Хачанов сорвал российский финал в Галле. Медведев сразится за титул с Бубликом

В субботу, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоялись полуфинальные встречи. Во втором матче дня 22-я ракетка мира Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, противостоял бывшему российскому, а ныне казахстанскому теннисисту Александру Бублику, 45-й ракетке мира.

Хачанов на пути к полуфиналу проиграл лишь один сет, во втором круге в игре с Феликсом Оже-Альяссимом. Зизу Бергса в первом круге и Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале Карен прошёл в двух партиях. Бублик в 1/8 финала преподнёс главную сенсацию всего турнира, одержав волевую победу (3:6, 6:3, 6:4) над Янником Синнером. А в четвертьфинале Александр выбил Томаша Махача — 7:6 (7:2), 6:3.

Хачанов и Бублик давно выступают в туре, но за всё это время ранее лишь однажды встречались на корте. На «Мастерсе» в Цинциннати в 2020 году россиянин победил казахстанца со счётом 6:4, 6:4. В этот раз Карен уступил в трёх сетах.

В начале матча у обоих теннисистов не всегда проходила первая подача, однако это не помешало им забрать по одному своему гейму — 1:1. А уже в третьем гейме довольно неожиданно случился брейк, который сделал Хачанов. Россиянин переигрывал Бублика в обменах, и тот после двойной ошибки устроился на 0:40. Два брейк-пойнта Александр отыграл эйсами, а вот третий не смог. Карен здорово принял подачу — соперник ответил в аут.

Подтверждая брейк, Хачанов взял гейм под ноль — 3:1. Оставшиеся геймы проходили при преимуществе подающего, и такое развитие событий полностью устраивало Карена. В восьмом гейме россиянину пришлось спасаться с опасного счёта 0:30, и он после нескольких «ровно» справился с этой задачей. Оба теннисиста собирали эйсы (тут 6-5 в пользу Бублика в первом сете), а Александр ещё и укорачивал, а также — куда же без этого — трижды за партию подал с руки. Но спасти сет представитель Казахстана не смог. В 10-м гейме Хачанов подал на партию, использовав первый же сетбол, — 6:4 всего за 31 минуту (очень быстро для 10 геймов). Карен закончил партию с прекрасным соотношением виннеров/невынужденных — 13/5. Его соперник тоже завершил сет в плюсе — 10/9.

Карен Хачанов Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

В первой половине второй партии никому из теннисистов не удавалось подобраться к брейк-пойнтам. В шестом гейме Бублик сумел осложнить жизнь Хачанову, заработал брейк-пойнт, однако Карен после этого сыграл безошибочно, забрал три розыгрыша подряд и сравнял счёт — 3:3.

Бублик подавал в нечётных геймах и в силу этого регулярно выходил вперёд в счёте (но без брейка). Александр понимал, что ход игры необходимо менять, матерился и пытался что-то придумать, чтобы вывести Хачанова из зоны комфорта. Так, в девятом гейме казахстанский теннисист при 40:0 в свою пользу дважды подал с руки (первой и второй подачей) — и добился успеха. Однако Карена эти трюки не смутили. В 10-м гейме Бублик был в двух очках от победы в сете, но Хачанов устоял — 5:5.

В оставшихся двух геймах острых моментов не было, и соперники ушли на тай-брейк. В нём всё решил мини-брейк, который Бублик сделал на 11-м мяче. Хачанов тогда успел к укороченному, однако пробил в коридор. В следующем розыгрыше Александр перехитрил Карена на хафкорте и забрал партию — 7:6 (7:5) за 53 минуты. В этом сете соперники записали себе одинаковое количество эйсов (по пять) и, как в первой партии, вышли в плюс по виннерам/невынужденным — у Хачанова — 13/6, у Бублика — 21/10.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Тем не менее психологическое преимущество, похоже, осталось на стороне Хачанова, несмотря на то что россиянин отдал вторую партию. Карен спокойно удержал подачу в первом гейме решающего сета, а во втором Бублик подарил ему брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки подряд. Однако Хачанов этим шансом не воспользовался, и счёт сравнялся — 1:1.

После этого игра на какое-то время вернулась в прежнюю колею, в которой у принимающей стороны не было особых шансов. Всё изменилось в седьмом гейме, хотя ничто вроде бы не предвещало беды. Хачанов вёл 40:15, но потом дал двойную ошибку, принялся допускать неточности, а на брейк-пойнте Бублик принял навылет и вырвался вперёд с брейком — 4:3.

Добытый перевес позволил казахстанцу подавать на матч в 10-м гейме. Александр заработал тройной матчбол, однако торопился, ошибался и упустил его. Карен ещё и брейк-пойнт заполучил, но не выдержал в перестрелке. И с четвёртого матчбола Бублик победил — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 3 минуты. Эйсов у Александра оказалось больше — 19 против 15.

Так Бублик, чемпион Галле 2023 года, впервые в сезоне и в 12-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP. В предыдущих 11 титульных встречах у него четыре победы и семь поражений. В Галле у Александра теперь 10 побед и всего одно поражение (от Кристофера Юбэнкса во втором круге в прошлом сезоне), в том числе 7-0 с игроками топ-25. В ближайший понедельник Бублик вернётся на 35-ю строчку в рейтинге ATP, а если завоюет титул — то на 30-ю. Хачанов же поднимется на три места и станет 19-м. Карен по-прежнему в шаге от того, чтобы стать шестым игроком, которому ещё нет 30 лет и который выиграл не менее 300 матчей на уровне ATP.

Лидеры по победам в туре (не ранее 1995 года рождения)

Теннисист Победы и поражения Год рождения Александр Зверев 498-211 1997 Даниил Медведев 402-169 1996 Стефанос Циципас 364-177 1998 Андрей Рублёв 353-198 1997 Тейлор Фриц 305-201 1997 Карен Хачанов 299-216 1996

В финале Бублик сразится за титул с Даниилом Медведевым, который оказался сильнее Александра Зверева — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Финальная встреча Александр Бублик — Даниил Медведев состоится в воскресенье, 22 июня, и начнётся не ранее 16:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».