Дерби в Галле не будет. Рублёв бил себя ракеткой и упустил двойной матчбол в марафоне

На немецком «пятисотнике» в Галле, действующим чемпионом которого является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, в четверг завершался второй круг. Турнир набирает обороты, а россиянин Андрей Рублёв, который на вечеринке игроков Галле отметился ярким селфи, провёл свой второй матч в одиночном разряде на траве в текущем сезоне. Ещё перед стартом поединка Андрея стало известно, что в четвертьфинал в этой части сетки пробился Карен Хачанов. И в теории дальше намечался российский четвертьфинал. Но обо всём по порядку.

Вечеринка игроков на турнире ATP-500 в Галле Фото: ATP Tour

Турнир в Галле стал для Рублёва первым на траве в текущем сезоне. После «Ролан Гаррос» теннисист решил взять паузу и не стал заявляться в Штутгарт или Хертогенбосх. С травой у Андрея особые отношения. На удивление в прошлом сезоне он так и не смог добиться побед на данном покрытии. Однако на старте Галле-2025 россиянин за час с небольшим обыграл австрийца Себастьяна Офнера, одержав первую победу на траве с Уимблдона-2023. В послематчевом интервью Андрей отметил высокий уровень своей подачи и приёма.

«Это был мой первый матч на траве, моя первая практика на центральном корте. Нам не удалось потренироваться здесь перед первой встречей. Так что, конечно, было сложно. Это тяжело. Всегда так. Поэтому я долгое время не мог почувствовать мяч, во мне не было уверенности. Мне повезло, что моя подача летела хорошо и я неплохо принимал первую подачу Себи. Это всё мне очень помогло.

В важные моменты первого сета я несколько раз подал хорошо и сумел обыграть его. Это придало мне немного уверенности, второй сет прошёл в похожем ключе», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Соперником Рублёва по второму кругу в Галле стал пылкий аргентинец Томас Мартин Этчеверри, занимающий 63-ю строчку рейтинга. Этчеверри также не испытал проблем в первом круге, разгромив испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:1, 6:3.

Ранее Рублёв и Этчеверри встречались друг с другом лишь раз — во втором круге «Мастерса» в Монреале прошлым летом. Встреча завершилась уверенной победой Андрея — 7:6 (7:3), 6:2. Турнир в столице Канады россиянин смело может занести в актив, ведь ему удалось дойти до финала. По ходу «тысячника» Рублёв прошёл непробиваемого Янника Синнера, однако в матче за титул уступил Алексею Попырину. Отметим, в Галле Рублёв и Синнер также попали в одну часть сетки.

На старте поединка теннисисты уверенно забирали свои подачи — 2:1. Настрой Рублёва был запредельным, и ему удалось сделать брейк в четвёртом гейме, проведя несколько активных розыгрышей — 3:1. Однако уже в следующем гейме россиянин не смог развить преимущество, из-за чего сорвался и несколько раз показал свои невидимые особо до этого зрителям эмоции, ударив себя ракеткой, — обратный брейк — 3:2. Россиянин начал нервничать из-за каждой невынужденной ошибки, упуская при этом нити игры. А Этчеверри, в свою очередь, удалось взять ход матча под контроль. Аргентинец забрал пять геймов кряду и с ними весь первый сет — 6:3 за 37 минут. Рублёву даже не помогла смена ракетки в седьмом гейме на своей подаче.

Второй сет начался с обмена брейками — 1:1. Далее теннисисты стабилизировали свою подачу, но в шестом гейме Рублёв дрогнул и аргентинец сделал брейк, а позже подтвердил его, отыграв двойной брейк-пойнт россиянина — 2:5. В пятом гейме Андрей сорвал форхенд с хафкорта, отправив мяч далеко в аут. На эмоциях Рублёв ударил себя по ноге и получил предупреждение от арбитра. Аргентинец вышел подавать на матч при счёте 5:3 в свою пользу. Рублёв провёл феноменальный гейм и сделал обратный брейк, забрав подачу соперника под ноль. В итоге судьбу второго сета решил тай-брейк, в котором Андрей оказался сильнее Томаса — 7:6 (7:4) за 1 час 14 минут, что для травяного покрытия очень долго.

Перед началом третьего сета Рублёв воспользовался медицинским тайм-аутом. Россиянин испытал проблемы с пальцем на левой ноге. В третьем сете игра у подающих наладилась. Лишь в стартовом гейме Андрей ушёл с брейк-пойнта соперника, после чего возможностей забрать чужую подачу у теннисистов не было до счёта 4:4. В девятом гейме Андрей снова спасся с брейк-пойнта соперника — 5:4, а на тай-брейке игроки устроили настоящие эмоциональные качели. Рублёв начал с 0:3, а затем переломил ход решающего гейма — 6:4. Спокойно завершить матч Андрею не удалось. Он не использовал двойной матчбол и проиграл четыре очка подряд, ударив в заключительном розыгрыше смэш в сетку. Аргентинец вырвал победу в драматичном тай-брейке — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) за 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Рублёв не смог найти ключ к победе над дерзким аргентинцем Этчеверри, тем самым отложив свой выход в 80-й четвертьфинал на уровне мужского ATP-тура. Посмотрим, может, вторая ракетка России установит это достижение на предстоящем Уимблдоне. А пока будем следить за Медведевым и Хачановым в Галле. Именно Карену предстоит сломить сопротивление Этчеверри в поединке за выход в полуфинал соревнований в Германии, которые завершатся в воскресенье, 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».