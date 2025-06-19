«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию

Какой же классный получился второй круг в Галле! Единственное, о чём можно сожалеть, — драматичное поражение Андрея Рублёва. Даниил Медведев и Карен Хачанов, наоборот, порадовали, пробившись в 1/4 финала. А под занавес игрового дня грянула мощнейшая сенсация. Уроженец Гатчины Александр Бублик, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Янником Синнером.

В первом сете Синнер не дал усомниться в своём превосходстве: единственный брейк — и 6:3, всё по классике. В первой половине второй партии Бублик с трудом держал подачу, а итальянец брал свои геймы без особых сложностей. Затем ситуация изменилась. Александр в шестом гейме оформил единственный брейк, а в девятом подал на сет — те же 6:3, но уже в пользу представителя Казахстана.

В решающей партии также случился лишь один брейк, и сделал его Бублик — в седьмом гейме. «Почему я 45-м [в рейтинге] стою?» — задавался вопросом Бублик по ходу поединка. Александр сказал это после того, как отыграл у Синнера два брейк-пойнта и забрал первый гейм третьего сета. В 10-м гейме Александр закончил дело и подарил главную сенсацию всего турнира — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 4 минуты. 15 эйсов стали приятным дополнением к этому.

Бублик во второй раз в карьере одолел Синнера — при четырёх поражениях. В четвертьфинале Галле-2023 казахстанец вёл 7:5, 2:0, после чего его соперник снялся. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» этого года Янник был сильнее — 6:1, 7:5, 6:0. А сегодня Александр впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. Эта победа стала для него 13-й над представителями первой десятки. Четыре из них он одержал в этом сезоне — до Синнера пострадали Андрей Рублёв (в Мадриде), Алекс де Минор и Джек Дрейпер (оба — на «Ролан Гаррос»).

Что касается Синнера, то для него это поражение стало лишь четвёртым в последних 52 матчах. Три из них нанёс ему Карлос Алькарас. И вот теперь к испанцу присоединился Бублик. Янник в сегодняшнем поединке с Бубликом впервые за 66 встреч уступил игроку вне топ-20. В августе 2023-го итальянец проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) — с тех пор прошло 673 дня. Кроме того, Синнер не смог защитить титул в Галле, а Бублик в четвертьфинале сразится с Томашем Махачем. За последний год итальянца обыгрывали лишь четверо игроков. Помимо Бублика и Алькараса это… Даниил Медведев (на Уимблдоне) и Андрей Рублёв (в Монреале).

«Невероятное выступление Бублика. Крупнейшая победа в его жизни», — отметил в соцсети X (ранее Twitter) журналист Жозе Моргаду.

«Он добил его, парни!» — отметила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана. Это отсылка к мему с «Ролан Гаррос». Шутка с фразой «ты его почти добил» пошла от американца Тейлора Фрица, который написал это о поражении норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) от Синнера со счётом 0:6, 1:6. Бублик написал «Я его почти добил», после того как проиграл Синнеру в трёх сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос». А после финала, в котором Янник уступил Алькарасу, Александр написал: «Ты его добил, Карлос».

Александр Бублик и Янник Синнер Фото: Adam Pretty/Getty Images

После сегодняшней победы Бублик оставил комментарий под постом Tennis TV в соцсети: «Я добил его, ребята».

«Когда он хочет, Александр Бублик — это абсолютно всё», — отмечает журналист Скотт Барклай.

«Один из самых талантливых игроков планеты играет в теннис всей своей жизни», — такое мнение высказали в The Tennis Letter.

А сам герой дня вот что сказал на корте: «Как это вышло? Не знаю. Я продолжал подавать. Старался быть сосредоточенным. Старался принимать всё, что мог. Он невероятный игрок. Я не думал, что смогу его победить. Если бы у меня было несколько шансов и я бы их хорошо реализовал, продолжал бы подавать, то у меня наверняка было бы больше шансов, чем на «Ролан Гаррос». Я оставался в борьбе. Старался возвращать как можно больше ударов. Подавать эйсы, чтобы мяч не возвращался. Это очень хорошо работает.

Что для этого надо? Честно говоря, не знаю. Я остался в борьбе. Я знаю, на что способен. Знаю, что могу принять несколько мячей. Это очень быстрое покрытие. Он дал мне шанс. В третьем сете я сделал потрясающий брейк с форхенда. Потом просто продолжал подавать. На траве, если теряешь свою подачу, это очень тяжело. Я не из тех, кто проигрывает много подач. Я просто продолжал подавать и ставить его в неудобные положения. Это хорошо сработало».

«Это особенный случай, я никогда не побеждал первую ракетку мира. Это достижение — я приму его. Но у меня ещё будут матчи, Завтра в три часа четвертьфинал, так что мне нужно готовиться».

Также в четвертьфиналах Галле сыграют, в частности, Даниил Медведев (с Алексом Михельсеном) и Карен Хачанов (с Томасом Мартином Этчеверри). Следите за матчами на «Чемпионате» — будет интересно!