Медведев — в 1/4 финала Галле. Он одержал 400-ю победу в карьере и возвращается в топ-10

Травяной сезон с каждым днём становится всё ярче и ярче! В среду, 18 июня, на самом красочном покрытии прошли матчи Даниила Медведева, Карена Хачанова и МиДи.

Мирра с Дианой выступают в Берлине, где Андреева уже борется только в дуэте, а Шнайдер ещё продолжает сражаться и в одиночке. Девушки играют под третьим номером посева. В первом круге им предстояло сыграть с Тимей Бабош/Луизой Стефани.

Этот поединок начался в довольно бодром темпе. В стартовом сете каждая удерживала свою подачу, и первой в самый тонкий момент дрогнула Бабош: при счёте 4:5 она отдала гейм, а вместе с ним и партию.

Не исключено, что стартовый сет МиДи могли бы забрать и быстрее, но Андреевой понадобилось время, чтобы приноровиться к условиям и разыграться, из-за этого многое в их дуэте тянула Шнайдер. К счастью, Диана в этом поединке играла крайне убедительно.

Однако только до концовки второй партии. В девятом гейме при счёте 4:4, «ровно» Мирра допустила двойную ошибку, бросила ракетку, расклеилась сама и заразила этим свою напарницу. В итоге сет МиДи упустили и на тай-брейке, увы, собраться тоже не смогли – слишком уже почувствовали свою силу Бабош/Стефани.

В итоге россиянки уступили своим насеянным соперницам со счётом 6:4, 4:6, 5:10.

У мужчин в Галле сегодня состоялось два важных поединка. Первый – с участием Карена Хачанова (22) и Зизу Бергса (49). Парни встретились друг с другом во второй раз – до этого в Антверпене пять лет назад сильнее оказался россиянин (5:7, 6:4, 6:4).

Этот матч мог стать коварным для Хачанова. Всё дело в последних результатах Бергса: на прошлой неделе бельгиец оказался хорош в Хертогенбосхе, где добрался до финала, однако уступил Габриэлю Диалло. Ему же в Нидерландах проиграл и Карен, но только чуть раньше, на стадии 1/4 финала.

На деле же Хачанов оказался гораздо более стойким, хладнокровным и выносливым, чем Бергс. Да, первый сет прошёл в упорной борьбе: Зизу часто переходил в атаку, заставлял Карена сидеть в обороне и активно тратить свой запас физических сил. Всё бы ничего – да только бельгиец поплатился за свою агрессивную игру невынужденными ошибками. Особенно в 11-м гейме на своей подаче. При счёте 5:5 россиянин смог сделать единственный брейк и следом завершить партию в свою пользу. За первый сет Карен по виннерам и анфорсам набрал 8/10, Зизу – 14/19.

Карен Хачанов Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Во второй партии Бергс присутствовал на корте только до седьмого гейма. При 3:3 бельгиец совсем расклеился и растерял все силы, уверенность, азарт. Хачанов воспользовался всеми возможностями, которые ему предоставил оппонент, и сделал два брейка. А завершение матча полностью легло на плечи Зизу, который при счёте 3:5, «меньше» отметился двойной ошибкой.

Карен выглядел очень уверенно, победил всего за 1 час 35 минут и в пятый раз в карьере взял стартовый матч в Галле. Дальше у россиянина – второй круг и встреча с Феликсом Оже-Альяссимом.

Следом за Хачановым сыграл Даниил Медведев (11). Ему в соперники достался Кентен Алис (49), которого россиянин пару лет назад уже одолел в Майами (6:4, 6:2).

Новый поединок Медведев начал в роли явного кандидата на победу. Действовал он чётко, быстро, активно. В таком же стиле Даниил и забрал первый сет: со счётом 6:2, всего за 24 минуты, с 10 активно выигранными розыгрышами и лишь двумя невынужденными ошибками.

Алис в стартовой партии вообще ничего не мог противопоставить своему сопернику. Во втором сете француз, вероятно, понял, что против Даниила ему терять нечего, и стал добавлять вариативности в игру. Кентен чаще начал гонять россиянина резаными и укрепил свою оборону на задней.

И всё же Медведев в этом матче был прекрасен. За 1 час 6 минут и с итоговым счётом 6:2, 7:5 Даниил одержал победу над Кентеном Алисом.

Для Медведева это юбилейная, 400-я победа в карьере на уровне ATP! А ещё выход в 83-й четвертьфинал в про-туре, где Даниил сразится с Алексом Михельсеном или Стефаносом Циципасом.

По итогам недели Даниил гарантированно вернётся в топ-10 – уже сейчас в лайв-рейтинге он располагается на девятой строчке. Подвинуть его на 10-е место теоретически может только Андрей Рублёв.

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