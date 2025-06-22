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Онлайн-трансляция финала, Галле-2025: Даниил Медведев, Александр Бублик, расписание, сетки, где смотреть, история личных встреч

Медведев бьётся за первый титул за последние 15 месяцев! Помешать ему может Бублик. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев, Александр Бублик
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На травяном «пятисотнике» в Галле проходит финал. До этой стадии добрался и россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию главного воскресного матча на «пятисотнике» в Галле. На этом престижном соревновании пришла пора финала. До этой стадии турнирной сетки добрались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и Александр Бублик, представляющий Казахстан. Он помешал состояться российскому финалу, обыграв в предыдущем круге Карена Хачанова (8). А до этого Александр прошёл чеха Томаша Махача (7) и первую ракетку мира Янника Синнера. К тому же Бублик уже побеждал в Галле-2023. Сумеет ли его остановить Медведев? Теннисисты до этого встречались шесть раз, и во всех случаях победу праздновал Даниил.

ATP 500. Галле. Сетка
Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

О том, как проходили полуфиналы в субботу, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

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Расписание воскресенья

Сегодня пройдут финалы на турнирах ATP и WTA. Среди прочих за титул поборется и представитель России Даниил Медведев. Вот как выглядит расписание с участием россиянина.

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