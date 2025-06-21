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Онлайн-трансляция Берлин, Галле 2025: Медведев, Хачанов, Самсонова, Соболенко, Бублик, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко рвётся в финал Берлина! Ещё сразятся Самсонова, Медведев и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Берлин, Галле 2025
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На травяных «пятисотниках» в Германии проходят полуфиналы. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию субботних матчей на «пятисотниках» в Берлине и Галле. На этих престижных соревнованиях пришла пора полуфиналов. У мужчин россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) в 20-й раз за карьеру сразится с немцем Александром Зверевым (2), а Карен Хачанов (8) поспорит за место в решающем матче с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. У женщин в столице Германии встретятся две чемпионки ТБШ – Арина Соболенко (1) и Маркета Вондроушова (SR), а также россиянка Людмила Самсонова с китаянкой Ван Синьюй (Q).

ATP 500. Галле. Сетка
WTA 500. Берлин. Сетка
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Берлин. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 15:30 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 17:30 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Травяной турнир в Галле является одним из двух мужских «пятисотников», предшествующих Уимблдону. В Лондоне российских теннисистов нет, а вот на мероприятие в Германии заявились трое наших: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. До полуфинальной стадии добрались Медведев и Хачанов, а Рублёв потерпел неудачу. Ещё даже не сыграны матчи 1/2 финала, а уже можно утверждать, что титул завоюет теннисист, который так или иначе имеет отношение к России.

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Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле
12:01 Даниил Сальников

Расписание субботы

В теннисе продолжается сезон на травяном покрытии. В субботу пройдут полуфиналы на турнирах ATP и WTA. Среди прочих выступят несколько россиян.

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Новости. Теннис
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