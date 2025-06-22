Медведев бьётся за первый титул за последние 15 месяцев! Помешать ему может Бублик. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию главного воскресного матча на «пятисотнике» в Галле. На этом престижном соревновании пришла пора финала. До этой стадии турнирной сетки добрались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и Александр Бублик, представляющий Казахстан. Он помешал состояться российскому финалу, обыграв в предыдущем круге Карена Хачанова (8). А до этого Александр прошёл чеха Томаша Махача (7) и первую ракетку мира Янника Синнера. К тому же Бублик уже побеждал в Галле-2023. Сумеет ли его остановить Медведев? Теннисисты до этого встречались шесть раз, и во всех случаях победу праздновал Даниил.
Расписание воскресенья
Сегодня пройдут финалы на турнирах ATP и WTA. Среди прочих за титул поборется и представитель России Даниил Медведев. Вот как выглядит расписание с участием россиянина.