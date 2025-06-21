А вот Самсоновой, как и Соболенко, прорваться в решающую стадию в Берлине не удалось.

Медведев — в первом финале за 15 месяцев! Даниил всё ближе к возвращению в топ-8 рейтинга

На травяных «пятисотниках» в Берлине и Галле завершились важные матчи! В субботу, 21 июня, состоялись первые полуфиналы с участием Арины Соболенко, Маркеты Вондроушовой, Людмилы Самсоновой, Ван Синьюй, Даниила Медведева и Александра Зверева.

Этот большой игровой день открыли Арина Соболенко (1) и Маркета Вондроушова (164). Для девушек эта встреча стала восьмой: ранее с минимальным преимуществом в противостоянии вела Арина (4-3).

У Соболенко безупречная статистика по победам в полуфиналах в текущем сезоне: белоруска выиграла семь из семи матчей на стадии 1/2 финала. А вот на траве Арина ни разу в карьере титул не получала. Её соперница же, Вондроушова, брала Уимблдон (2023).

На старте полуфинального поединка в Берлине обе девушки на своей подаче отыгрывались со счёта 15:40, и каждая с этой задачей успешно справилась. Но уже в третьем гейме спасти брейк-пойнты Соболенко не удалось – и Вондроушова сделала брейк. Всё дело было в невынужденных ошибках Арины, которыми она начала сыпать в самом начале встречи.

Первая ракетка мира старалась быть максимально агрессивной, а чешка бегала и играла на удержание, выжидая неточности от соперницы. Такая стратегия оказалась для Вондроушовой выигрышной: явно уставшая Соболенко отметилась 15 невынужденными, отдала пару своих подач и проиграла стартовый сет со счётом 2:6.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторую партию Соболенко начала активнее, чем первую. Наладила точность ударов, сохранила всё ту же скорость, даже сделала ранний брейк. Только сразу же Вондроушова включилась на приёме и забрала подачу своей соперницы под ноль. При том что на своей у Маркеты на протяжении всего сета было много проблем.

Соболенко продолжала чувствовать себя неуверенно, что дало о себе знать в самый тонкий момент, при счёте 4:4, когда Арина упустила свою подачу. В следующем же гейме белоруска сделала отличный рывок, заработала тройной брейк-пойнт, однако довести дело до конца не смогла. Вондроушова взяла пять розыгрышей подряд и с первой же попытки завершила матч с итоговым счётом 6:2, 6:4.

Для Маркеты это дебютная победа в карьере над лидером рейтинга и первый финал с Уимблдона-2023. В рейтинге чешка уже поднялась на 101-е место. В случае удачного выступления в финале Вондроушова вернётся в топ-75.

Во втором полуфинале в Берлине сразились Людмила Самсонова (20) и Ван Синьюй (49). Россиянка дважды уже обыгрывала китаянку, так что к этому поединку должна была подойти с хорошим преимуществом.

Загвоздка была лишь в том, что Ван к полуфиналу подобралась в крайне убедительной форме, с победами над Жабер в квалификации и над Касаткиной, Гауфф, Бадосой – в основной сетке. А ещё в том году Синьюй на Уимблдоне показала свой лучший результат – четвёртый круг.

В первом сете Ван по сравнению с Самсоновой выглядела мощнее на подаче и устойчивее – в розыгрышах. По большей части эти два компонента позволили ей сделать брейк в шестом гейме, но из-за цепкости Людмилы Синьюй не смогла с первой попытки закрыть партию, и пришлось это делать на приёме. В итоге китаянка завершила стартовый сет со счётом 6:4.

Во второй партии силы на корте распределились совсем полярно: Самсонова смогла выиграть лишь один гейм, хоть на своей подаче она и боролась, не давала сопернице побеждать под ноль. Невероятно уверенно, с высоким уровнем прессинга на оппонента этот матч провела Ван. Дальше у неё – финал с Маркетой Вондроушовой, а у Людмилы – выступление в Бад-Хомбурге.

На мужском «пятисотнике» в Галле игровой день у одиночников открыли Александр Зверев (3) и Даниил Медведев (11). Парни провели юбилейный, 20-й матч. Среди игроков, рождённых после 1990 года, Даниил и Александр встречались друг с другом чаще, чем кто-либо другой. При этом на траве теннисисты пересеклись впервые.

Медведев вёл в противостоянии со Зверевым (12-7). В прошлый раз парни встречались больше года назад, в полуфинале Australian Open – 2024. Тогда пятисетовый триллер остался за Даниилом (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

На старте новой встречи теннисисты показывали очень увлекательный и качественный теннис. Медведеву помогали уверенная подача и глубокие удары под заднюю, а Зверева выручали разведение мячей и по углам и удачные тактические решения. При этом у Александра реже проходила первая и чаще пролетали невынужденные ошибки.

При счёте 4:4, 15:15 у Медведева вновь, как и в четвертьфинале с Михельсеном, пошла кровь из носа. Пришлось брать медицинский тайм-аут прямо во время гейма.

медицинский тайм-аут Даниила Медведева Фото: кадр из трансляции

К счастью, концентрацию после паузы Медведев не растерял. Да, при 5:5 у него был шанс заработать тройной брейк-пойнт, не хватило лишь одного очка, но вовремя с надёжной подачей включился Зверев. Абсолютно оправданно исход этой партии решился на тай-брейке, где игра россиянина была близка к идеалу. Через удержание на задней Даниил находил возможности атаковать или вынуждать немца ошибиться. Ровно за час Медведев завершил первый сет в свою пользу – 7:6 (7:3). А ещё выиграл седьмой подряд тай-брейк у Зверева.

Всё работало у Даниила: и бэкхенд, и форхенд, и быстрые ноги, и по уже приятной традиции подача. Александр же, напротив, стал чаще ошибаться и начал принимать поспешные решения по ходу розыгрышей, из-за чего на старте второй партии проиграл свою подачу. Правда, Зверев не был бы третьей ракеткой мира, если бы тут же не сделал обратный брейк и не вернулся бы в игру.

Ещё пару геймов Медведева помучил настигнувший его расфокус, однако никаких критических последствий для Даниила этот период за собой не понёс. Три первых матчбола россиянин заработал на приёме при счёте 6:5, но на них чуть перемудрил с длиной удара, да и Зверев в те моменты стойко держал мяч и даже обострял. Однако какие ралли в самые напряжённые моменты выдавали теннисисты!

Дело вновь дошло до тай-брейка, а игра складывалась с тем же счётом, что и в концовке первой партии. Только на этот раз вёл не Даниил, а Александр. Россиянин в целом смог в этом отрезке взять лишь один розыгрыш. Немец, заметно прибавивший после трёх спасённых матчболов, зацепил второй сет – 7:6 (7:1).

Александр Зверев Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

В решающей партии стало немного тревожно за Медведева: появилось ощущение, что пропадают силы и снижается уровень мотивации. Но чуйка подвела: Даниил при 1:1 забрал подачу соперника, следом провёл меганапряжённый гейм на своей с парой двойных и отыгранными брейк-пойнтами, однако всё же подтвердил преимущество и заставил Александра выдать несколько гневных тирад в сторону бокса.

Правда, этот эмоциональный всплеск на руку Звереву так и не сыграл. Медведев до последнего сохранил за собой брейк и завершил этот трёхчасовой поединок с итоговым счётом 7:6, 6:7, 6:4.

Для Медведева это 39-й финал в карьере и первый – с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 2024 года. Если Даниил доберётся в Галле до титула, то вернётся на восьмую строчку рейтинга и войдёт в топ-8 сеяных на Уимблдоне! А следующий соперник россиянина определится в матче Александра Бублика и Карена Хачанова.

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