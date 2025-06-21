Соболенко рвётся в финал Берлина! Ещё сразятся Самсонова, Медведев и Хачанов. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию субботних матчей на «пятисотниках» в Берлине и Галле. На этих престижных соревнованиях пришла пора полуфиналов. У мужчин россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) в 20-й раз за карьеру сразится с немцем Александром Зверевым (2), а Карен Хачанов (8) поспорит за место в решающем матче с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. У женщин в столице Германии встретятся две чемпионки ТБШ – Арина Соболенко (1) и Маркета Вондроушова (SR), а также россиянка Людмила Самсонова с китаянкой Ван Синьюй (Q).
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Травяной турнир в Галле является одним из двух мужских «пятисотников», предшествующих Уимблдону. В Лондоне российских теннисистов нет, а вот на мероприятие в Германии заявились трое наших: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. До полуфинальной стадии добрались Медведев и Хачанов, а Рублёв потерпел неудачу. Ещё даже не сыграны матчи 1/2 финала, а уже можно утверждать, что титул завоюет теннисист, который так или иначе имеет отношение к России.
Расписание субботы
В теннисе продолжается сезон на травяном покрытии. В субботу пройдут полуфиналы на турнирах ATP и WTA. Среди прочих выступят несколько россиян.
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