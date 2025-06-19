Новак получил вид на жительство в православной стране, которая очень похожа на его родную Сербию.

Джокович покупает шикарный дом для семьи в Греции. С $ 700 млн он может позволить себе всё

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович переезжает в Грецию. Легендарный теннисист и его семья стали участниками программы «Золотая виза», которая предоставляет вид на жительство инвестирующим в Грецию гражданам стран, не входящих в ЕС.

Джокович на прошлой неделе несколько дней пребывал в Афинах с женой Еленой, сыном Стефеном и дочерью Тарой. Местные СМИ сообщают, что они уже начали поиски дома в северных пригородах столицы, а также подбирают англоязычную школу для детей.

Новак в пятницу провёл встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который назвал сербского теннисиста желанным гостем в своей стране.

Джокович рассчитывает, что Афины станут местом постоянного проживания его семьи после US Open – 2025. К тому моменту он окончательно решит все юридические вопросы. У Новака есть роскошные дома в Белграде, Монако, Марбелье, Нью-Йорке, Майами. Теперь этот список пополнит столица Греции.

Новак Джокович Фото: Adam Pretty/Getty Images

В любом случае основным местом жительства Джоковича скоро станет Греция. С начала года команда Новака предприняла первые шаги по налаживанию контактов с местным правительством, которое сразу же пошло навстречу и донесло высокую заинтересованность в принятии столь важного спортсмена в стране.

Новак говорит на 11 языках (сербском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, арабском, русском, японском, португальском, китайском). Изучить ещё один хотя бы на базовом уровне — серьёзный, но посильный вызов для серба.

За свою 22-летнюю профессиональную карьеру Новак Джокович выиграл 100 титулов и заработал огромное состояние, оцениваемое в $ 700 млн. Из этой суммы четверть получена непосредственно в виде призовых на турнирах ($ 187,9 млн), а остальное — от спонсорских сделок.

С 2005 по 2020 год Новак жил с Еленой в Монако, а последние пять лет (с начала пандемии коронавируса) — на вилле в испанской Марбелье. Это не мешает владеть недвижимостью в других уголках планеты, но всё-таки основную резиденцию выбрать не так просто.

Афины являются хорошим решением по многим причинам. Столица Греции находится недалеко от Сербии, здесь есть ежедневное авиасообщение с Белградом. Новак всегда с теплотой относился к этой стране, где преобладает православная вера, как и у него на родине.

Джокович в соцсетях часто выражал поддержку сборной Греции по футболу. Заезжал на матчи баскетбольного «Олимпиакоса», который когда-то тренировал его легендарный соотечественник Душан Ивкович. Серб много раз отдыхал в этой стране. Именно здесь в 2014 году на фоне Акрополиса он сообщил, что Елена ждёт их первого ребёнка.

Новак Джокович с женой Еленой в Греции в 2014 году Фото: Из личного архива Новака Джоковича

В общем, оснований любить Грецию у Джоковича предостаточно, чтобы без тени сомнений выбрать её в качестве постоянной резиденции на ближайшие годы. Пожалуй, лучше всего он выразил признательность к этой стране после победы над греком Стефаносом Циципасом в финале Australian Open — 2023.

«Я хочу закончить свою речь, сказав кое-что о Греции и Сербии. Мы две относительно небольшие страны, без теннисных традиций. У нас было не так много игроков высокого уровня, с кого можно брать пример. Поэтому хочу сказать молодым ребятам, которые сейчас смотрят на меня и Стефаноса и играют в теннис: всё возможно. Продолжайте мечтать. Неважно, откуда вы родом. «Я верю, что чем больше трудностей вы встречаете в жизни, тем сильнее становитесь. Стефанос и я — в доказательство», — заявил Джокович.

38-летний Джокович подаёт противоречивые сигналы о завершении своей карьеры. В какие-то моменты серб готов бросить всё прямо сейчас, как было недавно в Мадриде и на «Ролан Гаррос». Однако через несколько дней он спокойно заявляет, что собирается выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Возможно, именно пребывание в Греции вдохновит Новака не останавливаться и достигнуть амбициозной цели по участию в Играх через три года в США. В Афинах для этого есть все подходящие условия и атмосфера.