Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле

Травяной турнир в Галле является одним из двух мужских «пятисотников», предшествующих Уимблдону. В Лондоне российских теннисистов нет, а вот на мероприятие в Германии заявились трое наших: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. До полуфинальной стадии добрались Медведев и Хачанов, а Рублёв потерпел неудачу. Ещё даже не сыграны матчи 1/2 финала, а уже можно утверждать, что титул завоюет теннисист, который так или иначе имеет отношение к России. А всё потому, что Александр Бублик и его тёзка Зверев, выступающие под флагами Казахстана и Германии соответственно, тоже пробились в четвёрку лучших на турнире.

Ольга и Сергей Медведевы, родители Даниила, рассказывали, что хотели, чтобы их третий ребёнок родился во Франции, и запланировали путешествие к предполагаемому сроку родов – на март 1996 года. Даниил появился на свет на месяц раньше, а именно 11 февраля, в Москве. «В каком-то смысле можно сказать, что Франция – мой второй дом. Не знаю, насколько серьёзно можно относиться к этому, потому что это говорят мои родители (смеётся). Но я сам решил, что появлюсь на свет в России», – приводит слова Медведева Le Journal du Dimanche.

Чуть больше года после рождения Даниил провёл во Франции. Родители Медведева были настроены остаться в стране, однако из-за недостаточного знания французского языка пришлось вернуться в Россию. В 2014 году Медведевы всё же переехали во Францию, когда Даниилу было 18 лет. А в 2017-м теннисист стал резидентом Монако.

Французским языком Даниил владеет так же хорошо, как русским. «Я переехал во Францию в 18 лет, а в 21–22 уехал в Монако, где все тоже говорят по-французски. У меня вся команда говорит на французском. Так что со временем я тоже заговорил. По-моему, у меня есть способности к языкам. Когда завершу карьеру, может быть, выучу испанский или итальянский – потому что они близки к французскому. Но пока я играю в теннис, мне не хочется посвящать время изучению языков», — говорил Медведев на пресс-конференции во время «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году.

Даниил не раз говорил, что считает себя русским. «Трудно сказать. Пусть об этом говорят другие. Всё-таки первые 18 лет я прожил в России, поэтому считаю себя куда более русским по характеру, менталитету и, скажем так, ценностям. Это нормально, каждая страна очень разная. К тому же в туре мы все дружим, но кто с кем ужинает? Французы – с французами, итальянцы – с итальянцами, а американцы – с американцами, потому что у ребят из одной страны больше общих интересов и тем для разговоров.

Единственное, могу сказать, что, когда мне был 21 год и я ещё толком не говорил по-французски, я играл на «челленджере» в США, и, если американцы спрашивали, откуда я, я отвечал: «Угадайте». И все говорили: «Из Франции». И всё же у меня ощущение, что у меня нет французского акцента, когда я говорю по-английски, но, видимо, что-то всё-таки есть… Хотя во мне много французского, это точно», — цитирует его издание L'Equipe.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соперником Медведева в полуфинале Галле будет Александр Зверев, который на год младше Даниила. Зверев родился 20 апреля 1997 года в Гамбурге в семье советских теннисистов Александра и Ирины Зверевой (Фатеевой). У Александра есть брат Миша, тоже теннисист, который на 10 лет старше.

По словам Зверева-младшего, он считает себя немцем, при том что прекрасно владеет русским языком. «Мой отец в 80-х играл в Кубке Дэвиса за СССР, моя мама тоже была теннисисткой. С детства я смотрел, как мой брат Миша, мой отец и мама играют в теннис. Я постоянно смотрел теннис по телевизору и полюбил его ещё в детстве.

Я очень доволен тем, что делал раньше, и тем, где нахожусь сейчас. Мои родители переехали в Германию в 1991 году, я родился и вырос там. И мне кажется, что я практически ничем не связан с Россией. Мои родители приехали оттуда, но я немец», — говорил в 2015 году Александр, чьи слова приводит Tennis World USA.

Александр Зверев Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

А в интервью GQ в 2018 году Зверев отметил русское гостеприимство и рассказал, что ему очень понравилось в России, а Санкт-Петербург впечатлил красотой. При этом теннисист отметил: он живёт в Монте-Карло и даже там часто говорит по-русски, но домом для него всегда будет Гамбург. В Германии он ценит такие вещи, как пунктуальность, чистоту и отсутствие массовой зависти. После завершения карьеры Александр планирует вернуться в Гамбург и жить там.

Одним из участников другого полуфинала будет Александр Бублик, бывший российский, а ныне – казахстанский теннисист. Бублик, появившийся на свет 17 июня 1997 года в Гатчине, сменил спортивное гражданство в 2016 году. По словам Александра, переход под другой флаг состоялся по прозаической причине — из-за денег. «Для меня не было бы концом карьеры, если бы я не перешёл [в Казахстан]. Я ушёл за деньгами. Я ушёл как наёмный работник, который в будущем приобрёл эмоциональную связь с этими людьми.

У меня гораздо глубже сейчас отношения с федерацией, с людьми [оттуда], с болельщиками. То есть я чувствую себя на корте в Астане настолько же прекрасно [как в России]. Очень этому рад, честно говорю, что у меня действительно появился второй теннисный дом», — говорил он в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

При этом Бублик ещё в 2017 году, то есть на следующий год после перехода, заявлял, что «всё равно остаётся россиянином. «Я родился в Гатчине, считаю себя петербуржцем. Я люблю этот город, продолжаю здесь жить. Хотя я представляю на теннисной арене Казахстан, играю под другим флагом, всё равно остаюсь россиянином», — приводит слова Александра «Спорт день за днём».

В интервью «Матч ТВ» спортсмен подтвердил, что у него нет российского паспорта, и заявил, что ни разу не жалел о смене гражданства. «Не жалел. Это решение было принято в моменте, когда мне нужна была помощь. Казахстан мне любезно помог, я обязан отблагодарить федерацию, президента и страну в принципе. Казахстан дал мне шанс быстрее подняться. Поэтому нельзя об этом жалеть, это неправильно. У меня нет таких мыслей. При этом я не могу поменять национальность. Но за Казахстан я буду выступать всегда — это не обсуждается», — рассказывал Бублик.

По словам Александра, по завершении карьеры он собирается жить в Петербурге. В том же интервью он подтвердил, что считает себя русским. «В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, однако я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города. Монако – здорово, классно, сейчас это мой дом. Я провожу там больше времени, чем в Петербурге, но я не вижу себя живущим там [после завершения карьеры]», — говорит теннисист.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Соперником Бублика в полуфинале Галле станет Карен Хачанов, ровесник Медведева. Хачанов, родившийся 21 мая 1996 года, имеет армянское происхождение по отцу и русско-армянское – по матери. Дед Карена родился и вырос в Ереване, но потом его семья переехала в Москву. Теннисист родился уже в Москве и всегда на соревнованиях выступал за Россию.

Хачанов говорил, что ценит свои корни, однако никогда не думал менять спортивное гражданство. «Я родился в Москве, но с армянскими корнями, как по отцовской, так и по материнской линии. Мой дед родился и вырос в Ереване. Спустя годы он и его семья переехали в Москву.

Армения? Я люблю эту страну, у меня там хорошие друзья. У меня хорошие отношения с армянскими теннисистами, я знаю главного тренера сборной. Играть за Армению? Я думаю, что это невозможно. Я никогда не думал об этом, потому что родился в Москве и провёл всю жизнь в России. При этом я ценю свои армянские корни», — приводит слова Карена, сказанные в 2018 году, news.am.

Карен Хачанов Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

До 16 лет Хачанов жил в Москве, а сейчас проживает в Дубае. «Я всегда говорил, что Москва — это один из лучших городов в мире. Хотели бы с семьёй жить там, но я уехал достаточно давно из-за теннисной карьеры. Ещё в 16 лет. Начал тренироваться за границей. До этого жил в Москве и тренировался в «Спартаке». Условия в Москве такие, что тренируешься в зале восемь месяцев в году, а мы 12 месяцев в году играем на солнце. Это первая причина.

Что же касается разницы между Дубаем и Москвой, я ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Опять же это давно стало местом, куда все русские ехали, из Казахстана, стран СНГ», — цитирует спортсмена ТАСС.

А в этом году Карен не исключил, что по окончании карьеры какое-то время будет проводить в Москве. «Я не раз говорил, что люблю Москву и скучаю по ней. Я родился и вырос там. В течение игрового года удаётся не так часто заезжать. Не знаю, как будет дальше складываться жизнь. Загадывать рано, но какую-то часть времени я бы точно хотел проводить в Москве», — цитирует его «Матч ТВ».

Полуфиналы Даниил Медведев — Александр Зверев и Карен Хачанов — Александр Бублик состоятся в субботу, 21 июня. Финал намечен на воскресенье, 22 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».