Медведев — в полуфинале Галле! Кровь из носа не помешала ему выиграть 50-й матч на траве

Ярко начался пятничный игровой день на турнире серии ATP-500 в Галле! Первым запуском четвертьфинальный матч провели Даниил Медведев (11) и Алекс Михельсен (33).

Парни встретились друг с другом во второй раз. Первый поединок состоялся три месяца назад, в Индиан-Уэллсе. Тогда парни провели всего два гейма, которые выиграл Медведев. Михельсен ещё на разминке чувствовал себя неважно, еле передвигался по корту и был совсем без сил. Как выяснилось позже, перед матчем у Алекса случилось пищевое отравление.

К новому противостоянию оба теннисиста подошли в хорошей физической форме. Даниил – с победами над Даниэлем Альтмайером (6:3, 6:3) и Кентеном Алисом (6:2, 7:5), а Алекс – с удачными матчами против Франсиско Серундоло (2:6, 7:5, 6:4) и Стефаноса Циципаса (7:6, 7:5).

Ещё парни в Галле попрактиковались в парном разряде. Россиянин с Андреем Рублёвым проиграл в первом круге Думбия/Ребулу, а американец в дуэте с Кареном Хачановым одолел Синнера/Сонего, но следом уступил первым номерам посева Кравицу/Пюцу.

Алекс Михельсен Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Этот матч, как и несколько предыдущих, Медведев начал уверенно: сразу полетела подача, а в первом же гейме на приёме получилось заработать брейк-пойнты. Однако Михельсен тоже был неплох в розыгрышах, поэтому всё отыграл. Да и в целом на протяжении партии Алекс держался бодро, даже после розыгрышей радовал зрителей, когда эффектно отбивал мяч ногой или ловил его в прыжке.

Подвели Михельсена в первом сете двойные ошибки и порой неоправданные выходы к сетке. Американец дрогнул в 10-м гейме, когда отметился несколькими невынужденными, а его соперник, напротив, был очень сконцентрирован на приёме. В итоге Медведев сделал брейк и забрал партию – 6:4.

Во втором сете Михельсен стал меньше рисковать и чаще сидеть на задней, выдерживая обмены глубокими ударами. В четвёртом гейме после пары затяжных ралли Медведев оформил брейк, а его соперник со злости несколько раз кинул бейсболку.

Напряжение было так высоко, что у Даниила из носа пошла кровь. В переходе он лёг на скамейку и вызвал физио, чтобы её остановить. Пауза заняла пять минут, после чего теннисисты вернулись на корт.

Даниилу Медведеву оказывают помощь Фото: Кадр из трансляции

После медицинского тайм-аута Медведев немного утратил концентрацию, но быстро пришёл в себя, удержал свою подачу и оказался совсем близок к победе. На приёме при 5:2 Даниил заработал четыре матчбола, однако ни одним из них не воспользовался: Михельсена спасала точная и неудобная для соперника подача. Пришлось россиянину заканчивать игру на своей подаче – с чем он успешно справился, правда, только с седьмой попытки.

Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал Галле, где сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Флавио Коболли.

Для Медведева это третий полуфинал в сезоне и первый с мартовского Индиан-Уэллса. А ещё Даниил оформил 50-ю победу на траве и стал седьмым действующим игроком, кому это удалось — после Роберто Баутиста-Агута (52), Милоша Раонича (54), Николя Маю (64), Адриана Маннарино (71), Марина Чилича (80) и Новака Джоковича (120).

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