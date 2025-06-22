«Твоя семья должна умереть». 458 теннисисток за год подверглись жуткой травле лудоманов

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) опубликовали итоги исследования травли спортсменок в социальных сетях.

Аналитики с помощью искусственного интеллекта Threat Matrix изучили профили около 8300 теннисисток в социальных сетях на предмет оскорбительных сообщений. Были проанализированы 1,6 млн сообщений и комментариев, отправленных игрокам в 2024 году.

Главные цифры из исследования:

теннисистки получили порядка 8000 оскорбительных сообщений без учёта сообщений в директ;

оскорбления и угрозы поступали с 4200 аккаунтов;

с 97 аккаунтов были отправлены 23% всех оскорблений;

информация о 15 аккаунтах была перенаправлена в правоохранительные органы, три из них — в ФБР;

прямым оскорблениям подверглись 458 теннисисток;

пять спортсменок получили 26% от общего числа выявленных оскорблений.

WTA и ITF призывают букмекеров к конструктивному диалогу, так как зачастую за травлей теннисистов в соцсетях стоят игроки на ставках.

Лудоманы отправили 40% оскорбительных сообщений из общего числа в 2024 году;

10 наиболее активных агрессивных ставочников отправили 12% от всех оскорблений;

сообщения и посты девяти наиболее агрессивных лудоманов были заблокированы или удалены платформами;

данные о 39 владельцах аккаунтов, которые отправляли массовые оскорбления, были переданы теннисным властям и индустрии ставок для дальнейших действий;

наиболее активный аккаунт отправил 263 оскорбительных сообщения.

Масштабы травли теннисисток в Сети поражают, хотя в то же время результаты исследования показывают, что значительная часть оскорблений идёт от примерно сотни ставочников (они наиболее неадекватные из группы в примерно 4000 хейтеров). Эти люди продолжают ставить на теннис, а после проигрышей срывают злость на спортсменках. Идеальным вариантом является бан таких аккаунтов. Хейтер может завести новую страницу, но это как минимум создаст лудоманам дополнительные трудности. Возможно, у некоторых даже отобьёт желание нести агрессию в Сеть из-за лишней возни с резервными профилями.

Не все случаи агрессии в отношении теннисисток становятся публичными, но только за последний месяц несколько спортсменок рассказали о дичайшем хейте в свой адрес.

Джессика Пегула Фото: Adam Pretty/Getty Images

Входящая в топ-3 рейтинга WTA американка Джессика Пегула на недавнем «Ролан Гаррос» в четвёртом круге уступила на тот момент 361-й ракетке мира Лоис Буассон. Мало кого волновало, что Буассон проводила турнир всей жизни, поочерёдно выбивая топовых соперниц в Париже, где она дошла до полуфинала и была остановлена только будущей чемпионкой Кори Гауфф. Всю злость за сенсационное поражение ставочники выплеснули на Пегулу. Джессика выложила скриншоты, где ей угрожают под постом о смерти её пса Такера, хотя это лишь малая часть оскорблений.

«Эти ставочники просто неадекватны и оторваны от реальности. У меня закрыты личные сообщения, и я стараюсь отключать комментарии во время турниров, однако они всё равно находят способ попасть в мою ленту. Меня это никогда особо не задевало, но есть ли ещё какой-то вид спорта, где всё это достигало бы таких масштабов? Интересно, потому что мне кажется, что это происходит в основном в теннисе? Это ужасно. Все в туре с этим сталкиваются. Это просто кошмар. Я показала лишь малую часть. Мне здесь регулярно пишут: «Твоя семья должна заболеть раком и умереть». Полное безумие. Я видела истории про комментарии, угрозы или сталкинг, попадавшие в заголовки в других видах спорта. Так вот, срочная новость: я могу с уверенностью сказать, что в теннисе ситуация в 100 раз хуже. Эти комментарии есть всегда. Неважно, победила ты или проиграла – всё зависит от того, на что они поставили.

Однажды мне даже передали угрозы через НХЛ – там забеспокоились и предупредили меня. Я ответила: «И всё? Мне постоянно такое пишут». Это настолько дико, что я так реагирую. Я привыкла к угрозам смертью! Повторюсь: я рада, что все это никогда меня по-настоящему не задевало (невозможно взывать к рассудку безумцев), но это не значит, что это не задевает других игроков или что это вообще нормально. Когда болельщики требуют от нас, спортсменов, быть более стойкими, сильными и тому подобное – просто вспомните, что, скорее всего, вам никто не присылает каждый день угрозы смертью вам и вашей семье и не желает родить мёртвого рёбенка. И не говорите «не заходи в соцсети» – это невозможно, потому что наша карьера и спонсоры завязаны на присутствии в соцсетях. Эти комментарии я получаю даже с закрытыми личными сообщениями и комментариями», — отметила Пегула.

Незадолго до этого на «тысячнике» в Риме от хейтеров пострадала чешка Линда Носкова, уступившая россиянке Мирре Андреевой (1:6, 5:7) в третьем круге. Во второй партии Носкова не реализовала сетбол, что очень не понравилось ставочникам. Они не придумали ничего лучше издевательств над трагедией Линды, у которой из-за тяжёлой болезни в прошлом году умерла мать.

«Всем, кто упоминал мою маму после моего поражения, особенно в этот День матери: надеюсь, однажды в вашем сердце появится сострадание», — написала Носкова в соцсетях.

Вторая ракетка мира Кори Гауфф недавно тоже высказалась о проблеме травли теннисистов в социальных сетях.

«Это худшее, что может случиться с тобой. Угрозы смертью, твоей семье, тебе самой. У меня были люди, которые отправляли прямые сообщения в социальных сетях моему парню и друзьям по этому поводу. Расистские комментарии, всё, что вы только можете себе представить. Обнажённые фото и тому подобное. То, что происходит в теннисе, — это отвратительно. Мы должны продолжать повышать осведомлённость об этом. Я бы хотела, чтобы некоторые платформы социальных сетей были вовлечены, не только когда речь идёт о теннисистах.

Влиятельные лица, другие спортсмены – все получают эти отзывы, так что это то, к чему можно обратиться. Знаю, что WTA делает всё возможное, чтобы мы чувствовали себя защищёнными, но я определённо думаю, что многие из этих платформ также могут вмешаться. Думаю, что TikTok лучше справляется с фильтрацией комментариев, поэтому вы на самом деле их не видите. Я всё это вижу. Стараюсь самостоятельно фильтровать определённые слова, однако люди проявляют творческий подход и пишут по-разному», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Британская теннисиста Кэти Бултер ранее не раз получала угрозы смертью. Во время старта травяного сезона в её родной стране хейтеры снова активизировались.

«Надеюсь, ты заболеешь раком», «Свечи и гроб для всей твоей семьи» и «Иди к чёрту, я проиграл все свои деньги». Я просто хочу понять, кто тот человек, который отправил это. Я не думаю, что сказала бы такое даже своему злейшему врагу. Это ужасные слова для любого человека. Это отвратительно», – сказала Бултер в интервью BBC.

Эмма Радукану и Кэти Бултер часто страдают от хейтеров в Великобритании Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Ставочники ответственны за значительную часть агрессии в отношении теннисисток, но на этом фоне важно не упустить прочих безумцев. Например, сталкеров. На этой неделе случился инцидент с чемпионкой US Open – 2021 Эммой Радукану. Мужчина, получивший ранее запрет на приближение к британской теннисистке за преследование, попытался купить билеты на Уимблдон. К счастью, система автоматически отклонила заявку, так как его имя значилось в чёрном списке.

Несколько месяцев назад Радукану расплакалась во время матча на турнире в Дубае, увидев на трибуне человека, который преследовал её на четырёх турнирах подряд. Позже полиция Дубая выдала ему запрет на приближение, а его имя было передано теннисным организациям. Как видно, это не остановило сталкера. Возможно, стоит применить к нему более жёсткие санкции.

В мужском теннисе проблема хейта тоже существует. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас не так уж часто проигрывает на корте, однако и ему немало достаётся от лудоманов.

«Я тоже получаю оскорбительные сообщения. Какие-то из них действительно дикие. Не буду цитировать некоторые из этих сообщений, но они реально «тяжёлые», что-то даже пугает. Очевидно, когда вы проигрываете, то получаете много сообщений. Некоторые из них хорошие, другие — довольно плохие. Предпочитаю не думать об этом. Я учусь тому, что после проигрышей не стоит часто заглядывать в социальные сети, потому что иногда, когда я это делал после того, как проигрывал матч в первом круге или матч, в котором не должен был уступить, я видел плохое сообщение, и оно сильно на меня влияло.

Иногда с этим трудно справиться. Теперь благодаря моему опыту я не так уж часто захожу в соцсети, когда проигрываю или когда дела в целом идут не очень хорошо. Я знаю много игроков, которые получают подобные же сообщения. Нам приходится с этим жить, как профессиональные спортсмены мы должны справляться с этим. Если мне нужно дать совет, то он заключается в том, чтобы не заглядывать в социальные сети, когда дела идут не очень хорошо, потому что порой люди могут быть действительно опасными», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Джек Дрейпер дал совет, как справляться с хейтом в соцсетях Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шестая ракетка мира Джек Дрейпер поделился советом, как лучше всего справиться с негативными комментариями в соцсетях.

«Я видел интервью Кэти Бултер. Считаю, что она права в том, что говорит о будущих поколениях. Мне кажется, нам ещё повезло – мы выросли в эпоху появления соцсетей, а вот поколение, которое подрастает сейчас, уже в этом рождается. Они не знают ничего другого. И сейчас, я думаю, очень легко сеять ненависть через интернет. Это непросто, особенно, как она сказала, когда ты молод, проигрываешь матч или что-то такое, когда ты только попал в тур и начинаешь получать эти сообщения с угрозами, что кто-то придёт к тебе домой и сделает то-то и то-то. Это неприятно.

Меня успокаивает, что, вероятно, такие комментарии пишет тот, кто трескает чипсы, сидя в трусах на мамином диване. Честно, меня это особо не волнует. Я не особо часто сижу в соцсетях, поэтому редко что-то вижу. Но с этим правда нужно что-то делать – и не только в теннисе, а в профессиональном спорте вообще. Сейчас слишком легко сеять ненависть. Наверное, таков мир, в котором мы живём. Я вообще не фанат соцсетей», — сказал Дрейпер.