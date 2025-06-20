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Галле, Берлин-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли матчи 1/4 финала Хачанов, Самсонова

Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Кирилл Плышевский
Карен Хачанов, Людмила Самсонова
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В Берлине Арина Соболенко ушла с четырёх матчболов в битве с Еленой Рыбакиной.

В пятницу, 20 июня, на турнире ATP-500 в Галле проходили четвертьфинальные матчи. Последними путёвку в четвёрку сильнейших разыгрывали 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри, занимающий 63-е место в мужской мировой табели о рангах.

Сетка турнира ATP-500 в Галле

Хачанов в первом круге прошёл бельгийца Зизу Бергса (7:5, 6:3), а во втором — канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 1:6, 6:3). Таким образом, Карен пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал этого травяного «пятисотника» (2017, 2018, 2019, 2022, 2025).

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Этчеверри, в свою очередь, на старте соревнований разгромил испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:1, 6:3. А в 1/8 финала в драматичной битве дожал вторую ракетку России Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) за 3 часа 1 минуту.

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Хачанов вёл 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Томаса Мартина во втором круге Майами-2023 со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

В новом очном сражении Карен уверенно подавал и не оставлял шансов аргентинцу на приёме. Серебряный призёр токийской Олимпиады в мужском одиночном разряде мог взять чужую подачу уже в начале сета, однако на брейк-пойнте у него не прошёл кросс с бэкхенда — 1:1. В шестом гейме Хачанов всё же сделал брейк и довёл партию до победы — 6:3. Статистика: 4/6 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Томаса, 11/8 – у Карена.

Во втором сете у Хачанова также не возникло никаких проблем. Для победы в нём нашему соотечественнику понадобилось два брейка. В этой партии у аргентинца совсем развалилась игра — он подсел физически и не успевал за мячами. Таким образом, Карен разгромил южноамериканца со счётом 6:3, 6:2 за 1 час 12 минут и шагнул в 26-й полуфинал в карьере — первый на траве с 2017 года. Это 12-я победа подряд Хачанова над игроком из Аргентины. За выход в титульный поединок немецких соревнований россиянин поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом. Другую пару полуфиналистов составили Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (2).

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:05 МСК
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

А на женском турнире Берлине в этот день также проводились четвертьфинальные матчи. За выход в полуфинал травяного «пятисотника» боролись лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана.

Сетка турнира WTA-500 в Берлине

В столице Германии первая ракетка мира провела лишь один матч. В 1/8 финала Арина в двух сетах закрыла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Елена, в свою очередь, последовательно переиграла американку Эшлин Крюгер (6:3, 7:6 (7:3)) и чешку Катержину Синякову (6:4, 7:6 (7:5).

Счёт личных встреч — 6-4 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). В этом сезоне их пути ещё не пересекались, а в прошлом году они играли трижды. Елена победила в финале Брисбена с разгромным счётом 6:0, 6:3, Арина взяла реванш в полуфинале Мадрида со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5), а затем Рыбакина выиграла на групповом раунде Итогового чемпионата WTA — 6:4, 3:6, 6:1. На траве же они встречались лишь однажды, в четвёртом круге Уимблдона-2021 — там белоруска оказалась сильнее в трёх сетах.

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Первая партия нового очного противостояния получилась очень равной и упорной, а во многом даже «качельной» — то одна спортсменка выходила вперёд, то другая. На старте поединка девушки обменялись брейками, а затем удержали свои подачи — 2:2. Вскоре Елена оторвалась на два гейма — 4:2 в пользу Рыбакиной. Стоит отметить, что брейк в шестом гейме она сделала под ноль! Но Арина не сдалась, тут же вернула упущенную подачу, а затем и вовсе восстановила паритет — 4:4. Больше брейков зрители этой игры в стартовом сете не увидели. Судьба партии решалась на тай-брейке, где чуть удачливее оказалась именно белоруска — 7:6 (8:6).

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Andreas Gora/picture alliance via Getty Images

Второй сет прошёл под диктовку Елены. Она быстро повела с брейком — 2:0. В пятом гейме победительница травяного мэйджора трёхлетней давности вновь могла взять чужую подачу, однако не использовала свой шанс — 3:2 в пользу Рыбакиной. Как и в предыдущей партии, Арина оформила брейк в середине сета — 3:3. Но вторую часть лидер рейтинга WTA провалила. Она проиграла три гейма подряд, а вместе с ними и партию — 3:6. Статистика: 5/16 у Соболенко по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/12 – у её оппонентки.

Решающую партию этой битвы можно сравнить с самым настоящим триллером! Девушки уверенно брали свои подачи до счёта 4:4. В девятом гейме Арина оформила брейк под ноль и вышла подавать на матч — 5:4 в пользу Соболенко. Однако завершить встречу в свою пользу у трёхкратной победительницы мэйджоров не получилось. Она позволила противнице вернуться в игру и сравнять цифры на табло — 5:5. В итоге теннисистки, как и в первом сете, дошли на тай-брейке. В 13-м гейме Елена заработала четыре матчбола, однако после этого случилось невообразимое! Арина сотворила потрясающий камбэк, взяв сразу шесть (!) очков подряд, а вместе с ними и матч — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6) за 2 часа 42 минуты. Статистика: 29/41 у Соболенко по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 45/41 – у Рыбакиной.

Таким образом, белоруска пробилась в восьмой полуфинал в сезоне. Её следующей соперницей станет чешка Маркета Вондроушова.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 7 8
6 6 		6 6 6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Последними путёвку в полуфинал престижных состязаний в столице Германии оспаривали 20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисимова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA. По ходу турнира наша соотечественница победила японку Наоми Осаку и действующую чемпионку Берлина представительницу США Джессику Пегулу. Аманда же справилась с канадкой Бьянкой Андрееску и полькой Магдаленой Френх.

Анисимова была впереди по личным встречам — 2-1. Она дважды выиграла у Самсоновой на харде, в Аделаиде-2023 и на Australian Open — 2024, а Людмила взяла убедительный реванш на грунте «Ролан Гаррос» — 2024.

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В отчётном матче Самсонова сразу же завладела преимуществом. В стартовой партии она быстро повела с двумя брейками — 4:0. Россиянка играла мощно, плотно и сильно. Аманда зачастую даже не бежала за мячами в разные углы корта. И всё-таки ей удалось размочить счёт в партии — 4:1 в пользу Самсоновой. Два оставшихся гейма в сете остались именно за 20-й ракеткой мира — 6:1. Статистика: 9/6 – у Людмилы, 8/15 – у Аманды по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Во втором сете у американки также ничего не получалось на корте. Для победы в партии Самсоновой хватило трёх брейков. 6:1, 6:1 — именно с таким счётом россиянка разгромила оппонентку за 56 минут. За выход в финал турнира в Берлине Людмила сыграет с Ван Синьюй из Китая, которая на отказе прошла испанку Паулу Бадосу. Добавим, что в пятницу, 20 июня, Самсонова одержала 20-ю победу в нынешнем сезоне.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:05 МСК
Аманда Анисимова
13
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Соревнования в Галле и Берлине завершатся в воскресенье, 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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