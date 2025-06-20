Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Янник Синнер выпустил песню со знаменитым оперным певцом Андреа Бочелли и произвёл фурор в Сети

«Невероятно трогательно». Синнер произвёл фурор совместной песней с легендарным Бочелли
Михаил Георгиев
Янник Синнер выпустил песню с Андреа Бочелли
Аудио-версия:
Комментарии
Янник зачитывал мотивирующие фразы в композиции тенора, который поддержал теннисиста в трудный момент карьеры.

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно проиграл казахстанскому теннисисту Александру Бублику (6:3, 3:6, 4:6) в 1/8 финала «пятисотника» в Галле.

Синнер не смог защитить в Германии титул и находится явно не в лучшем моральном состоянии, учитывая недавний финал «Ролан Гаррос» с тремя упущенными матчболами против Карлоса Алькараса.

Материалы по теме
«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию
«Я добил его, ребята». Бублик одолел Синнера и подарил оглушительную сенсацию

Синнеру важно искать какой-то ободряющий позитив вокруг себя. Таковым может стать выход совместной песни со знаменитым итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.

Синнер и Бочелли на этой неделе в соцсетях опубликовали видео, в котором сообщили, что композиция называется Polvere e Gloria («Пыль и слава» в переводе с итальянского). Изначально было неизвестно, будет ли Синнер петь в классическом понимании этого слова. В коротком тизере Янник просто зачитал фразу «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

20 июня песня была опубликована полностью. В музыкальном видео представлены личные и архивные фотографии из детства, а также сцены, снятые во время их совместной работы в поместье Бочелли.

К сожалению, в композиции длиной около четырёх минут Синнер не показывает свои певческие данные и ограничивается лишь зачитыванием выражений на английском языке. «Ты взлетишь высоко, если будешь усердно работать», «Становись лучше каждый день – это самый важный момент. Я всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы понять, что могу сделать лучше», «Будь самим собой» — вот эти довольно шаблонные фразы произносит Янник в перерывах между неподражаемым исполнением Бочелли.

Янник Синнер выпустил песню с Андреа Бочелли

Янник Синнер выпустил песню с Андреа Бочелли

«Не могу дождаться, чтобы услышать эту песню», — написал шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер в социальных сетях.

Беккер пока не прокомментировал коллаборацию Синнера и Бочелли, но, возможно, она не оправдает его слишком высоких ожиданий. Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик отреагировал на работу Янника со знаменитым оперным певцом с долей иронии, опубликовав фото из комедийного фильма «Сводные братья», где герои Джона Си Райли и Уилла Феррелла очень неловко чувствовали себя на сцене.

Испанский теннисный журналист Хосе Морон теперь ожидает, что Карлос Алькарас ответит Синнеру хитом с каким-нибудь именитым соотечественником.

«Такого я точно не ожидал увидеть утром. После дуэта Синнера и Бочелли с каким испанским певцом вы хотели бы видеть песню Карлоса Алькараса?» — вопрошает Морон в соцсетях.

Материалы по теме
«На грунте так не играл даже Надаль». Реакция на битву Алькараса и Синнера в финале «РГ»
«На грунте так не играл даже Надаль». Реакция на битву Алькараса и Синнера в финале «РГ»

66-летний Бочелли – один из самых популярных оперных певцов планеты. Легендарный музыкант добился головокружительного карьерного успеха, продав более 90 млн пластинок по всему миру. Именно он стал главным тенором Италии и мира в целом после смерти легендарного соотечественника Лучано Паваротти. За одно своё выступление Андреа получает порядка $ 300 тыс., а его ежегодный доход составляет около $ 10 млн.

В придачу к этому Бочелли – большой любитель спорта. Он выступал на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2006, футбольных чемпионата мира – 2010 и Евро-2020. Теннис ему тоже очень близок.

В ноябре 2023 года 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер побывал на концерте Бочелли в Цюрихе. Перед заключительной песней исполнитель пригласил Роджера на сцену.

«Среди нас сегодня живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить последнюю арию ему, за те эмоции, которые он подарил всем», – сказал Бочелли и исполнил одну из самых известных арий Nessun Dorma.

Федерер не смог сдержать слёз, а потом они вместе ушли со сцены.

Андреа Бочелли растрогал Роджера Федерера до слёз на сцене

Андреа Бочелли растрогал Роджера Федерера до слёз на сцене

Фото: Кадр из видео

Прямо сейчас Бочелли решил подбодрить своего соотечественника Синнера после болезненного поражения от Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

«Цель песни — мотивировать всех, потому что в такое трудное время иногда возникает искушение потерять надежду, особенно с учётом того, что вы видите по телевизору или читаете в газетах. Я думаю, что время от времени правильно посылать мотивирующие и обнадеживающие сообщения, потому что жизнь всегда нужно проживать на полную и дышать лёгкими. Янник — парень, который ставит себя, пусть даже неосознанно, в качестве чрезвычайно позитивного примера для всех. Он поднялся на вершину благодаря таланту, но прежде всего благодаря упорству, жертвенности, доброй воле и всем тем хорошим качествам, что делают человека успешным.

Янник приехал ко мне в гости, и мы провели очень приятный день вместе, нам было весело, и вот тут-то всё и началось. Он очень ответственный парень. Тот, кто осознаёт тот факт, что он получил талант с небес и должен сделать всё, чтобы проявить его наилучшим образом. Он очень скромный, спокойный и умиротворённый. Мне очень понравилось с ним работать», — сказал Бочелли

«Я очень счастлив и горд быть частью этого проекта с Андреа, который на протяжении более 30 лет является уникальным и необыкновенным голосом, символом нашей страны для всего мира. Никогда не мог себе представить, что услышу свой голос в одной из его песен. Это невероятно трогательно», — поделился Синнер впечатлениями от работы с Бочелли.

Янник оценил поддержку Бочелли и теперь постарается прийти в себя в ментальном плане к старту Уимблдона, но ожидаемый некоторыми «ответ» Карлоса Алькараса с условным Хосе Каррерасом или Пласидо Доминго, вероятно, будет не самым корректным вариантом действий со стороны испанца прямо сейчас, если он вообще об этом задумывается.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android