«Невероятно трогательно». Синнер произвёл фурор совместной песней с легендарным Бочелли

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно проиграл казахстанскому теннисисту Александру Бублику (6:3, 3:6, 4:6) в 1/8 финала «пятисотника» в Галле.

Синнер не смог защитить в Германии титул и находится явно не в лучшем моральном состоянии, учитывая недавний финал «Ролан Гаррос» с тремя упущенными матчболами против Карлоса Алькараса.

Синнеру важно искать какой-то ободряющий позитив вокруг себя. Таковым может стать выход совместной песни со знаменитым итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.

Синнер и Бочелли на этой неделе в соцсетях опубликовали видео, в котором сообщили, что композиция называется Polvere e Gloria («Пыль и слава» в переводе с итальянского). Изначально было неизвестно, будет ли Синнер петь в классическом понимании этого слова. В коротком тизере Янник просто зачитал фразу «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

20 июня песня была опубликована полностью. В музыкальном видео представлены личные и архивные фотографии из детства, а также сцены, снятые во время их совместной работы в поместье Бочелли.

К сожалению, в композиции длиной около четырёх минут Синнер не показывает свои певческие данные и ограничивается лишь зачитыванием выражений на английском языке. «Ты взлетишь высоко, если будешь усердно работать», «Становись лучше каждый день – это самый важный момент. Я всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы понять, что могу сделать лучше», «Будь самим собой» — вот эти довольно шаблонные фразы произносит Янник в перерывах между неподражаемым исполнением Бочелли.

Янник Синнер выпустил песню с Андреа Бочелли

«Не могу дождаться, чтобы услышать эту песню», — написал шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер в социальных сетях.

Беккер пока не прокомментировал коллаборацию Синнера и Бочелли, но, возможно, она не оправдает его слишком высоких ожиданий. Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик отреагировал на работу Янника со знаменитым оперным певцом с долей иронии, опубликовав фото из комедийного фильма «Сводные братья», где герои Джона Си Райли и Уилла Феррелла очень неловко чувствовали себя на сцене.

Испанский теннисный журналист Хосе Морон теперь ожидает, что Карлос Алькарас ответит Синнеру хитом с каким-нибудь именитым соотечественником.

«Такого я точно не ожидал увидеть утром. После дуэта Синнера и Бочелли с каким испанским певцом вы хотели бы видеть песню Карлоса Алькараса?» — вопрошает Морон в соцсетях.

66-летний Бочелли – один из самых популярных оперных певцов планеты. Легендарный музыкант добился головокружительного карьерного успеха, продав более 90 млн пластинок по всему миру. Именно он стал главным тенором Италии и мира в целом после смерти легендарного соотечественника Лучано Паваротти. За одно своё выступление Андреа получает порядка $ 300 тыс., а его ежегодный доход составляет около $ 10 млн.

В придачу к этому Бочелли – большой любитель спорта. Он выступал на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2006, футбольных чемпионата мира – 2010 и Евро-2020. Теннис ему тоже очень близок.

В ноябре 2023 года 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер побывал на концерте Бочелли в Цюрихе. Перед заключительной песней исполнитель пригласил Роджера на сцену.

«Среди нас сегодня живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить последнюю арию ему, за те эмоции, которые он подарил всем», – сказал Бочелли и исполнил одну из самых известных арий Nessun Dorma.

Федерер не смог сдержать слёз, а потом они вместе ушли со сцены.

Андреа Бочелли растрогал Роджера Федерера до слёз на сцене Фото: Кадр из видео

Прямо сейчас Бочелли решил подбодрить своего соотечественника Синнера после болезненного поражения от Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

«Цель песни — мотивировать всех, потому что в такое трудное время иногда возникает искушение потерять надежду, особенно с учётом того, что вы видите по телевизору или читаете в газетах. Я думаю, что время от времени правильно посылать мотивирующие и обнадеживающие сообщения, потому что жизнь всегда нужно проживать на полную и дышать лёгкими. Янник — парень, который ставит себя, пусть даже неосознанно, в качестве чрезвычайно позитивного примера для всех. Он поднялся на вершину благодаря таланту, но прежде всего благодаря упорству, жертвенности, доброй воле и всем тем хорошим качествам, что делают человека успешным.

Янник приехал ко мне в гости, и мы провели очень приятный день вместе, нам было весело, и вот тут-то всё и началось. Он очень ответственный парень. Тот, кто осознаёт тот факт, что он получил талант с небес и должен сделать всё, чтобы проявить его наилучшим образом. Он очень скромный, спокойный и умиротворённый. Мне очень понравилось с ним работать», — сказал Бочелли

«Я очень счастлив и горд быть частью этого проекта с Андреа, который на протяжении более 30 лет является уникальным и необыкновенным голосом, символом нашей страны для всего мира. Никогда не мог себе представить, что услышу свой голос в одной из его песен. Это невероятно трогательно», — поделился Синнер впечатлениями от работы с Бочелли.

Янник оценил поддержку Бочелли и теперь постарается прийти в себя в ментальном плане к старту Уимблдона, но ожидаемый некоторыми «ответ» Карлоса Алькараса с условным Хосе Каррерасом или Пласидо Доминго, вероятно, будет не самым корректным вариантом действий со стороны испанца прямо сейчас, если он вообще об этом задумывается.