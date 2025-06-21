Соболенко рвётся в финал Берлина! Ещё сразятся Самсонова, Медведев и Хачанов. LIVE!

На травяных «пятисотниках» в Германии проходят полуфиналы. На кортах появятся и три россиянина.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию субботних матчей на «пятисотниках» в Берлине и Галле. На этих престижных соревнованиях пришла пора полуфиналов. У мужчин россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) в 20-й раз за карьеру сразится с немцем Александром Зверевым (2), а Карен Хачанов (8) поспорит за место в решающем матче с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. У женщин в столице Германии встретятся две чемпионки ТБШ – Арина Соболенко (1) и Маркета Вондроушова (SR), а также россиянка Людмила Самсонова с китаянкой Ван Синьюй (Q).