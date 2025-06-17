Андрей выиграл первый поединок на траве с 2023 года. А Людмила Самсонова успешно стартовала в Германии.

Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день

Во вторник, 17 июня, на турнире ATP-500 в Галле продолжались матчи первого круга. Свой путь на престижных соревнованиях в Германии начал и 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Его соперником был австриец Себастьян Офнер, ныне занимающий 122-е место в мужской мировой табели о рангах. Спортсмены никогда не играли друг с другом.

На старте очного противостояния игроки долгое время удерживали свои подачи. Никакой борьбы на приёме не было. Но затем Андрей начал цепляться. В шестом гейме, который получился очень затяжным, у Рублёва было два брейк-пойнта, однако наш соотечественник свои шансы не реализовал. Себастьян отвёл все угрозы и сравнял цифры на табло — 3:3. И всё же 14-я ракетка мира додавил противника в концовке партии, оформив брейк — 5:3. Затем он уверенно подал на сет — 6:3. Статистика: 12/7 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/13 — у австрийца.

Начало второй партии проходило по схожему сценарию. Спортсмены долгое время не подпускали друг друга даже к брейк-пойнтам. Но в середине сета Офнер провалил свой гейм, не взяв в нём ни одного очка — 4:3 в пользу Рублёва. Андрею же оставалось лишь довести начатое до конца, что у него и получилось. 6:3, 6:4 — именно с таким счётом наш соотечественник переиграл Себастьяна Офнера за 62 минуты. Это первая победа Рублёва на траве с Уимблдона-2023. Далее Андрей сразится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

В Галле Рублёв выступает и в парном разряде вместе с соотечественником Даниилом Медведевым. В первом круге их соперниками был французский дуэт Садьо Думбия/Фабьен Ребул (4).

Российский тандем мог сделать брейк уже в дебюте встречи, но своими шансами Даниил и Андрей не воспользовались. В середине партии спортсмены обменялись брейками — 4:4. В итоге победитель сета определялся в 13-м гейме, где удачливее была пара Медведев/Рублёв — 7:6 (7:3).

ПАРА МЕДВЕДЕВ/РУБЛЁВ Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии зрители противостояния также увидели тай-брейк. Единственное отличие этого сета от предыдущего заключалось в том, что в нём не было брейков. Отметим, что ближе к тому, чтобы взять чужую подачу, были Садьо и Фабьен, но россияне раз за разом оставались в партии. На «теннисном пенальти» наши соотечественники вели с маленьким счётом 4:1, однако не сумели удержать лидерство, проиграв сет — 6:7 (5:7).

На чемпионском тай-брейке дуэт Думбия/Ребул сразу повёл с мини-брейком — 2:0. Французы постоянно удерживали лидерство и первыми заработали двойной матчбол — 9:7. Даниил и Андрей восстановили паритет, но на большее их не хватило. Два последних очка в этом матче остались за четвёртыми сеяными, которые обыграли нашу пару со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), [11:9].

А в Берлине свой поединок первого круга проводила 20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её соперницей была бывший лидер рейтинга WTA Наоми Осанка. Ныне японка располагается лишь на 57-й позиции в женской мировой табели о рангах.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Осаки. Она дважды побеждала на харде (Индиан-Уэллс-2024 и Майами-2025), а Самсонова оказалась сильнее на грунте в Мадриде-2024.

Наоми неуверенно начала встречу и много ошибалась в дебюте, но постепенно азиатка адаптировалась к сопернице и стала агрессивно действовать на приёме. Японке удалось сделать два брейка и довести партию до победы — 6:3. Статистика сета: 10/16 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Осаки, 8/17 — у Самсоновой.

Вторая партия проходила в очень равной борьбе. Долгое время спортсменки удерживали свои подачи, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Наоми могла сделать брейк при счёте 5:5, но Людмила выстояла в тяжелейший момент и ушла с 0:40. А на тай-брейке японка допустила несколько грубых ошибок, чем и воспользовалась россиянка, забрав сет — 7:6 (7:3). Статистика: 9/17 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Осаки, 16/19 — у Самсоновой.

ЛЮДМИЛА САМСОНОВА Фото: Robert Prange/Getty Images

В начале решающей партии девушки обменялись брейками — 1:1. Но в середине третьего сета Самсонова оформила решающий брейк. У Наоми при 4:5 были шансы отыграться, однако она упустила двойной брейк-пойнт. Наша соотечественница здорово подавала в этой игре, настреляла 14 (!) эйсов и победила Осаку со счётом 3:6. 7:6 (7:3), 6:4 за 2 часа 36 минут! Статистика матча: 24/46 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у японки, 31/53 — у россиянки. В следующем круге Людмила встретится с действующей победительницей турнира Джессикой Пегулой.

Вторая ракетка России Диана Шнайдер на старте немецкого

«пятисотника» сражалась с хорваткой Донной Векич, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA. По личным встречам было равенство — 1-1. Диана выиграла в прошлом году на траве в финале Бад-Хомбурга (6:3, 2:6, 6:3), а Донна была сильнее в этом сезоне на харде Australian Open — 7:6, 6:7, 7:5.

В новом очном сражении инициативой сразу завладела серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде. Она с ходу повела со счётом 4:0. Векич немного сократила отставание в счёте — 4:2 в пользу Шнайдер. Однако концовку сета намного лучше провела Диана, которая забрала оставшиеся два гейма в нём, а вместе с ними и партию — 6:2. По виннерсам/невынужденным ошибкам 7/3 в сете у россиянки, 7/15 — у хорватки.

В начале второго сета теннисистки обменялись брейками — 2:2. Далее спортсменки брали геймы на своих подачах. Так продолжалось до счёта 5:4 в пользу Шнайдер. Ей удалось принять на матч, сделав важнейший брейк в 10-м гейме. 6:2, 6:4 — именно с таким счётом представительница России одолела Донну Векич за 1 час 24 минуты. Она одержала 18-ю победу в сезоне-2025. Следующей противницей Дианы станет Маркета Вондроушова из Чехии, которая является чемпионкой Уимблдона-2023.

Соревнования в Галле и Берлине завершатся в воскресенье, 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».