», — говорила теннисистка в интервью «Чемпионату».

Медведев давал понять, что согласился сыграть в миксте именно потому, что турнир будет проведён отдельно от всех остальных разрядов US Open. «Выпала такая возможность, потому что ты обычно не можешь играть микст, так как он идёт по ходу одиночки. Тут они сделали микст за неделю до турнира. Там хорошие призовые. Почему бы не сыграть? Мирра — одна из лучших в туре, мне повезло с напарницей. Надеюсь, что в этот раз не подведу», — говорил Даниил в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Не исключено, что в миксте выступят и другие россияне — окончательный список участников будет сформирован после раздачи уайлд-кард. Андрей Рублёв в апреле сообщил, что договорился с чешкой Каролиной Муховой. «Планирую сыграть микст на US Open. Правда, не знаю, попадём ли по рейтингу, потому что, судя по моим результатам сейчас, я могу совсем улететь. Но договорился сыграть микст с Муховой, а там посмотрим», — рассказал россиянин в интервью «Чемпионату».

А Диана Шнайдер предварительно договорилась с Артюром Фисом. «Хочу сыграть, и мы пока договорились с французом Артюром Фисом. Но, как мне сказал агент, пока там просто нереальные какие-то условия попадания в этот турнир. Потому что даже с моим рейтингом и с его мы туда не попадаем. То есть это какой-то нереальный кат будет (условия попадания на турнир по наихудшему рейтингу. — Прим. «Чемпионата»). Мы будем стараться улучшить наш рейтинг, чтобы уже попасть вместе. Ну а вообще мы с ним пока договорились, что если вдруг у меня появятся какие-то новые предложения от более высокорейтинговых игроков, то мы посмотрим. А пока просто оба будем работать над нашим рейтингом (смеётся).

Куча уайлд-кард уже тоже даётся другим игрокам. Я не хочу называть фамилии, пока все списки не будут объявлены. Но уже пять из восьми отданы. Поэтому на это тоже рассчитывать мне пока в данной ситуации нет какого-то смысла», — говорила она в интервью «Чемпионату» в мае.