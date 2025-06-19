Вслед за Медведевым: Хачанов пробился в четвертьфинал Галле

Карен дожал Феликса Оже-Альяссима, которого ранее обыгрывал лишь однажды. А Шнайдер не справилась с чемпионкой Уимблдона.

В четверг, 19 июня, на турнире ATP-500 в Галле, Германия, проходили заключительные матчи второго круга. В одном из них принимал участие 22-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов, посеянный восьмым. Его соперником был канадец Феликс Оже-Альяссим, 27-я ракетка мира. Хачанов в первом круге прошёл Зизу Бергса (7:5, 6:3), а Оже-Альяссим оказался сильнее Ласло Джере — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.

В личных встречах Оже-Альяссим имел минимальное преимущество над Хачановым — 2-1. В предыдущий раз они играли друг с другом три года назад на траве Хертогенбосха, и тогда Феликс победил — 7:6 (7:5), 6:4. Сегодня Карен взял реванш за то поражение.

В первом сете у Хачанова был полный порядок с подачей. Процент попадания первой составил 74, и в пяти своих геймах россиянин отдал лишь три очка. Чтобы выиграть партию, Карену хватило одного брейка, который он сделал в четвёртом гейме. В девятом Хачанов закрыл сет — 6:3 за 34 минуты.

Во второй партии роли переменились. У Хачанова процент попадания первой подачи упал до 56, а у Оже-Альяссима, наоборот, всё полетело (78% попадания первой и шесть эйсов). Канадец дважды делал брейк, отдал только один гейм, когда уже вёл 5:0, и в седьмом гейме сравнял счёт по сетам — 6:1 за 27 минут. В этой партии Карен совершил восемь невынужденных ошибок при отсутствии активно выигранных очков.

В третьем сете всё было под контролем Хачанова, который добился раннего брейка, после чего подтвердил его — 3:0. В седьмом гейме россиянин своими ошибками подарил оппоненту брейк, но тут же реабилитировался. Точная игра Карена на приёме привела к тому, что Оже-Альяссим в восьмом гейме не взял ни одного очка, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, и счёт стал 5:3 в пользу Хачанова. Со второго матчбола россиянин подал на матч — 6:3, 1:6, 6:3 за 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сразится либо с Андреем Рублёвым (4), либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

А в предыдущий игровой день в четвертьфинал Галле вышел Даниил Медведев.

На женском «пятисотнике» в Берлине также проходили заключительные матчи 1/8 финала. 12-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла на корт с чемпионкой Уимблдона 2023 года Маркетой Вондроушовой, которая сейчас занимает лишь 164-е место в рейтинге WTA. Шнайдер в стартовом матче на турнире обыграла Донну Векич (6:2, 6:4), а Вондроушова в чём-то неожиданно выбила чемпионку Australian Open — 2025 Мэдисон Киз — 7:5, 7:6 (8:6).

Впервые Шнайдер и Вондроушова сыграли друг с другом в Аделаиде в январе 2025 года. Тогда Маркета взяла первый сет со счётом 6:4, а во второй партии снялась при счёте 1:1, так что в статистику Диане пошла победа.

Вондроушова начала с брейка, воспользовавшись ошибками Шнайдер, но в четвёртом гейме россиянка восстановила статус-кво — 2:2. После этого Диана ещё раз отдала свою подачу и догнать соперницу уже не смогла, хотя в шестом гейме получила целых три шанса на обратный брейк. Последние два гейма Шнайдер, собравшая 21 невынужденную ошибку (у Вондроушовой их было 11), и вовсе проиграла под ноль, и Маркета забрала сет — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии Вондроушова дважды выходила вперёд с брейком, однако Шнайдер оба раза отыгрывалась. Принимая при 4:4 в девятом гейме, Диана заработала скрытый сетбол, однако упустила его. В оставшихся геймах ни у кого не было брейк-пойнтов, и пришлось играть тай-брейк. Там россиянка после 2:3 (без брейка) забрала пять розыгрышей подряд и перевела встречу в третий сет — 7:6 (7:3) за 1 час 1 минуту.

Начало решающей партии выдалось нетипичным как для травяного тенниса. Соперницы сделали три брейка на двоих — с преимуществом Вондроушовой. Этот перевес чешка удержала до самого конца, несмотря на то что у Шнайдер в оставшихся геймах на приёме было два брейк-пойнта. Маркете даже подавать на матч не пришлось: в девятом гейме Диана на «больше» допустила две двойные ошибки подряд, а на матчболе Вондроушова удачно приняла, а соперница не ответила — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу чешки за 2 часа 22 минуты.

В пятницу, 20 июня, в Берлине состоятся четвертьфиналы. В одной из встреч сыграет Людмила Самсонова, которая ждёт победительницу противостояния Магдалена Френх (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Турниры в Галле и Берлине закончатся 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».