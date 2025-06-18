Нового чемпиона ТБШ ждать лет семь. Как мужскому теннису в России выйти из кризиса?

В последнее время мужской теннис даёт российским болельщикам гораздо меньше поводов для оптимизма, нежели женский. В WTA своими успехами радует Мирра Андреева, пробившаяся в первую десятку. Неподалёку от неё Диана Шнайдер, которая уже брала титулы на всех покрытиях. А вот наши мужчины, к сожалению, движутся по нисходящей.

Прежние топы уже не те?

Да, Андрей Рублёв в феврале выиграл «пятисотник» в Дохе. Однако это исключение, а не правило. После Дохи Рублёв выдал серию из трёх поражений — недопустимо для игрока, который привык располагаться где-то в середине топ-10. Падение результатов привело к тому, что Андрей откатился во вторую десятку.

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев тоже медленно, но верно спустился в рейтинге. Медведев был первой ракеткой мира, однако сейчас об этом остаётся разве что мечтать. В финал турнира ATP Даниил не может выйти с марта 2024 года, а завоевать титул — и того дольше, с мая 2023-го. В настоящий момент он, как и Рублёв, не входит в первую десятку, хотя шансы вернуться в неё всё же выше, чем у Андрея.

Да и Карен Хачанов из стабильного участника топ-20 превратился в теннисиста, стремящегося не выпасть из третьей десятки, место в которой гарантирует посев на турнирах «Большого шлема». В прошлом сезоне Хачанов завоевал два титула, но в этом году похвастаться ему пока нечем. Ну не считать же за крутое достижение полуфинал в Барселоне!

Кризис Медведева давно у всех на устах. Точного рецепта, как его преодолеть, ни у кого нет и быть не может, иначе им бы уже воспользовались. По словам заслуженного тренера России Владимира Камельзона, Даниилу необходимо играть так, как три года назад, когда он возглавлял рейтинг ATP. «Чтобы выбраться из этой ямы, Медведеву надо вернуться к той системе, которая когда-то вывела его в десятку. Он ведь был первой ракеткой мира. Надо вспомнить, как он тогда выигрывал, как держал себя — не ввязывался в перепалки с трибунами, не играл на публику», — приводит слова Камельзона издание «Сапа Медиа».

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников заявил, что для возвращения на былой уровень Медведеву необходимо сменить приоритеты. По мнению Кафельникова, теннис сейчас у Даниила не на первом месте. «Я вижу так, что у человека поменялись приоритеты. Мне видится, что теннис у него сейчас не в приоритете, поэтому никак не могу комментировать его результаты. Результат, который он показал, говорит сам за себя.

Приоритет в сторону семьи? Наверняка да. По моему убеждению, теннис у него не на первом месте, это 100%», — такое мнение высказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Рублёву же, как, впрочем, и Медведеву, по словам того же Кафельникова, необходимо тренироваться в три раза больше, чем раньше, если он хочет остановить падение, а потом и вернуться на прежний уровень.

Титулы российских теннисистов (ATP, одиночный разряд)

Сезон «Шлемы» и ОИ Итоговый и «Мастерсы» ATP-500 и ATP-250 2016 1 2017 1 2018 1 5 2019 2 3 2020 2 5 2021 1 1 5 2022 7 2023 3 5 2024 1 3 2025* 1

* сезон продолжается.

С 2024 года «Чемпионат» публикует ежеквартальный рейтинг лучших российских теннисистов и теннисисток. Если в классификации ATP имеет значение только то, до какой стадии на турнире дошёл игрок, то в нашем проекте учитывается и многое другое. За базу мы берём положение теннисиста в официальном рейтинге, а дополнительные очки участники получают за подъём в классификации, за финалы и титулы, за выходы в решающие стадии на крупных турнирах и за ценность победы над соперниками — чем выше оппонент в официальном рейтинге, тем больше дополнительных баллов получает теннисист в случае победы.

И в рейтинге «Чемпионата» регресс наших ведущих теннисистов прослеживается ещё более явно, чем в мировой классификации от ATP. Возьмём результаты Медведева, Рублёва, Хачанова и других в первых двух кварталах 2025 года и сравним их с показателями на аналогичном отрезке сезона-2024. Сдали буквально все! Ну, кроме представителя четвёртой сотни Алексея Ватутина, который свой единственный балл заработал за победу над Педро Мартинесом на грунтовом «челленджере» в Эшториле.

Лучшие российские теннисисты в первом полугодии сезонов 2024 и 2025 годов (версия «Чемпионата»)

Теннисист 2024, 1-й кв. 2024, 2-й кв. 2024, сумма 1-го и 2-го кв. 2025, 1-й кв. 2025, 2-й кв. 2025, сумма 1-го и 2-го кв. Разница между 2025-м и 2024-м Медведев 65 27 92 28 20 48 -44 Рублёв 33 38 71 30 17 47 -24 Хачанов 21 24 45 8 12 20 -25 Сафиуллин 15 6 21 7 3 10 -11 Котов 8 10 18 0 0 0 -18 Карацев 6 1 7 1 0 1 -6 Ватутин 0 0 0 0 1 1 +1

То густо, то пусто

Результаты выступлений российских теннисистов в масштабе нескольких десятилетий напоминают движение по синусоиде: взлёт — падение — взлёт — падение и так далее. Наши мужчины не брали мэйджоры в одиночном разряде, пока не появился Евгений Кафельников. Лучший российский теннисист 1990-х завоевал два титула на ТБШ, побывал первой ракеткой мира, а всего на уровне ATP 26 раз добирался до главного трофея. Чуть позже подтянулся Марат Сафин, лучший российский теннисист нулевых. У него тоже две победы на мэйджорах и статус первой ракетки мира, только общее количество титулов поменьше – 15. В нулевые годы у России вообще была классная команда, дважды бравшая Кубок Дэвиса. Победа на главном командном соревновании в 2002 году неразрывно связана с именем Михаила Южного, который в Париже вытащил сумасшедший матч с Полем-Анри Матьё. А четыре года спустя в составе золотой команды, помимо Сафина, были Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов.

Когда прежние герои ушли, пришлось ждать больше 10 лет, прежде чем в нашем мужском теннисе появились новые звёзды. Из нынешних российских участников тура «Шлем» брал только Медведев, но и он пока недотягивает до Кафельникова и Сафина. А Рублёв и Хачанов не выигрывали ничего выше «Мастерсов». Хотя свой Кубок Дэвиса в 2021-м эти парни и примкнувший к ним Аслан Карацев всё же взяли.

И ведь такие качели случаются у многих стран — да почти у всех. У Швейцарии гремели Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а сейчас у этой страны нет ни одного игрока в топ-100. У Сербии ещё держится Новак Джокович, но завершение карьеры не за горами, а кто за ним? Прогресс Хамада Меджедовича застопорился, Миомир Кецманович, похоже, упёрся в собственный потолок. А качели США? Пит Сампрас и Андре Агасси завоевали кучу титулов в 1990-е, теперь же американцы радуются тому, что у них впервые за много-много лет аж три человека в мужском топ-10 — что же, тоже достойный повод. Италия сейчас, как и Штаты, движется по восходящей. После долгих лет безвременья появились Янник Синнер и Лоренцо Музетти, а помимо них, ещё четверо теннисистов входят в топ-50, причём лишь одному из них, Лоренцо Сонего, исполнилось 30.

«Сейчас у нашего мужского тенниса случился спад. В этом ничего страшного нет, такое случается во всех странах. Некогда всплеск был в Швейцарии, когда Роджер Федерер и Стэн Вавринка выигрывали турниры любого уровня, но смены им не нашлось. В Италии сейчас сильные теннисисты, однако ещё лет 10 назад они толком ни на что не претендовали. Пока нашим лидерам смены нет, но это не значит, что никогда не будет», — говорит двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Чесноков, чьи слова приводит ТАСС.

И лишь Испания являет собой то самое исключение, имеющееся почти у любого правила. Рафаэль Надаль передал эстафету Карлосу Алькарасу — бесшовный переход состоялся.

Корты, деньги, отстранение

Но это частности. Медведев, Рублёв и Хачанов — наши лидеры, однако ими мужской российский теннис не ограничивается. Во многих сферах человеческой деятельности решение едва ли не любого вопроса упирается в финансирование. Игорь Куницын в 2015 году в интервью изданию «Большой спорт» говорил, что если ты входишь в первую сотню рейтинга ATP, то можешь выйти на самоокупаемость, и то если ездишь без тренера. Александр Кузнецов, отец и тренер теннисиста Андрея Кузнецова, говорил изданию «Ведомости», что игроку нужно минимум $ 100 тыс. в год. А Александр Бублик в начале февраля 2025 года в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко рассказал, что год тенниса на профессиональном уровне обходится в $ 150-250 тыс. Федерация тенниса России (ФТР) может покрывать лишь малую часть этой суммы, иногда оплачивать билеты на юниорские турниры. А ведь бюджет нужно распределять на многих игроков – заранее никто не знает, кто выстрелит впоследствии на взрослом уровне (победы на юниорских турнирах ничего не гарантируют во взрослом теннисе, но об этом чуть ниже).

Как можно решить вопрос с нехваткой финансирования? По словам Куницына, схема, при которой частный инвестор помогает молодому игроку за дальнейший процент от его призовых, может сработать в отдельном случае, однако на поток её не поставишь. «Подобные случаи практикуются. Но частный пример не может ставиться в основу глобальной системы развития вида спорта в стране, концепции подготовки национальных сборных команд. Хорошо, что есть люди, способные помочь, будь то с перспективой возврата вложенных средств или же безвозмездно. ФТР разработала программы развития тенниса, однако их реализация упирается в финансирование. Все мы понимаем, что действительно крупные российские компании в той или иной степени являются государственными», — говорил Куницын в 2015-м, чьи слова приводит «Большой спорт».

Ситуация с финансами особенно остро проявляется в последние годы. По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, из-за санкций со стороны Международной федерации тенниса (ITF) организация осталась без денежных отчислений. В 2023 году Тарпищев утверждал, что бюджет ФТР не превышает $ 10-15 млн в год – в зависимости от спонсорских поступлений. При этом бюджет Федерации тенниса США — более $ 200 млн, у ведущих европейских стран — в районе $ 100 млн. «Бюджеты в разные годы — в зависимости от того, кто к нам пришёл — на организацию соревнований, командировки — максимум $ 10-15 млн в год, а у Америки только один «Шлем» даёт $ 120 млн. Это же турнир федерации. Почему в России нет крупных теннисных турниров? Потому что они не самоокупаются вообще», — говорил он тогда в интервью «Чемпионату».

И это максимум. На деле же бюджет ещё меньше. В 2023-м Тарпищев говорил изданию «Ведомости», что он составляет около 500 млн рублей. По текущему курсу это чуть больше $ 6 млн.

Финансовый порог входа в теннис тоже очень высокий. Анна Чакветадзе в 2019 году говорила, что заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне очень дорого. «Теннис должен быть дешевле. Финансирования нет, сложно найти спонсоров. Дети из обеспеченных семей профессионально заниматься не хотят, у них другие планы в жизни, а у тех, кто хочет играть профессионально, нет возможностей. Чем больше мы будем показывать теннис, чем больше родители и дети будут слышать о результатах российских теннисистов, тем больше людей будет заниматься теннисом», — цитирует Чакветадзе BBC.

Отстранение негативно влияет и на другие аспекты. Спортсменам стало труднее получить визу. На решение этих вопросов, по словам Кафельникова, который в качестве вице-президента ФТР курирует юниоров 14-15 лет, приходится терять по два-три месяца в году. А запрет на выступление в командных турнирах бьёт по психологии. «В связи с тем, что с нами произошло в последние 3,5 года, ребята не могут на регулярной основе выезжать в Европу и видеть, как развиваются их ровесники, к чему нужно стремиться. Да, мы выжимаем максимум из того, что перед нами стоит, через большие, титанические усилия, однако этого пока что недостаточно, к сожалению. Но ещё раз говорю: мы делаем всё возможное, чтобы ребята и девушки выезжали, соревновались, видели своих конкурентов. Ребята есть, однако нужно работать», — говорит Евгений в интервью «Чемпионату».

А в прошлогоднем интервью «Чемпионату» Кафельников подчёркивал и другой момент, касающийся не только тенниса. База для выхода на мировой уровень закладывается в подростковом возрасте, но в этот период «все считают, что они всё знают, умнее всех взрослых и сами разбираются, что им нужно». Особенно плохо, когда тренер говорит одно, а потом ребёнок идёт к родителям, жалуется, и его жалеют. «Самое главное, чтобы любой родитель или родственник старался быть на одной платформе с тренером», — подчеркнул он.

Решение вопроса с отстранением лежит далеко за пределами тенниса и находится в области большой политики. А вот нехватку кортов на политику не спишешь. Кортов в России слишком мало для страны — большой теннисной державы. В 2024 году ФТР опубликовала отчёт, в котором указано, что в нашей стране 3042 теннисных корта, а в США — внимание, приготовьтесь — 214 368. В 70 раз больше! При этом по уровню обеспеченности кортами США занимают лишь третье место. При населении в 336 млн человек на каждую тысячу жителей приходится 0,64 корта. А первое место – у Чехии. При населении в 10,9 млн в этой стране построено 11 202 корта, то есть более одного корта на тысячу жителей! А в России с населением в 146 млн лишь 0,02 корта на каждую тысячу, то есть в 32 раза меньше (по относительному показателю), чем в тех же США.

Уровень обеспеченности кортами в странах мира

Место Страна Корты Население Корты на 1000 жителей 1 Чехия 11 202 10 900 555 1,03 2 Австралия 17 336 26 821 557 0,65 3 США 214 368 335 893 238 0,64 4 Хорватия 2300 3 875 325 0,59 5 Германия 45 677 84 607 016 0,54 6 Франция 32 215 68 394 000 0,47 7 Швейцария 3643 8 960 817 0,41 8 Испания 13 464 48 592 909 0,28 9 Сербия 1503 6 730 524 0,22 10 Канада 8630 39 742 430 0,22 11 Польша 7500 38 539 201 0,19 12 Италия 10 228 57 972 268 0,18 13 Китай 50 000 1 409 670 000 0,04 14 Россия 3042 146 150 789 0,02

«Как видно из таблиц, показатели состояния теннисной инфраструктуры России многократно уступают соответствующим показателям ведущих теннисных держав. Логично сделать вывод, что недостаточное развитие материальной базы тенниса в стране является одной из основных причин, сдерживающих развитие тенниса в России и рост массовости в занятиях теннисом. Дополнительно необходимо отметить, что на сегодняшний день на федеральном уровне теннис не включён ни в одну из реализуемых программ развития физической культуры и спорта», — отмечается в отчёте ФТР.

По словам Тарпищева, крытыми кортами Россия обеспечена не более чем на 30%. В нашем климате на открытых кортах можно играть чуть менее полугода, при этом часть этого времени съедают дожди. А Марат Сафин ещё в 2016 году констатировал системный кризис в российском теннисе, указав не только на корты, но и на нехватку тренеров. «Есть комплекс разных причин, системный кризис. Нет специалистов, тренеров, которые бы воспитывали настоящих профессионалов. Тот, кто более или менее разбирается в теннисе, уходит в коммерцию. Нет и нормальных доступных кортов. Теннисом могут заниматься только дети богатых родителей. Да и в платных секциях процесс выстроен не так профессионально, как, например, в Испании», — цитируют его «Известия».

Кто за Медведевым, Рублёвым и Хачановым?

Сложно спрогнозировать, кто понесёт знамя российского тенниса в будущем. Кафельников признаёт, что общий уровень юниоров, особенно среди мальчиков 14-15 лет, сейчас «очень слабый». В юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) трое россиян присутствуют в топ-50. Выше всех из наших, на 17-й строчке, располагается 18-летний Тимофей Дерепаско. Его ровесник Егор Плешивцев замыкает топ-30, а 16-летний Савелий (Савва) Рыбкин идёт 47-м.

Рейтинг ITF (юниоры не старше 18 лет)

Место Теннисист Год рождения Страна Рейтинг 1 Андрес Сантамарта Ройг 2007 Испания 2302,25 2 Якопо Васами 2007 Италия 2223,5 3 Анри Берне 2007 Швейцария 2184 ...17 Тимофей Дерепаско 2007 Россия 1555,5 ...30 Егор Плешивцев 2007 Россия 1185,5 ...47 Савва Рыбкин 2009 Россия 1032,75

В рейтинге Европейской теннисной ассоциации среди юниоров не старше 16 лет в первую сотню входят семеро россиян. Выше всех располагается тот же Рыбкин, занимающий четвёртую строчку. Из наших в топ-50 больше нет никого. А 90-м в классификации идёт Евгений Кафельников-младший, племянник двукратного чемпиона ТБШ.

Рейтинг Tennis Europe (юниоры не старше 16 лет)

Место Теннисист Год рождения Страна Рейтинг 1 Муаз Куам 2009 Франция 2865 2 Даниэль Жад 2009 Франция 2147 3 Марк Сибан 2009 Великобритания 1827 4 Савва Рыбкин 2009 Россия 1826 ...70 Тимур Гордеев 2010 Россия 585 ...90 Евгений Кафельников 2010 Россия 552 ...94 Никита Бердин 2011 Россия 542

Наконец, рейтинг юниоров Российского теннисного тура (РТТ) возглавляет Кирилл Филаретов. Строчкой ниже располагается Плешивцев, Рыбкин замыкает топ-10, а Дерепаско идёт во второй десятке.

Рейтинг РТТ (юниоры до 19 лет)

Место Теннисист Год рождения Город Рейтинг 1 Кирилл Филаретов 2008 Самара 4900 2 Егор Плешивцев 2007 Химки 4398 3 Александр Рет 2007 Санкт-Петербург 4299 4-5 Илья Мальцев 2007 Москва 4277 4-5 Марат Салбиев 2008 Химки 4277 6 Филипп Долотов 2008 Москва 4243 7 Роман Харламов 2007 Химки 4167 8 Алексей Шибаев 2008 Москва 3946 9 Максим Прокошин 2007 Пермь 3798 10 Савелий Рыбкин 2009 Москва 3759 ...16 Тимофей Дерепаско 2007 Химки 3265

В свежем интервью «Чемпионату» Кафельников, отвечая на вопрос о наиболее перспективных юниорах, отказался кого-то выделить. По словам Евгения, у нас есть хорошо оснащённые технически молодые теннисисты, но работы при этом «непочатый край». Кроме того, вице-президент ФТР считает, что к 18-19 годам теннисист, претендующий на большие успехи, должен быть уже в первой сотне рейтинга ATP. А сейчас там у нас нет никого из молодёжи.

При этом важно понимать, что успехи теннисистов на юниорском уровне не гарантируют титулов в профессионалах. Есть такой турнир Les Petits As, проходящий во Франции. Неофициально он считается главным турниром на крытых кортах для игроков 12-14 лет. В 2001 году его выиграл Александр Красноруцкий, победивший в финале не кого-нибудь, а Энди Маррея. А на взрослом уровне что? У Маррея три титула на ТБШ и множество других трофеев, Красноруцкий же не провёл ни одного матча на уровне ATP.

В США для юниоров проводится Orange Bowl. Это соревнование проходит в двух возрастных группах (до 16 и до 18 лет) и имеет категорию A, в которую входят все четыре юниорских мэйджора плюс ещё четыре турнира. Два года назад в категории до 18 лет победил Даниил Панарин. Сейчас ему уже 20, но о дальнейших успехах теннисиста пока не слышно. Из наших игроков, блиставших по юниорам, на взрослом уровне в полной мере (ну или почти в полной) раскрылся разве что Рублёв. В 2012-м Андрей выиграл Orange Bowl (в категории до 16 лет), а в 2014-м — юниорский «Ролан Гаррос». О Романе Сафиуллине, чемпионе Australian Open — 2015, этого не скажешь. И о Ярославе Дёмине тоже, хотя тут подождём, ему пока 19 лет. В 2023-м Дёмин дошёл до финала юниорского Уимблдона, а сейчас без особого успеха играет на «фьючерсах».

Есть, конечно, и обратные примеры. Марата Сафина, когда ему было 10 лет, не взяли в академию Ника Боллетьери во Флориде. До 14 лет Сафин тренировался под маминым руководством на Ширяевке, а в 1994-м его отправили в теннисную академию Панчо Альварино в Валенсии. Четыре года спустя Марат с первой попытки дошёл до четвёртого круга на ТБШ (на «Ролан Гаррос»), ну а что было дальше, вы знаете.

Сафин — особый случай. Если учесть общий неутешительный уровень юниоров, можно предположить, что новый чемпион ТБШ из России появится не раньше, чем лет через семь-восемь. Гораздо чаще можно видеть, как результаты теннисиста при переходе на взрослый уровень падают. Чтобы решить эту проблему, в ФТР создали экспериментальные группы, в которых теннисистов готовят в соответствии с их психотипами. По словам Тарпищева, в теннисе аналогов этому проекту нет.

«С шести лет ребёнок готовится под определённое амплуа на площадке, позицию выбирают по психотипу. Сегодня на генном уровне можно создать портрет спортсмена и выявить доминанту игрока. Понять, что воспитывать в нём, а что – не имеет смысла. Такую же систему внедряем в теннисе. Во всём мире теннисистов сначала учат играть с задней линии, но не каждому психотипу такая манера подходит.

Например, есть много талантливых игроков со слабой и подвижной нервной системой. По психотипу они не могут долго играть сзади, им свойственно выходить к сетке, так у них больше шансов получить результат. Этих теннисистов нужно обучать с игры у сетки и делать из них парных игроков. Всего мы выявили шесть психотипов. Такая система поможет оптимизировать процесс подготовки игроков. Если тренеры используют эту программу, то на 70% снижают риск ошибки. Кроме того, снимают тренировочную нагрузку с игроков – им не нужно делать то, что им не подходит», — говорил Тарпищев в интервью «Ведомостям» в 2023 году.