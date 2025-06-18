«Она здесь босс». Радукану стала в пару к Алькарасу на US Open, отказав звёздному британцу

Эмма огорчила Джека Дрейпера, но вместе с Карлосом образует один из ярчайших дуэтов на кортах Нью-Йорка.

Оглашение состава участников микста на US Open – 2025 произвело настоящий фурор в теннисном сообществе. Смешанный парный разряд на турнирах «Большого шлема» ещё никогда не был настолько звёздным.

Вот какие дуэты предстоит увидеть зрителям на кортах Нью-Йорка: Даниил Медведев/Мирра Андреева, Янник Синнер/Эмма Наварро, Карлос Алькарас/Эмма Радукану, Новак Джокович/Ольга Данилович, Арина Соболенко/Григор Димитров, Ига Швёнтек/Каспер Рууд, Александр Зверев/Белинда Бенчич, Ник Кирьос/Наоми Осака, Тейлор Фриц/Елена Рыбакина, Джек Дрейпер/Чжэн Циньвэнь, Томми Пол/Джессика Пегула, Лоренцо Музетти/Жасмин Паолини, Бен Шелтон/Тэйлор Таунсенд, Фрэнсис Тиафо/Мэдисон Киз, Стефанос Циципас/Паула Бадоса, Андреа Вавассори/Сара Эррани.

В чём причина внезапного интереса звёзд к миксту? В этом году матчи смешанного парного разряда пройдут в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки. Стандартные правила тоже изменились — сеты сократили до четырёх выигранных геймов (вместо шести) без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10 очков. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним. Игра в миксте станет хорошей тренировкой для топ-теннисистов перед главными баталиями в одиночном разряде US Open.

Конечно, не обошлось и без мотивирующего финансового фактора. Обладатели титула в миксте на US Open – 2025 получат $ 1 млн – ровно в пять раз больше прошлогодних чемпионов. Организаторы определённо отобьют столь масштабный рост затрат, поскольку интерес к смешанному парному разряду с участием главных звёзд мирового тенниса вырастет многократно.

Состав микста на US Open настолько солидный, что в него попали далеко не все желающие топовые игроки. Например, 12-я ракетка мира Алекс де Минор хотел сыграть со своей девушкой Кэти Бултер, но организаторы сообщили австралийцу и британке, что для них просто не нашлось места. Другая теннисная пара Стефанос Циципас – Паула Бадоса всё-таки получила приглашение во многом благодаря пребыванию испанки в топ-10 рейтинга WTA.

В плане именитости и медийности в каком-то смысле «лишними» в списке участников выглядят представители Италии Андреа Вавассори и Сара Эррани, но US Open не мог проигнорировать прошлогодних чемпионов. Всё-таки на кортах Нью-Йорка выступят классические па́рники, которые вполне могут обставить всех более именитых одиночников.

Карлос Алькарас и Эмма Радукану будут играть в миксте на US Open Фото: Tim Clayton/Getty Images

Испанец Карлос Алькарас и британка Эмма Радукану стали одной из самых обсуждаемых пар в миксте. Этот дуэт образовался не без драмы, поскольку с Эммой изначально очень хотел сыграть её соотечественник Джек Дрейпер. В итоге Алькарас всё-таки смог «отбить» Радукану у Джека.

«Она здесь босс. US Open предложил нам сыграть в миксте. Я очень рад, мне кажется, это отличная идея. Мы с Эммой давно знакомы, у нас хорошие отношения, так что будет интересно. Мы точно получим удовольствие. Я постараюсь применить свои навыки в парной игре, мы попробуем победить. Это будет весело. Когда турнир сообщил нам о миксте, сразу подумал, что не могу представить себе лучшую партнёршу, чем Эмма. Я просто спросил её, не хочет ли она сыграть со мной. Да, это была моя личная просьба. Она немного подумала. Не слишком долго, но ей нужно было все обдумать и с кем-то посоветоваться», — сказал Алькарас.

Дрейпер в конечном счёте сыграет в дуэте с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Каких-то обид на Эмму при этому у Джека нет.

«Мудрый человек однажды сказал мне, что нужно найти лучшего партнёра – и это то, что она сделала с Алькарасом. Я совершенно не виню её. Думаю, она будет веселиться, играя с ним в паре. Он безусловно лучший игрок в мире на данный момент – наряду с Синнером. Хорош и в паре тоже – видел его с Рафой Надалем на Олимпиаде. Она пошла на это и выбрала лучшего партнёра, это точно. Надеюсь, они хорошо сыграют», — заявил Дрейпер.

Эмма Радукану отказалась играть в миксте US Open с Джеком Дрейпером Фото: Из личного архива Эммы Радукану

Выступление Алькараса и Радукану в Нью-Йорке вызовет ажиотаж не только исключительно теннисного плана. 22-летние Карлос и Эмма, по мнению многих фанатов, могли бы стать отличной парой влюблённых. На прошлогоднем Уимблдоне их буквально «сватали» друг другу.

Алькарас тогда защищал Радукану за отказ играть в миксте с легендарным Энди Марреем на Олимпиаде, а британка в ответ сделала ему комплимент.

«Я некоторое время слежу за тем, что делает Карлос на корте. Очень вдохновляюще наблюдать за ним. Это даёт мне новые игровые идеи, даже если я остаюсь очень далеко от того, чего ему удаётся добиться на корте», — сказала Радукану.

Эмма также появилась на финале Уимблдона, в котором Алькарас в трёх сетах не оставил шансов Новаку Джоковичу. Это растрогало Карлоса.

«Эмма живёт в Лондоне, так что она наверняка хотела приехать и посмотреть игру. Если бы в моей родной Мурсии проходил турнир «Большого шлема», я бы однозначно посмотрел финал. Вы должны спросить её, но надеюсь, что ей понравился этот матч», — заявил Алькарас.

Романтической связи между Алькарасом и Радукану тогда не возникло. Возможно, ситуация изменится на US Open, и теннисное сообщество получит новую яркую пару не только на корте, но и за его пределами.